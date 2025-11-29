El comunicado de los ministerios de Salud del país tras el acto antivacunas en el Congreso
El texto fue aprobado por todos los distritos del país, excepto la provincia de Buenos Aires y Formosa
- 4 minutos de lectura'
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, emitió este sábado un comunicado conjunto luego del revuelo que se generó por una jornada antivacunas en un anexo del Congreso organizada por la diputada de Pro Marilú Quiroz. El texto, en contra de lo ocurrido, fue firmado por todas las provincias del país y la ciudad de Buenos Aires, excepto Buenos Aires y Formosa.
A través de las redes sociales, la cartera nacional, en conjunto con las provinciales, respaldó el Calendario Nacional de Vacunación pero no se refirió directamente al acto del jueves que generó un fuerte rechazo del arco político y del sector sanitario. “Las vacunas del calendario son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, introduce el comunicado, firmado por los ministros de Salud de las distintas provincias, a excepción de Buenos Aires y Formosa, con cuyos gobernadores, Axel Kicillof y Gildo Insfrán, Nación no mantiene una relación fluida.
Y sigue: “Antes de ser incorporadas al calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento”. El comunicado llega tras la polémica del acto en el Congreso y también tras los brotes de enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión, a raíz de una caída generalizada en la tasa de vacunación.
November 29, 2025
“La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad”, agrega el texto.
A modo de cierre, se hace hincapié en la vacunación como política sanitaria. “Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona aceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del calendario”, finaliza.
El evento
La jornada que generó controversia este jueves en el Congreso se extendió por más de seis horas y fue organizado por la diputada por Chaco Marilú Quiroz. En uno de los paneles, Lorena Diblasi, que figura en el sitio web del Conicet como licenciada en Biotecnología, presentó a un hombre que exhibió una de las supuestas “secuelas” que, según dijo, le dejó la aplicación de dos dosis de la vacunas Covid-19 elaboradas por AstraZeneca, sin mostrar ninguna prueba.
“José Daniel Fabián” -así lo introdujo a la charla- mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos “se le pegan” al cuerpo -tuvo varios intentos fallidos- y Diblasi sostuvo que se trata de una “magnetización”.
“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, dijo la oradora ante la mirada del público.
Por su parte, el pediatra Oscar Botta vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral. Más tarde, el licenciado en Administración por la UBA Pablo Stolkiner afirmó que la pandemia fue “un invento” y que las vacunas se constituyeron como “un negociado”.
En tanto, la pediatra y neumóloga Lucía Langer sostuvo que las personas vacunadas presentan un “exceso de aluminio en sangre”. A su vez, Chinda Brandolino, médica clínica y homeópata, reiteró una supuesta relación entre autismo e inmunizaciones —al igual que Botta—, mientras que Viviana Lens, especialista en geriatría, habló de magnetismo, en línea con los planteos de Diblasi.
Otras noticias de Ministerio de Salud
Alarma y preocupación. Un exministro de Salud reveló los tres motivos de la caída de la vacunación y dijo que “discutir su eficacia es bizarro”
Alerta. Identificaron casos de sarampión en una familia de turistas que viajó por el país en micros de larga distancia
Contratista del Estado. El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Agencia de Discapacidad
- 1
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Cuándo terminan las clases en Buenos Aires este 2025
- 3
Dos fallecidas: la decisión de la Justicia sobre el chofer del ómnibus que protagonizó el trágico vuelco sobre la ruta 2
- 4
La Anmat prohibió dos marcas de jabones líquidos por carecer de habilitaciones para producir