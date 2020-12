La muerte de Diego Maradona: qué dijo el abogado de Leopoldo Luque sobre el alta médica que firmaron los médicos y las hijas

Julio Rivas, el abogado de Leopoldo Luque, el neurocirujano que está siendo investigado en la causa sobre la muerte de Diego Maradona, afirmó hoy que su defendido no ha sido imputado y que no coordinaba a los médicos del ex astro de fútbol. En cambio, advirtió que ningún cardiólogo de la clínica donde se le dio el alta sugirió que se le realice un seguimiento sobre la salud cardíaca de Diego, quien murió el pasado miércoles.

El abogado de Luque, en diálogo con LN+, explicó que su representado no era el coordinador de los médicos que veían a Maradona y que solo ayudaba como amigo. Además, destacó que en un chat que compartía el neurocirujano con Dalma, Giannina y Jana habían resuelto que "buscarían a un médico clínico" que le hiciera los seguimientos de rigor.

"Él [por Luque] era el único médico que podía entrarle a Maradona, que podía llevarle un clínico, un dentista... y Maradona le consultaba todo a él. Las enfermeras las tenía por Swiss Medical y él le pedía los informes como médico amigo", explicó el legado y destacó: "No era una internación domiciliaria".

Rivas dijo que se pasa por alto que Luque fue quien "convenció a Maradona de ser internado para un chequeo general" luego de que "en el día de su cumpleaños muchos lo vieron mal" y "antes de que se le encuentre el hematoma subdural por el cual es operado con éxito a las 48 horas".

El abogado dijo que, tras diagnosticarse que Maradona tenía síntomas de abstinencia al alcohol, incluso fue Luque quien "lo convenció de quedarse unos días más en la clínica cuando ya tenía el alta" y afirmó que cuando Diego se quería ir "las tres hijas mujeres deciden externarlo, firmaron todos. ¿Dígame qué cardiólogo de la clínica sugirió una internación domiciliaria? Eso no está y es lo que la Justicia está investigando".

Ante la pregunta de quiénes firmaron la externación, Rivas dijo que fueron la psiquiatra, las tres hijas y Luque. Y destacó: "Pero no hay ningún cardiólogo que dijo que había que internarlo en la casa con una ambulancia, con un equipo de resucitación. Y si un médico hubiese dicho eso, no sale de la clínica, queda internado".

Allanamiento

Luque, tras el allanamiento a sus oficinas Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Rivas aseguró que fue el mismo Luque el que se acercó a la fiscalía que investiga la muerte de Maradona para declarar. "Él se presentó voluntariamente, lo acompañé yo, nos entrevistamos con el fiscal y nos dijo que no era imputado y que no le iba a recibir la declaración, que lo harían una vez que ellos lo evalúen y lo imputen", dijo.

Por otra parte, sobre el allanamiento a las oficinas de Luque, expresó: "Ya todo hacía pensar que la investigación se iba a sentar en los médicos que intervienen, el allanamiento es una forma de juntar material de prueba, es un hecho natural en un hecho penal", explicó y dijo: "A Luque le sorprendió porque no le avisaron antes que lo iban a hacer".

Además, afirmó que entre Maradona y Luque hubo una pelea, pero que, "a pesar de eso, el viernes volvió a verlo para sacarle los puntos de la herida de la cabeza". Ante la pregunta de si no volvió a verlo, afirmó que no porque "es un profesional que trabaja en otros sanatorios, tiene vida propia, casa, familia" y que, "en virtud de su especialidad, no tenía por qué hacerle un seguimiento, solo se ocupaba como amigo".

La investigación

La Justicia investiga si hubo homicidio culposo en la muerte de Maradona Fuente: Archivo

La Justicia de San Isidro notificó a Luque que está en curso una investigación por un eventual homicidio culposo derivado de un hipotético cuidado negligente de Maradona. Ayer, en ese marco, los pesquisas secuestraron en su casa del conurbano bonaerense documentación sobre la historia clínica del astro futbolístico.

En las últimas horas, la causa pasó de estar caratulada como "averiguación de causales de muerte" a "homicidio culposo", lo que implica que los fiscales a cargo del expediente investigan si hubo negligencia médica en las circunstancias que llevaron a la muerte de Maradona el miércoles pasado, en su casa del barrio San Andrés de Tigre.

La investigación se centra en tres ejes principales: si hubo un "homicidio culposo", quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si se pudo haber evitado.

