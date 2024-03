Escuchar

En la guardia del Hospital Rivadavia, en José Andrés Pacheco de Melo y Austria, la fila para ingresar daba la vuelta a la esquina. Muchos estaban apoyados contra la pared, sentados en el suelo y abrazados a una botella de agua. Ese era el caso de Lucila Vázquez, de 35 años, que estaba totalmente abatida por tener dengue, o al menos es lo que ella creía. Su novio, con quien convive, fue diagnosticado con la enfermedad una semana atrás.

“Mi novio la pasó muy mal. Estuvo cuatro días con 39 de fiebre, vómitos, le dolía el alma. Ahora yo me siento muy mal. Seguro que hay mosquitos de dengue por casa y me picaron a mí también. Por lo que veo acá tengo para rato hasta que me atiendan”, se lamentaba Vázquez.

En los hospitales públicos de la Ciudad, según el Ministerio de Salud porteño, si bien no cuentan con un porcentaje exacto, señalaron que “la mayoría de las consultas en las guardias son por síntomas compatibles con dengue”, y que a todos, si bien puede haber excepciones, les realizan una prueba de PCR y de sangre para confirmar o descartar el diagnóstico.

En la ciudad de Buenos Aires, desde la semana epidemiológica 27, que comenzó en junio del año pasado, hasta el 1° de enero de este año, los casos registrados de dengue fueron solo 60. En cambio, desde enero hasta la fecha, ese número creció de manera exponencial: el último boletín epidemiológico informó 5610 infectados, de los cuales tres fallecieron.

Este incremento de casos de dengue va en línea con lo que sucede en todo el país. La Argentina está atravesando una epidemia histórica con más de 100.000 casos confirmados por laboratorio en lo que va del año.

Frente a casos sospechosos de dengue, en las guardias les realizan a los pacientes un análisis de sangre y una prueba de PCR Pilar Camacho

Josefina Gómez, de 45 años, salía de la guardia del Hospital Rivadavia, a donde también llegó por tener síntomas compatibles con el dengue. “Me duele todo”, decía Gómez, a quien le habían realizado un análisis de sangre para confirmar o descartar el cuadro.

“Tengo diabetes y cuando me siento tan mal me asusto. La verdad que estuve con mucha fiebre, ahora estoy mejor porqué tomé paracetamol. Me dijeron que el análisis de sangre va a revelar si tengo dengue o no”, describió Gómez, quien se fue a buscar un taxi para volver a su casa a hacer reposo.

Según el Ministerio de Salud de la Ciudad, a las personas que tienen síntomas compatibles se las trata como caso sospechoso de dengue y se les practica un análisis de sangre y una prueba de PCR. “Mientras tanto se le indican las pautas de alerta y controles cada 48 horas. Esto es generalmente así, por supuesto, que puede haber excepciones”, indicaron desde la cartera que conduce Fernán Quirós.

En el Hospital Fernández tienen consultorios para seguir los casos de dengue ya confirmados, mientras que a aquellos que se presentan con síntomas compatibles, los atienden a través de la guardia Pilar Camacho

No muy lejos de ahí, en el Hospital Fernández, también había fila para ingresar a la guardia. Los casos compatibles con dengue se atienden por guardia, mientras que los ya diagnosticados cuentan con una unidad específica donde les realizan los controles. En la guardia hoy había un cartel que señalaba que en esta jornada no se iban a realizar controles o testeos de dengue, sin embargo, desde el Ministerio de Salud porteño señalaron que la situación ya se normalizó.

Carteles en guardias alertaban la falta de pruebas PCR, pero la ciudad afirma que ya se solucionó Pilar Camacho

En el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, la guardia de infectología se encuentra sobre la calle General Lucio Norberto Mansilla. Allí Marcos Martín, de 24 años, hacía la fila para ingresar. Él también estaba convencido de estar infectado con el virus del dengue. “Además de la fiebre, me duele mucho atrás de los ojos; muevo los ojos y me duele, estoy para atrás. Espero que me atiendan rápido”, exclamaba Martín, que tenía una botella grande de una bebida deportiva para mantenerse bien hidratado.

La guardia de infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Pilar Camacho

“Fuimos muy previsores en el Gutiérrez. A finales de enero abrimos los consultorios para dengue porque creíamos que iban a aumentar notablemente los casos. Elegimos el área de infectología, donde abrimos seis consultorios de dengue, tres para diagnóstico y otros tres para seguimiento. Allí, estamos viendo alrededor de 80 niños y adolescentes por día de los cuales más del 65% tiene dengue confirmado por laboratorio”, señaló a LA NACION Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Sin embargo, esta epidemia de dengue no solo presiona las guardias del sector público. Sofía Steinberg, de 43 años, relató a LA NACION su visita a la guardia de una clínica privada por los síntomas que presentaba su hija de 10 años.

“El jueves llamamos a la obra social porque mi hija tenía síntomas de dengue. Pedimos un médico a domicilio pero nunca vino. Entonces fuimos a la Clínica Zabala y le hicieron un análisis de sangre completo cuyo resultado estuvo a las dos horas. También le hicieron un PCR que demoró algunos días. Hablando con gente en la guardia, la mayoría estaba por dengue, o al menos con síntomas compatibles con dengue”, relataba Steinberg a LA NACION.

En el Hospital Rivadavia, esta mañana las filas daban vuelta a la esquina Pilar Camacho

Mientras que en el Hospital Alemán de Buenos Aires, según informaron a este medio, hubo un incremento del 50% en las consultas por dengue, que luego se terminan diagnosticando a través de tres métodos distintos.

“Dependiendo el tiempo de evolución del cuadro, se utiliza un antígeno para dengue (ns1), prueba de PCR para dengue, o anticuerpos para dengue (IgM o IgG) a través de un análisis de sangre. Hasta el quinto día de la enfermedad se utiliza el antígeno o PCR, luego del quinto día se realiza el test de anticuerpos”, detalló Cristian Esteban Acosta, especialista en medicina interna y medicina de emergencias y coordinador del centro de emergencias del Hospital Alemán.

