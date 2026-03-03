La historia de la vereda más angosta de la ciudad de Buenos Aires y su curioso origen

En el cruce de Humberto Primo, a la altura del 3200-3250, y el inicio del pasaje Oruro entre los números 1106 y 1122, se encuentra la vereda más angosta de toda la Ciudad de Buenos Aires.

“Tiene apenas 20 centímetros de ancho sin contar el cordón, el tamaño de una baldosa. Esa traza irregular, angosta y en diagonal se explica por el antiguo tren de las basuras que pasaba por el pasaje Oruro", explicó el licenciado en Diseño del Paisaje Fabio Márquez, conocido en redes como @paisajeante.

Y añadió: “Iba desde la Estación 11 de Septiembre, hoy Plaza Once, hasta la zona del Riachuelo, donde actualmente se ubica la cancha de Huracán. La línea era un desprendimiento del Ferrocarril del Oeste”.

Según el Ministerio de Espacio Público, después de Oruro las veredas más angostas se encuentran en Angaco 4237, en el barrio de Boedo, y en Humberto Primo 818, en San Cristóbal.

Tres casas comparten el tramo de vereda más angosta de la ciudad Hernan Zenteno - La Nacion

Ese tren empezó a funcionar a fines del siglo XIX. “Se inauguró en 1873 aunque corría desde unos años antes, en 1869 ya funcionaba. El tren recolectaba la basura que se acumulaba, por ejemplo, en el Mercado de Abasto (que estaba en Corrientes) y la llevaba hacia la ‘quema’, el gran depósito donde se incineraban los residuos”, sostuvo Adrián Dubinsky, presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal.

El ramal tuvo una vida corta: dejó de funcionar el 7 de noviembre de 1895. “Uno de los principales motivos por los que dejó de funcionar fue que el basurero que había en la zona de Agüero y Rivadavia, donde se acopiaban residuos para luego llevarlos a la quema, empezó a quedar rodeado por el crecimiento urbano. Por esa razón dejó de operar”, explicó Dubinsky.

“Después, durante unos diez años aproximadamente, el tren siguió transportando carbón y otros materiales hasta el puerto del Riachuelo, pero cuando comenzó a funcionar Puerto Madero, también dejó de tener sentido salir por ahí. A partir de ese momento, el funcionamiento del tren perdió razón de ser”, añadió.

Mural en Oruro al 1111 frente a la vereda más angosta de Buenos Aires Hernan Zenteno - La Nacion

La vía quedó como ‘vía muerta’, y más tarde levantaron los rieles. “Al desaparecer el ferrocarril, el trazado quedó disponible y se convirtió en calles. Al pasaje le pusieron el nombre Oruro”, sostuvo el presidente.

En ese momento, el barrio apenas comenzaba a poblarse. “Cuando estaba el tren de la basura había muy pocas casas. El barrio empieza a poblarse fuertemente a partir de principios del siglo XX con las corrientes migratorias. Entre el censo de 1904 y el de 1914 hay casi diez veces más población. Fue un crecimiento exponencial”, señaló.

Sobre la arquitectura del pasaje, precisó: “La mayoría de las casas son contrafrentes; los frentes se agregaron mucho después. Originalmente, las frentes de las casas estaban en las paralelas. Después se modificó muchísimo la trama”.

Hoy, tres casas comparten lo que el Ministerio de Espacio Público identifica como el tramo de vereda más angosto de la ciudad. “Nadie pasa por la vereda de angosto, digamos, porque generalmente está tapada de autos y es intransitable”, sostuvo Dubinsky. La primera casa, en Oruro 1106, es una construcción de esquina de impronta clásica, con fachada de líneas sobrias, molduras perimetrales y muros claros que conservan un aire señorial propio de fines del siglo XIX o comienzos del XX.

La primera casa de la vereda más angosta de Buenos Aires Hernan Zenteno - La Nacion

La tercera, en el número 1122, es una vivienda baja íntegramente revestida en ladrillo visto rojizo, con ingreso enmarcado por un arco de medio punto y líneas simples, característica de la vivienda urbana de mediados del siglo XX.

Pero lo más llamativo de este tramo es la segunda vivienda, también de una planta y fachada simple revocada en blanco, que fue transformada en un gran mural que cubre toda su superficie. Allí están retratados los poetas de San Cristóbal: Otilia Da Veiga, Cátulo Castillo, Homero Manzi, Julián Centeya, Raúl González Tuñón y Álvaro Yunque. Cada uno aparece acompañado por un fragmento de su obra.

El mural fue realizado por vecinos del barrio. Eduardo Sábato es uno de sus autores, junto con Ernesto Martinchuk. “Yo nací en el barrio de San Cristóbal, hice la primaria y la secundaria acá. Con el paso del tiempo fui recabando mucha información histórica” sostuvo.

Y añadió: “La Diagonal Oruro tiene una particularidad: en una ciudad de cuadrículas, una diagonal es algo especial”.

El mural de los poetas de San Cristóbal Hernan Zenteno - La Nacion

Entre los nombres pintados en la pared, Otilia Da Veiga ocupa un lugar singular: es la única poeta viva representada y también la única mujer del mural. “Yo nací en este barrio. Era un barrio proletario, un barrio de trabajadores. Mis padres tenían una fonda en México y Catamarca, y yo desde chica me pasé entre las mesas de los contertulios”, sostuvo Da Veiga.

Poeta y ex presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo, definió así su vínculo con el lugar: “El barrio es la patria chica, no es otra cosa. No hay que desligarse de sus raíces. Las raíces son lo que nos nutre”.

Más allá de la vereda más angosta y de la historia del tren de la basura, Oruro despliega una galería a cielo abierto. A lo largo del pasaje se pueden ver otros murales realizados por Sábato y Martinchuk: Tango de San Cristóbal, Recorrido del tren de basura, Límites del barrio de San Cristóbal a través del tiempo, Músicos de tango de San Cristóbal, Salón de baile María “La Vasca”, Esquinas porteñas, Trabajadores de San Cristóbal y San Cristóbal, barrio de armonía de culturas, entre otros.

Mural sobre los trabajos en San Cristóbal en Oruro 1071 Hernan Zenteno - La Nacion

Uno de los más significativos recuerda la Semana Trágica de 1919. “En Oruro se hizo el primer mural de la Semana Trágica, debajo de la autopista”, señaló Adrián Dubinsky.

La Semana Trágica es el nombre con el que se conoce la represión sufrida por el movimiento obrero argentino en enero de 1919, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen. “Fue una matanza entre el 7 y el 14 de enero. Hablan de 700 muertos, pero hay un cable de la embajada norteamericana que habla de 1300 y pico de muertos. Nunca se supo la cantidad de muertos que hubo. Y hubo el primer pogromo de América Latina”, agregó Dubinsky.

Según su definición un pogromo es el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado de un grupo particular, étnico o religioso, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes.

Sábato reconoció que ese episodio lo marcó y por eso decidió plasmarlo en una de las paredes del pasaje. “El homenaje a la Semana Trágica es el que más me moviliza, porque las dos mayorías políticas no lo rescatan. Yo me crié en la Plaza Martín Fierro. Es bueno dejar un testimonio: para borrar tanto horror tuvieron que hacer desaparecer la fábrica y construir ahí una plaza”

Además de los murales, Oruro conserva algunas construcciones singulares. “Hay la casa Abadía Áurea, que está llena de leyendas y poca constatación histórica”, explicó Dubinsky.

Y añadió: “Te puedo confirmar que esa casa es de la familia, o era de la familia de Pepe Parada y de Emilio Disi, y hay leyendas después que allí vivió de niña la escritora María Raquel Adler. Sus padres la habrían ocupado a principios del siglo XX, cosas que no se pueden confirmar. Ahí funcionó durante mucho tiempo la Abadía. La Abadía es un lugar donde se hacen actividades de carácter esotérico, astrología, metafísica y ese tipo de actividades”.

La Abadía Áurea en Oruro al 1021 Hernan Zenteno - La Nacion

En apenas unos cientos de metros, el pasaje Oruro concentra más de un siglo de historia de San Cristóbal que pocos conocen. “Creo que hay una historia que los libros no cuentan: la historia de las relaciones humanas, la historia cotidiana, la historia contemporánea”, concluyó Sábato.