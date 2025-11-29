Santa Fe: quiénes eran las cinco personas que murieron en el choque múltiple en la ruta 90

Un choque múltiple que dejó cinco muertos en la ruta 90 generó conmoción en la provincia de Santa Fe. Cuatro de las víctimas regresaban del show gratuito del cantante Axel en Melincué y formaban parte del club de fans del artista. Las mujeres colisionaron contra el vehículo de un hombre que se dirigía hacia el mismo destino. Axel dejó un sentido mensaje en sus redes sociales despidiendo a sus seguidoras.

El choque ocurrió el viernes a la madrugada a la altura del kilómetro 86. El Ford Focus, conducido por el hombre oriundo de Alcorta, colisionó de manera frontal contra un Volkswagen Gol, donde estaban las mujeres que vivían en Máximo Paz. Los motivos continúan bajo investigación.

Debido a la brutalidad del impacto, tras el incidente una camioneta Ford Ecosport chocó contra parte de los autos que quedaron sobre el asfalto. Sus dos pasajeros resultaron ilesos.

Cinco muertos en Santa Fe tras un choque múltiple La Capital

Tres de las cuatro mujeres murieron en el momento del choque. Una de ellas fue rescatada con vida, pero falleció minutos después mientras era atendida por los médicos en un hospital de la zona. En tanto, el conductor del Ford Focus también murió en el lugar.

Las cuatro mujeres fueron identificadas como Nancy Gloria Albarracin, de 63 años; Claudia Patricia Risso, de 56 años; Nanci Marcela Beliera, de 58 años; y Marisa Grimi, de 58 años, reportó el medio local Rosario3. Eran queridas por la comunidad. Dos de ellas eran docentes.

En tanto, el hombre de 49 años se llamaba Javier Alberto Pellegrini. Era conocido por ser el mecánico del pueblo, participar en las carreras de karting y su afición por el automovilismo y las motos.

El medio La Capital informó que se realizaron las pericias de rigor y se iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar el motivo del trágico siniestro vial.

El mensaje de Axel

Al enterarse de la tragedia, el artista dejó un posteo en sus redes sociales. “Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto. En este tipo de conciertos masivos, mucha gente de diferentes puntos del país se acerca a disfrutar del show y, terminado el concierto, regresan a sus hogares a veces manejando distancias muy largas de día o de noche”, comenzó su publicación.

Axel mencionó que las cuatro mujeres habían formado parte de “esa noche tan especial”. “Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía. De hecho, con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”, contó.

En su mensaje, el cantante compartió la foto junto a Claudia, sonrientes al costado del escenario. “Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así. Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia”, expresó.

Y cerró: “Gracias chicas por tanto amor. Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre, al igual que en cada persona que tocaron. Les pido a todos que enviemos fuerza, oración y respeto para sus seres queridos. Hoy mi corazón está con ustedes”.