Habló el esposo de Analía Corte, la mujer que desapareció en Bariloche

Milton Marques, pareja de Analía Corte, la mujer que desapareció en Bariloche el 8 de mayo, publicó un comunicado para detallar el estado de la búsqueda y referirse a la condición psiquiátrica de la mujer.

Mediante un posteo publicado en la cuenta de Facebook de la prima de la Corte, contó que decidió hablar para que “se refleje fehacientemente la cronología de los hechos, y evitar especulaciones sin fundamentos”.

En el mensaje dijo que la mujer, de 52 años, comenzó un tratamiento psiquiátrico en 2019 y recordó un episodio previo ocurrido durante 2021, cuando fue hallada con hipotermia tras escaparse de su domicilio.

El comunicado de la familia de Analía Corte en la red social Facebook

“En el año 2021, en plena pandemia y ya medicada, se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa del km 4 con un cuadro de hipotermia. Su búsqueda fue extensiva y solo exitosa gracias a la ayuda de un perro especialmente entrenado que la encontró en un sitio que se había rastrillado anteriormente”, escribió sobre ese episodio.

Tras ello informó que desde ese episodio, Corte transitó momentos muy estables hasta el mes pasado, cuando presentó nuevamente cuadros de insomnio y depresión, lo que motivó un ajuste en su medicación. El 8 de mayo, Corte salió de su vivienda sin celular ni documentos, aunque sí llevaba consigo una mochila con fármacos.

“La familia y amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Analía. Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima”, destacó sobre el rol de su círculo cercano.

Analía Corte ya sufrió episodios psiquiátricos Facebook

“Creo que solo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y convivir con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso”, expresó Marques sobre las críticas de la prensa local por no comunicarse sobre el caso. “Estoy enfocando mi energía en mi hijo de 12 años, a quien debo contener y de quien debo ocuparme en estas circunstancias tan tristes”, agregó.

La búsqueda de Analía Corte

Por su parte, los investigadores confirmaron que los rastrillajes ya abarcaron todo Bariloche sin obtener resultados. El comisario Luis Hawrylak, jefe de zona, indicó que el análisis de las cámaras de seguridad del transporte público permitió verificar que la mujer se bajó de un colectivo de la línea 50 en el Alto de la ciudad.

Según el medio local Diario Río Negro, a raíz de esa pista, las fuerzas de seguridad inspeccionaron descampados, barrios cercanos y costas de arroyos, pero hasta el momento no hallaron indicios concretos. El operativo cuenta con la participación de la Policía de Río Negro, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), Parques Nacionales y el Club Andino Bariloche.

Las autoridades reparten folletos de Analía a los vecinos para encontrarla

Las autoridades locales informaron que, ante la falta de novedades, refuerzan las tareas con la entrega de folletos a los vecinos para recoger nuevos datos. El Ministerio Público Fiscal también secuestró el teléfono de la mujer para realizar las pericias correspondientes.