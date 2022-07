LA NACION, premiado por el mejor proyecto de periodismo digital de América Latina

LA NACION obtuvo el primer premio en la categoría Mejor Proyecto de Periodismo Digital de América latina en los Premios Digital Media Latam 2022, galardón otorgado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).

El especial “A Fondo” Yeah, el barrio, drogas y lujo. Así suenan y de esto hablan los traperos en la playlist de los centennials fue reconocido por la presentación de nuevos formatos aplicados al periodismo con la utilización de herramientas de procesamiento de lenguaje natural para analizar la frecuencia de cada palabra utilizada, las menciones a sí mismos y a otros, “logrando una radiografía innovadora que refleja una realidad que suele estar alejada de los medios de comunicación”.

Además, LN fue finalista junto con El País México (ganador) y Brazilian Report como Mejor Sitio o Servicio Móvil de Noticias. Estos reconocimientos también se otorgaron en otras categorías, entre ellas: Mejor Visualización de Datos (con “Simulador de resultados, aplicación sobre la composición social del voto y otras formas de innovar en elecciones” y “Resultados del sorteo del Mundial Qatar 2022″) y Mejor Compromiso de Audiencias (por el trabajo “Cómo ser viral con políticos (y sin usar perritos tiernos”).

El jurado internacional estuvo integrado por Ismael Nafría (autor del libro La reinvención de The New York Times), Conz Preti (Editora de Crianza y Salud de Insider Inc., EE.UU), Maylis Chevalier (Directora de Innovación y Producto Digital, Vocento, España), Carmen Riera (Directora de Runrun.es, Venezuela), Rodrigo Fino (diseñador y consultor editorial, presidente y fundador de García Media) y Guido Culasso Moore (director creativo digital y consultor fundador de Iconosur), entre otros.

LA NACION obtuvo cuatro veces el premio al Mejor Sitio de América latina y es el máximo ganador regional

El equipo de evaluación reconoció los proyectos de innovación y alta calidad, en su mayoría con un común denominador: activismo social . “En una época donde el activismo social es fundamental en los medios de comunicación, pudimos ver proyectos enfocados en visibilizar la diversidad, proteger el medio ambiente y combatir la desinformación. Además, una gran parte de los proyectos incluyó el uso de plataformas digitales distintas a lo tradicional como Instagram, TikTok y Twitch; mientras que otros proyectos utilizaron nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial”, afirmaron los jurados.

🥳¡Felicidades a los ganadores de los #PremiosDML 2022!🥳



Aquí la lista completa de ganadores y finalistas: https://t.co/923jRAvlmc pic.twitter.com/JRqfwPIv8T — WAN-IFRA LATAM (@wanifraLATAM) July 6, 2022

LA NACION cumple en diciembre 27 años en Internet y lleva más de diez versiones del producto digital optimizado para todas las plataformas y dispositivos . Refuerza su compromiso con el periodismo de calidad con una amplia oferta de información, entretenimiento y servicio, anclada en sus noticias en tiempo real, historias de alto valor agregado y análisis de las más prestigiosas firmas de la Argentina y el mundo. Podcasts, visualizaciones interactivas, video digital, periodismo de datos, inteligencia artificial y otras innovaciones siempre presentes en su home page, premiada a nivel mundial por su diseño e innovación.

De la octava edición de los Premios Digital Media Latam participaron más de 120 proyectos de 62 empresas de medios diferentes provenientes de 13 países.

WAN-IFRA es la organización de medios y periodistas más grande del mundo. Con sedes en París, Francia, Fráncfort, Alemania, y filiales en Singapur, Chennai, la India y Ciudad de México, representa a más de 18.000 publicaciones, 15.000 sitios online y alrededor de 3000 compañías en más de 120 países.

Las distinciones de LA NACION

1. Mejor Proyecto de Periodismo Digital (1er lugar)

El "A Fondo" sobre el fenómeno del trap

El trap se convirtió en uno de los géneros musicales favoritos de los argentinos, por lo que LA NACION buscó reflejar la magnitud del fenómeno desde sus múltiples aristas hasta las implicaciones sociales. Se presentaron nuevos formatos utilizando herramientas de procesamiento de lenguaje natural para analizar la frecuencia de cada palabra utilizada, las menciones a sí mismos y a otros, logrando una radiografía innovadora que refleja una realidad que suele estar alejada de los medios de comunicación.

2. Mejor Sitio o Servicio Móvil de Noticias (3er lugar)

Finalista en una terna integrada por El País México (ganador) y Brazilian Report. LA NACION integró la undécima versión del producto digital optimizado para todas las plataformas y dispositivos, con nuevas verticales temáticas como Movilidad, Bienestar, Campo y Propiedades. Esta nueva versión tiene el objetivo de ofrecer periodismo de calidad y mayor cercanía con sus lectores incorporando LN+Cerca, una alianza con The Trust Project, BBC 50/50, (proyecto internacional dedicado a la diversidad y la cuestión de género) y Web Vitals.

3. Mejor visualización de datos: simulador de resultados, aplicación sobre la composición social del voto y otras formas de innovar en elecciones

La composición social del voto en las Elecciones Legislativas 2021

La cobertura de las Elecciones Legislativas 2021 en LA NACION: simulador de resultados y composición social del voto. La idea central fue alcanzar una cobertura electoral original y sorprender a los lectores con piezas innovadoras en tiempos de comicios. Se desarrolló con el uso inteligente de los datos para que los contenidos estuvieran basados en las inquietudes de los usuarios (la audiencia en el centro). Las piezas visuales fueron los contenidos más vistos en el marco de los comicios legislativos.

4. Mejor visualización de datos: cobertura del sorteo del Mundial Qatar 2022

El chat de los especialistas de LA NACION durante el sorteo del mundial de Qatar 2022

Enfocado en la audiencia, LA NACION atendió las necesidades de los lectores en el sorteo del Mundial 2022: la expectativa previa al evento, los nervios del sorteo en vivo, y la preocupación o alivio de las horas posteriores. La pieza clave fue el simulador del sorteo, que replicaba las condiciones que se tendrían en cuenta en el sorteo real, calculando probabilidades basadas en datos. Estos cálculos fueron hechos por el grupo de Investigación Operativa del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.

5. Mejor Compromiso de Audiencias:

Para las Elecciones Legislativas 2021, LA NACION buscó generar videos disruptivos, con potencial viral y que fueran un servicio para los usuarios brindando información sobre los candidatos. Se produjeron tres formatos: uno en donde los candidatos se definían con emojis, otro en donde reaccionaban a videos del momento y uno en donde les pedían su opinión sobre distintos temas. Fue un trabajo de un mes de trabajo de todo el equipo de redes y audiovisual digital por cada elección.

Los elegidos del Digital Media Latam 2022

Todos los ganadores del premio más prestigioso del periodismo digital de la región.