Le regalaron una torta rellena de billetes de $1000 por el Día del Maestro y su reacción fue inesperada

En la Argentina, los 11 de septiembre se conmemora el Día del maestro, una fecha especial donde los alumnos le rinden homenaje a sus docentes como muestra de agradecimiento por el trabajo de todos los días. Sin dudas, quienes se robaron toda la atención este año fueron un grupo de estudiantes de un colegio de Rosario que le regalaron a la “seño Paula” una torta que contenía algo más que solo dulce de leche adentro: tenía billetes de 1000 pesos.

Paula da clases en el Colegio San Antonio María de Gianelli, de Rosario, y nunca pensó la enorme sorpresa que le prepararon sus alumnos de segundo grado. Como este año la fecha cayó domingo, los chicos esperaron hasta el lunes para dárselo.

En el video que se viralizó se la puede ver en el aula rodeada por sus estudiantes mientras abre una caja con una torta prolijamente decorada. “¡Ay, qué belleza!”, se la escuchó decir. Pero, el regalo tenía un detalle particular: un cartel que decía ‘tire aquí'. Todos los niños empezaron a insistirle que lo hiciera y verdaderamente lo que encontró la dejó sin palabras.

Alumnos le regalaron una torta de billetes a su maestra

A medida que tiraba, comenzó a salir una tira de billetes de $1000 y su expresión de sorpresa quedó captada en una imagen. “Platita seño”, manifestó alguien que no salió en escena al ver que ella no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. “¿Es de verdad?”, preguntó atónita. Cuando le dijeron que sí, comenzó a saltar.

“Fue una tarde muy emocionante para mí y mis alumnos”, aseguró la docente en diálogo con Cadena 3. “Fue una sorpresa. Ingresé con los chicos al aula y vi que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerqué y las vi con un paquete enorme y arriba una cajita. Cuando abrí me encontré con un collar de plata grabado con mi nombre y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′”, contó.

Pero, la sorpresa recién comenzaba. En ese instante, todos los niños le pidieron que abriera la caja grande. “Encima había un globo de corazón que decía ‘tire de aquí’. Empecé a sacar y me encontré con la mayor sorpresa que eran billetes de mil pesos. Los chicos estaban emocionados gritando ‘¡seño sos millonaria, sos rica!’”, explicó entre risas.

Adentro de la torta había una tira de billetes de $1000 (Foto: Captura de video)

Asimismo, relató que el regalo fue preparado por los papás. “Ellos me dijeron que les parecía muy frío darme dinero en un sobre y que era mucho más lindo de esa manera”, aseguró, aún sorprendida. “Fue muy emocionante para mí y para los chicos, más allá del dinero, la dedicación”, remarcó.

Paula se recibió en 2019 y desde entonces ejerce como docente. Comenzó a dar clases durante la pandemia y ahora trabaja en dos colegios. Este día del maestro, sin dudas, quedará para siempre en su recuerdo. “El reconocimiento no es solo en lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno. Se vio el amor de los chicos y las familias en este hermoso regalo. No solamente por la torta y el dinero, sino que también me llenaron de dibujitos, abrazos y besos. Fue un día muy emocionante”, indicó.

Según detalló entre risas, cuando propuso cortar la torta -que era de vainilla con mucho dulce de leche y crema por afuera- sus alumnos le dijeron con mucho humor que preferían los billetes. La comieron en el recreo y la compartieron con docentes de otros cursos. El gesto de los padres y los chicos sin dudas formarán parte de una grana anécdota. “De este regalo no me olvido más”, aseguró la protagonista de la historia.