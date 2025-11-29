El comunicado de los ministerios de Salud del país tras el acto antivacunas en el Congreso

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, emitió este sábado un comunicado conjunto luego del revuelo que se generó por una jornada antivacunas en un anexo del Congreso organizada por la diputada de Pro Marilú Quiroz. El texto, en contra de lo ocurrido, fue firmado por todas las provincias del país y la ciudad de Buenos Aires, excepto Buenos Aires y Formosa.

A través de las redes sociales, la cartera nacional, en conjunto con las provinciales, respaldó el Calendario Nacional de Vacunación pero no se refirió directamente al acto del jueves que generó un fuerte rechazo del arco político y del sector sanitario. “Las vacunas del calendario son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, introduce el comunicado, firmado por los ministros de Salud de las distintas provincias, a excepción de Buenos Aires y Formosa, con cuyos gobernadores, Axel Kicillof y Gildo Insfrán, Nación no mantiene una relación fluida.

Mario Lugones Ricardo Pristupluk

Y sigue: “Antes de ser incorporadas al calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento”. El comunicado llega tras la polémica del acto en el Congreso y también tras los brotes de enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión, a raíz de una caída generalizada en la tasa de vacunación.

“La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad”, agrega el texto.

A modo de cierre, se hace hincapié en la vacunación como política sanitaria. “Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona aceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del calendario”, finaliza.

El evento

La jornada que generó controversia este jueves en el Congreso se extendió por más de seis horas y fue organizado por la diputada por Chaco Marilú Quiroz. En uno de los paneles, Lorena Diblasi, que figura en el sitio web del Conicet como licenciada en Biotecnología, presentó a un hombre que exhibió una de las supuestas “secuelas” que, según dijo, le dejó la aplicación de dos dosis de la vacunas Covid-19 elaboradas por AstraZeneca, sin mostrar ninguna prueba.

“José Daniel Fabián” -así lo introdujo a la charla- mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos “se le pegan” al cuerpo -tuvo varios intentos fallidos- y Diblasi sostuvo que se trata de una “magnetización”.

“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, dijo la oradora ante la mirada del público.

Polémica y repudio por un acto antivacunas organizado por una diputada de Pro en el Congreso

Por su parte, el pediatra Oscar Botta vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral. Más tarde, el licenciado en Administración por la UBA Pablo Stolkiner afirmó que la pandemia fue “un invento” y que las vacunas se constituyeron como “un negociado”.

En tanto, la pediatra y neumóloga Lucía Langer sostuvo que las personas vacunadas presentan un “exceso de aluminio en sangre”. A su vez, Chinda Brandolino, médica clínica y homeópata, reiteró una supuesta relación entre autismo e inmunizaciones —al igual que Botta—, mientras que Viviana Lens, especialista en geriatría, habló de magnetismo, en línea con los planteos de Diblasi.