La ácida chicana de Carlos Tevez a Quique Felman por sus problemas legales en Estados Unidos

Carlos Tevez mantuvo un distendido cruce con el periodista deportivo Quique Felman al poner en duda su presencia en la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos tras el conflicto judicial que protagonizó vinculado al lavado de activos.

“¿Van al Mundial o no van?”, lanzó el exentrenador de Independiente en diálogo con Tyc Sports antes de apuntar directamente contra el panelista: “Quique, sabemos que no puede entrar”.

La ironía del “Apache” alude al reciente conflicto judicial del periodista, quien en febrero permaneció trece días detenido en Metro West, un centro de detención en Miami, luego de ser acusado de dejar impaga una deuda US$300.000 dólares con un casino de Las Vegas.

Finalmente fue puesto en libertad luego de que su equipo legal llegara a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos, a través del pago de un monto de dinero.

[DEPORTES] "¿Van al Mundial o no van? 'Quique' sabemos que no puede entrar": en TyC Sports, "Carlitos" Tévez le preguntó a los periodistas si van a cubrir la Copa del Mundo en los Estados Unidos y chicaneó a Felman, quien aseguró que ya arregló "todo".



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Pese a las risas y las menciones a una supuesta cercanía de Tevez con Donald Trump para destrabar su situación, Felman buscó dar por cerrado el capítulo al asegurar que ya “resolvió todo” y que cuenta con la libertad necesaria para regresar al suelo norteamericano.

“Ya resolví todo, estamos bien”, respondió Felman, intentando dar por cerrado el tema. Pero Tevez, rápido para el contraataque, le replicó con picardía: “Mirá que llamó a Trump enseguida, eh”.

Acto seguido, el periodista le preguntó: “¿Tenés diálogo directo con él?”. “Jugamos al golf”, afirmó el “Apache” entre risas, mientras disfrutaba de ver su reacción. Al notar la incomodidad del panelista, remató: “¿Por qué entraste en calor?”. Felman, rendido, cerró la conversación con una sonrisa: “Cómo lo quiero... cómo lo quiero”.

La detención de Felman

Tal como contó LANACION, el periodista quedó implicado a raíz de que lo contrataron para que él -gracias a sus nexos con el mundo deportivo- convoque a jugadores y exintegrantes del seleccionado argentino para viajar a Las Vegas con todo pago y jugar en un casino.

La maniobra por la que fue detenido constaba de lo siguiente: los promotores contrataban a periodistas deportivos, quienes ganarían un “extra” para que recluten a los jugadores, quienes viajaban con todo pago. “Les daban entre US$3000 y $5000 para apostar”, indicó una fuente.

El Resorts World de Las Vegas

De acuerdo a lo que reconstruyó este diario, el entorno del periodista señaló que “Maxi” Palermo, un supuesto promotor de uno de los casinos del estado de Nevada, el Resorts World Las Vegas, quedó envuelto en una “deuda” con el casino, que presuntamente le prestaba dinero para financiar los encuentros, y cuando declaró ante la Justicia estadounidense, lo nombró a Felman y a otros argentinos.

En una entrevista con este medio, Felman dijo que fue “víctima” y contó que hay jugadores famosos involucrados en el escándalo.

“A mi me llevaron, como a un montón de personas más; hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto; otros exjugadores, tres muy emblemáticos, tienen deudas más altas que yo. La mía era de US$300.000; la de ellos es de US$500.000”.

Ante la consulta de cómo llegó a contraer la deuda, explicó: “Fue por una persona, no sé si decir el nombre, que es argentino, de una familia vinculada históricamente a los casinos en la Argentina y en Las Vegas; un argentino de 40 años. Me contacta un exfutbolista, que trabajaba para esta persona, para el dueño del circo. Y me dice que esta persona lleva a exjugadores de fútbol; allá vi a muchos jugadores y exjugadores, en el casino”.

Y añadió: “Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino. Te daba un crédito de US$300.000 en mi caso y te ganabas US$5000. Si el crédito era de US$500.000, ganabas US$10.000, por ejemplo. Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’”.