La legumbre que tiene más proteína que las lentejas, es barata y contribuye a la prevención del cáncer

Las chauchas, aunque menos consumidas que las lentejas, se destacan como una de las legumbres más nutritivas y accesibles en el mercado. Este alimento aporta más proteínas y fibra que las lentejas, lo que lo convierte en una opción clave para una dieta equilibrada y de bajo costo.

De acuerdo con la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, una dieta rica en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Las chauchas ofrecen más de 25 gramos de fibra por cada 100 gramos consumidos, frente a los 11 gramos que aportan las lentejas. Esta característica favorece la salud intestinal y ayuda a prevenir enfermedades digestivas.

Además de fibra y proteínas, las chauchas contienen minerales esenciales como calcio, magnesio y hierro. Estos elementos son determinantes para fortalecer los huesos y mantener una circulación sanguínea adecuada.

Los salteados son una forma sencilla de incluir las chauchas en la dieta Foto ilustrativa: PIXABAY

Relación con la prevención de enfermedades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el consumo adecuado de fibra se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. En este sentido, la inclusión regular de chauchas en la dieta contribuye al control del peso y a la prevención de trastornos metabólicos.

Los expertos recomiendan privilegiar los alimentos integrales frente a los suplementos, ya que una dieta variada asegura que los nutrientes sean absorbidos de forma más eficiente. Las chauchas, por su contenido de fibra y su aporte de proteínas vegetales, cumplen con esta recomendación y resultan fáciles de incorporar en preparaciones caseras.

Uno de los aspectos más destacados de esta legumbre es su bajo costo, lo que facilita su acceso a la población en general. A diferencia de otros alimentos ricos en proteínas, las chauchas no representan una carga económica significativa y permiten diseñar menús balanceados sin comprometer el presupuesto familiar.

Ensalada tibia de chauchas y peras

Su versatilidad en la cocina también favorece su consumo, ya que pueden integrarse en sopas, ensaladas, guisos o platos principales, aportando textura y valor nutritivo sin necesidad de preparaciones complejas.

Importancia en la rutina alimentaria

La evidencia científica respalda que mantener una ingesta constante de fibra ayuda a estabilizar el tránsito intestinal y prevenir problemas como el estreñimiento.

En este punto, las chauchas ofrecen una ventaja significativa sobre otras legumbres más populares, ya que combinan un alto contenido de fibra con un aporte proteico superior.

Por estas razones, incluir chauchas en la dieta diaria no solo representa una opción económica, sino también una estrategia para fortalecer la salud general, prevenir enfermedades crónicas y mantener un peso adecuado de manera sostenible.