La historia detrás del increíble video donde una ballena juega con una mujer en aguas de Puerto Madryn

PUERTO MADRYN.— Un día soleado, una tabla de stand up paddle y la curiosidad de una ballena con una aproximación conmovedora hicieron del cumpleaños de Analía Georgetti un día difícil de olvidar. Ayer, mientras navegaba a pocos metros de la costa en las tranquilas aguas del Golfo Nuevo vivió un mágico momento con un cetáceo que se acerca, toca su tabla y juega alrededor en una escena captada por un dron.

El video del reconocido fotógrafo Maxi Jonás se volvió viral y se sumó a la experiencia que, casi a modo de réplica y con menos de un mes de diferencia, registró hace otro nadador a unos 300 metros de la costa en las playas de Rada Tilly, ubicada 400 kilómetros al sur de Madryn.

Analía Georgetti con su tabla de standup paddle y el encuentro con una ballena en Puerto Madryn

“Las ballenas nos pasaban por abajo, daban la vuelta y volvían. No me asusté, no me dio miedo. La situación fue extraordinaria, nunca pensé que me iba a suceder algo así en mi vida”, dijo Georgetti.

Y agregó: “Lejos estuve de ir a molestar a estos animales. No salimos a buscarlas, convivimos, fueron ellas las que nos avistaron. Esto tampoco significa que mañana tienen que salir todos a intentar un momento así. Por sobre todo, debemos respetarlas”.

Georgetti es abogada y docente. Vio cómo una de las ballenas se acercaba y de inmediato sacó el remo del agua. “Es lo que hay que hacer para no molestarlas, y esperar que ellas pasen tranquilas. Fue un gran festejo de cumpleaños, eran las 5 de la tarde y seguía con la adrenalina allá arriba”, dijo.

“En un momento sentí que me tocó y fue entonces que saqué el celular para grabarla cuando pasó por abajo. También me di cuenta de que había un dron arriba nuestro”.

Cuando llegó a su casa, la mujer se encontró con una cantidad inusual de mensajes entre los que se mezclaban los saludos por su cumpleaños y las felicitaciones de quienes habían visto las imágenes en las redes de Maxi Jonas.

Puerto Madryn vive por estos meses la etapa pico de la temporada de ballenas. Fue Jonás, un reconocido profesional de Chubut y amante de la naturaleza, el que capturó con su dron el especial encuentro.

Los paseos en tablas de surf, junto a ballenas en la costa de Puerto Madryn, son un espectáculo que no se puede dejar de practicar en estos días. Maxi Jonas / Télam

Las imágenes se ganaron un “MA RA VI LLO SO” del propio Manu Ginóbili y el relato en redes sociales de los familiares directos de la privilegiada surfer. La hija de Georgetti, a través de su cuenta @maiagiorgetti en Twitter, mostró el video y contó: “Acá mi vieja, la afortunada; no era un flaco era una flaca bendecida en el día de su cumpleaños”.

Y agregó: “Lejos de molestar a las ballenas, una sale a andar en tabla y ellas se acercan a la costa a querer jugar... ¡todo desde el respeto y sin joder! Disfruten de ellas y aprendamos a convivir”. La publicación fue acompañada por una foto de la kayakista sonriente luego de la experiencia.

En el video puede verse a una ballena dándole un “empujón” con una de sus aletas a la tabla de stand up que rondaba las costas de Puerto Madryn se viralizó en las redes sociales. Jonas publicó en su cuenta oficial en Twitter: “Creo que hoy hice el mejor video con dron de ballenas de mi vida”.

El video es una toma aérea de 54 segundos en la que una se ve cómo el animal juega con una tabla y su tripulante en las aguas de Puerto Madryn.

“Era una mañana increíble, sin viento, con muchos animales”, relató Jonas a la agencia Télam, de donde es fotógrafo. Desde hace dos décadas se dedica a registrar imágenes de naturaleza y es un conocedor del comportamiento de las ballenas.

En los años que lleva haciendo fotos de la fauna local, Jonas nunca vio situaciones de peligro para las personas. “Además del comportamiento amigable de las ballenas, hay una ley provincial que prohíbe el contacto de las personas con los animales. Pero en este caso fue la ballena la que se acercó a la tabla para jugar como si fuera una mascota”, dijo.

En Rada Tilly

El video tiene pocas semanas de diferencia con el registrado En Rada Tilly, a 400 kilómetros al sur de Madryn. Durante la temporada, es usual ver ballenas —en viaje hacia el Golfo Nuevo— en esta pequeña localidad y en Comodoro Rivadavia, ubicada 10 kilómetros al norte.

Mariano Sánchez y su encuentro con una ballena en la costa de Rada Tilly

Mariano Sánchez, el protagonista, vivió también una experiencia única: con una tabla de stand up paddle y a apenas 100 metros de la costa, también tuvo un encuentro cercano con un cetáceo. “Primero vi el movimiento en el mar y pensé que eran lobos marinos. Pero luego se acercó a mirarme de cerca y me di cuenta de que era una ballena franca. Fue una experiencia increíble”.

De profesión abogado, Sánchez se define como un amante de la playa y el mar. Suele salir con su tabla aprovechando las apacibles mañanas o tardes en este balneario, en el que se pueden también avistar toninas y pingüinos. El día que se le acercó la ballena se alinearon los planetas: “Al mar salgo sin el celular con lo cual no podía dejar registro de lo que estaba viviendo. Pero mientras la observaba siento sobre mi cabeza como si fuera un moscardón. Y veo el dron de una persona que justo estaba registrando el momento desde la costa”.

El registro del video de hace un mes pertenece a Diego Cabanas. “Fue casualidad y una vivencia única”, aseguró Sánchez.