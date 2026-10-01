La mora de las familias frenó su deterioro en agosto; aumenta el boleto de colectivo en el AMBA

Milei defendió los cambios de su Gobierno al encabezar el Argentina Week en Francia . El Presidente defendió su gestión y aseguró que si “es reelegido, 2028 será el mejor año económico de la historia del país. La comparación con los anteriores gobiernos es demoledora”, dijo el mandatario, que tiene previsto hoy un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron.

El Presidente defendió su gestión y aseguró que si “es reelegido, 2028 será el mejor año económico de la historia del país. La comparación con los anteriores gobiernos es demoledora”, dijo el mandatario, que tiene previsto hoy un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. La mora de las familias frenó su deterioro en agosto . El indicador bajó al 12,8% el mes pasado y las deudas refinanciadas superaron los $ 2,7 billones, según la consultora 1816. Sin embargo, la irregularidad sigue elevada y crece con fuerza fuera del sistema bancario.

El indicador bajó al 12,8% el mes pasado y las deudas refinanciadas superaron los $ 2,7 billones, según la consultora 1816. Sin embargo, la irregularidad sigue elevada y crece con fuerza fuera del sistema bancario. El Vaticano declaró culpable por abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela. Se trata del fundador del IVE (Instituto del Verbo Encarnado) en Mendoza. Según informó la Santa Sede, Buela, que murió en 2023, fue considerado responsable de múltiples abusos sexuales cometidos contra jóvenes que formaban parte de la congregación religiosa.

Se trata del fundador del IVE (Instituto del Verbo Encarnado) en Mendoza. Según informó la Santa Sede, Buela, que murió en 2023, fue considerado responsable de múltiples abusos sexuales cometidos contra jóvenes que formaban parte de la congregación religiosa. Octubre llegó con aumentos . Desde hoy, el boleto mínimo de las líneas de colectivo que circulan en el conurbano supera los $1215 y en la Ciudad cuesta poco más de $920. El subte también sube 3,7% y supera los $1800. Los colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentaron 4,3% y en territorio porteño los cuadros tarifarios de los colectivos aumentaron 3,7% desde hoy.

Desde hoy, el boleto mínimo de las líneas de colectivo que circulan en el conurbano supera los $1215 y en la Ciudad cuesta poco más de $920. El subte también sube 3,7% y supera los $1800. Los colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentaron 4,3% y en territorio porteño los cuadros tarifarios de los colectivos aumentaron 3,7% desde hoy. La Selección le ganó 4 a 0 a Bolivia en el primer amistoso de la fecha. Fue gracias a los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y José López. La Selección vuelve a jugar el sábado desde las 21 ante Burkina Faso por el segundo amistoso programado, antes del partido despedida de Messi del 6 de octubre.

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