“No quiero bajar los brazos”: el dueño del Hotel Huemul anunció que intentará reconstruirlo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– A pocos días del devastador incendio en el histórico Hotel Huemul, Miguel Alejandro Yuri, presidente de Kilton S.A., confirmó su intención de reconstruir el establecimiento.

A pesar de los severos daños estructurales y de las pérdidas totales en sectores clave del edificio, situado a pocas cuadras del Centro Cívico, el empresario destacó que el apoyo recibido lo impulsa a seguir adelante en esta nueva etapa. Yuri expresó una “profunda tristeza” por el siniestro, aunque manifestó su alivio por no tener que lamentar víctimas fatales.

En un comunicado difundido en las últimas horas, calificó el incendio como un “involuntario y lamentable accidente”, ocurrido cuando la familia se preparaba para celebrar 40 años al frente del hotel. En ese momento, el establecimiento estaba en pleno proceso de reformas y modernización.

Un incendio se desató en el Hotel Huemul

El titular de Kilton S.A. sostuvo que tomó la decisión de intentar reconstruir el hotel “en cuanto las distintas situaciones lo permitan”. En ese marco, señaló que confía en el respaldo de la compañía en la que tenía asegurado el patrimonio de la empresa.

Según indicó, el compromiso de reapertura se consolidó tras recibir numerosas muestras de afecto de colaboradores, clientes y vecinos de Bariloche que se pusieron a disposición de la familia.

Yuri precisó que el incendio se originó durante una quema de hojas secas que se descontroló. Aseguró que esa actividad contaba con autorización del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, bajo el permiso N° BRC-00655/2026, emitido el 14 de mayo.

El empresario agradeció especialmente a ese organismo por el trabajo realizado durante la emergencia y extendió el reconocimiento al gobierno de Río Negro, a las autoridades nacionales y provinciales de turismo y a las dotaciones de Bomberos Voluntarios que combatieron las llamas.

Al referirse al impacto personal del hecho, señaló que se trata de una “dura prueba” en el inicio de su tercera edad, aunque destacó que el respaldo de la comunidad lo compromete a continuar. “El afecto recibido de todos nos pone en la obligación de no bajar los brazos”, afirmó.

El incendio provocó graves daños al hotel

El incendio se desató en la tarde del sábado pasado y consumió casi por completo el edificio. Tras un llamado al 911 recibido alrededor de las 15.15, personal del Splif se dirigió al kilómetro 1,5 de la avenida Bustillo, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. “Aparentemente estaban haciendo una quema de residuos forestales, se les escapó y tomó la estructura del hotel”, explicó a LA NACION Nelson Leal, jefe del organismo en Bariloche.

Un primer equipo del Splif, integrado por cinco combatientes, trabajó en el entorno del hotel y logró contener el incendio forestal, que luego se propagó hacia la edificación. Las distintas dotaciones de bomberos se sumaron al operativo, que obligó al cierre preventivo de la avenida Bustillo.

El hotel Huemul, construido en piedra y madera hace 40 años, estaba cerrado desde hacía varios meses por obras. El fuego afectó toda la estructura y la columna de humo pudo verse a varios kilómetros.

El establecimiento cuenta con 98 habitaciones con vista al lago, además de playa propia, gimnasio, pileta climatizada, salones para eventos, bar, solárium y sala de juegos, entre otros servicios.

En 2010, cuando el hotel cumplía 22 años, Yuri recibió el Trofeo de Oro de Turismo, Hostelería y Gastronomía, otorgado por la Editorial Office y el Trade Leader’s Club de España, en la categoría Hotelería.