La muerte de otro escalador vuelve a sacudir a la Patagonia: se complican las tareas de rescate

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un hombre de aproximadamente 60 años murió este jueves tras sufrir una caída mientras realizaba un ascenso en el volcán Osorno, en la región chilena de Los Lagos, a unos 300 km de Bariloche. El accidente se registró en el sector de los séracs o hielo glaciar, a una altitud cercana a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Las tareas de rescate del cuerpo se llevan adelante por estas horas.

De acuerdo con el relato de testigos y otros montañistas que presenciaron el hecho, la víctima perdió el equilibrio y rodó varios metros por una pendiente pronunciada, golpeándose contra rocas durante el trayecto. Si bien las primeras informaciones indicaron que el hombre había caído en una grieta de 150 metros de profundidad, Manfred Böttger, vocero de Socorro Andino, aclaró posteriormente que el cadáver no se encontraba atrapado en una grieta, sino en una ladera de difícil acceso.

El hombre cayó por una de las laderas del volcán Osorn

Debido a la complejidad del terreno, marcado por superficies congeladas y la falta de luz natural al momento del hallazgo, las labores de rescate se programaron para hoy. El operativo de recuperación, que se inició a las 8, requirió la intervención de la Patrulla de Auxilio y Rescate Militar del Ejército, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros, Socorro Andino, Bomberos y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Las maniobras incluyen el uso de anclajes especializados para trasladar el cuerpo en camilla de forma escalonada hacia el centro de esquí ubicado en el volcán Osorno, a 60 km de la ciudad de Puerto Varas.

Incógnitas

Las autoridades informaron que el hombre no portaba documentación al momento del accidente, por lo que todavía no han podido validar su identidad. Además, se confirmó que el excursionista ingresó por una zona no habilitada y no registró su ascenso, ignorando que la ruta de subida al volcán se encuentra cerrada desde marzo de este año debido al riesgo de desprendimiento de rocas.

Los bomberos de Puerto Varas participan del operativo de rescate del cuerpo

Como consecuencia del operativo, el acceso al centro de montaña y esquí permanece hoy cerrado al público general. La investigación de los hechos y las diligencias correspondientes quedarán bajo la dirección de la Fiscalía de Los Lagos.

Otra muerte en el volcán Llaima

El domingo pasado, una mujer de 42 años que había decidido ascender al volcán Llaima (3125 msnm), en la región chilena de La Araucanía, para celebrar su cumpleaños, murió tras sufrir una caída de aproximadamente 600 metros.

Horas antes del accidente, a las 3 de la madrugada del domingo, la excursionista, identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa –casada y madre de dos hijos–, compartió un emotivo video en sus redes sociales donde relataba con entusiasmo los preparativos: “Espero que Dios me acompañe en este día maravilloso... estoy súper feliz. Sí tengo un poquito de incertidumbre de no saber qué va a suceder”, expresó.

El accidente ocurrió alrededor de las 15 de ese día, cuando el grupo del que ella formaba parte se encontraba a unos 2000 metros de altura. Por causas que aún se investigan, la mujer se deslizó, cayó por la ladera del macizo y falleció en el lugar.

Al igual que sucede hoy con el rescate del escalador que falleció en el volcán Osorio, las tareas de rescate del cuerpo de Figueroa fueron extremadamente complejas debido a las condiciones meteorológicas adversas. En su caso, los fuertes vientos, la escasa visibilidad y las temperaturas bajo cero impidieron que el helicóptero de Carabineros se aproximara a la zona el mismo domingo y obligaron a suspender el operativo durante la noche. Finalmente, a las 6.30 del lunes, equipos especializados del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos de Cherquenco y la Corporación de Rescate Araucanía lograron concretar el descenso del cuerpo.