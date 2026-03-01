Mapa de cortes en la Ciudad el 1° de marzo: estas son las calles en las que no se podrá transitar

El presidente Javier Milei encabeza este domingo 1 de marzo el acto de inicio del año legislativo en el Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo oficializó el horario de la ceremonia a las 21 horas. Casa Militar se encarga del esquema de seguridad para blindar la zona. Esta medida facilita el traslado de los funcionarios y previene incidentes en las inmediaciones del edificio durante la apertura de sesiones.

El mapa de los cortes de calle en CABA por la apertura de sesiones 2026

Aunque Casa Militar decidió todavía no publicar el cronograma oficial de la jornada, se espera un despliegue similar a los operativos que suelen aplicarse para este tipo de eventos en el Congreso:

El mapa de cortes estimado para este domingo por la Apertura de Sesiones Ordinarias

El esquema preventivo contemplaría interrupciones totales en el cuadrante de las calles Ayacucho, Sarandí, Bartolomé Mitre, Solís y Adolfo Alsina. El tránsito vehicular sufre cortes absolutos en la Avenida Rivadavia, la calle Hipólito Yrigoyen y la intersección de la Avenida Entre Ríos con la Avenida Callao.

Este supuesto mapa de accesos estipula puntos específicos para el ingreso y egreso de personas autorizadas al recinto. Existe una salida peatonal para el personal sobre la calle Sarandí, entre Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina. El acceso de cocheras y personal administrativo ocurre en la intersección de Bartolomé Mitre y Riobamba.

Estas restricciones comenzarían de forma estricta desde la tarde de este domingo 1° de marzo. El despliegue de seguridad garantiza el traslado de la comitiva oficial por el eje de la Avenida de Mayo. Las autoridades de transporte de la Ciudad priorizan el funcionamiento del Metrobús para minimizar las demoras en el centro porteño.

El Congreso y sus accesos marcan el mapa de cortes de este domingo Natacha Pisarenko - AP

Los cierres totales afectarían también a la Avenida de Mayo y la Avenida Rivadavia desde la calle Lima hasta el Palacio Legislativo. El esquema preventivo busca evitar concentraciones espontáneas en los puntos de acceso directo a la Cámara de Diputados. El dispositivo policial termina una vez que el mandatario abandone el edificio legislativo tras su discurso.

Cómo ver la apertura de sesiones ordinarias

Para quienes quieran ver la apertura de sesiones ordinarias por streaming, el canal de YouTube de la Cámara de Diputados transmitirá el evento en vivo. También se podrá seguir minuto a minuto por LN+ en los siguientes canales según el cableoperador: en DirectTV (715 y 1715), Cablevisión (19 Clásico y Digital, HD y Flow), TeleCentro (1 y 705 Digital) y Movistar TV (101).

La señal de LN+ y el canal de YouTube de la Cámara de Diputados transmitirán el evento por streaming Nicolas Suarez

Por qué habla Javier Milei en el Congreso

Las sesiones ordinarias, que se extienden hasta el 30 de noviembre, son inauguradas por el Presidente el 1° de marzo de cada año. Este es un acto institucional que se repite cada año como una manera de dar comienzo formal a la actividad parlamentaria.

Durante la jornada de inauguración el jefe de Estado es uno de los protagonistas, dado que la Constitución lo asigna como el encargado de brindar un discurso en el que se perfile la agenda legislativa para el año que se inaugura.

La Constitución establece al Presidente como el encargado de la apertura de sesiones ordinarias (Fuente: Instagram/@senadoargentina)

Como indica la Carta Magna en el artículo 63 de las disposiciones comunes a ambas cámaras, los diputados y senadores se reúnen por sí mismos—es decir, en forma separada según la cámara a la que correspondan— en “sesiones ordinarias todos los años desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.