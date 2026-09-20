LA NACION presenta FEED, un nuevo proyecto informativo hecho por jóvenes y para jóvenes

Fueron varios meses de investigación. De analizar estudios existentes y varios realizados ad hoc para entender sus ideales, valores y necesidades. Para evaluar cómo es su relación con la información y las noticias. Sus expectativas. Sus intereses y desvelos. Sus permitidos y sus puntos de no retorno. Es que la generación que hoy tiene entre 20 y 30 años muchas veces es subestimada por sus antecesores con frases del estilo “nada les importa”, “no leen”, “no profundizan”. Y lejos están de encajar en esos prejuicios.

La nueva generación quiere construir un criterio propio para tomar decisiones más allá de las conversaciones del día a día, según un relevamiento realizado por Imaginaria entre protagonistas de la generación Z y “late millenials”. El 90% de los jóvenes en la Argentina consumen contenido informativo, según Comscore. También quieren sentirse parte de la conversación y a la par del resto.

Claro está: tienen sus propios códigos y resulta apasionante escucharlos. A las noticias las encuentran mientras hacen scroll. Les importa entender antes de hablar y construir una opinión con fundamentos. Así es como nace Feed, un nuevo vertical de LA NACION, hecho por jóvenes y para jóvenes donde la información se cuenta en una forma clara, con contexto y en el lenguaje de una generación que quiere entender lo que pasa.

Feed surge de prestarles atención, de entender qué producto es el que les falta y de darle libertad a un equipo de talentosos periodistas sub 35 liderados por Matías Boela y Sol Coliva para que innoven, estudien e implementen los primeros pasos que desde mañana comenzarán a verse en todas las plataformas y redes sociales -Instagram, X y TikTok- y también en el ecosistema de LA NACION.

La etapa inicial priorizó los temas que a ellos les interesan. Así es como se gestaron los primeros cinco productos On demand que se irán estrenando semanalmente desde hoy. La economía les va si profundiza en su metro cuadrado. Dinero en cuenta intentará dar la respuesta justa a sus preguntas. Iñaki Artola y Melisa Reinhold serán quienes lleven adelante este programa en el que las problemáticas que los atraviesan van desde “quiero irme a vivir solo y no me alcanza la plata” a “el trabajo que tengo no me gusta pero estoy cómodo: ¿qué debería hacer?”, todos temas generados en base a los desvelos que ellos marcan y en los que quieren profundizar. Especialistas, datos y una conversación distendida se complementarán con los ecotips en las redes sociales y con el ida y vuelta con la comunidad @muyfeed que llega para quedarse. Las finanzas personales, la idea de un día después y el equilibrio entre la vida personal y lo laboral también serán parte de la agenda.

La posibilidad de profundizar se vivirá a través de ¿Es posta?, explainers semanales para temas de lo más disímiles. Allí toda la nueva generación de periodistas de LA NACION le dará lugar a una agenda diversa. Es que el prisma con el que la generación sub 30 mira la realidad es bastante distinto al de sus antecesores. El medio ambiente, la política internacional, las cuestiones planetarias, la meteorología, también los atraviesa pero con preguntas muy distintas: “¿puede haber una invasión de zombies de fentanilo en la Argentina?”, “¿Hay más terremotos que antes?”, “¿Es posible una nueva guerra mundial?”, “¿Adónde termina la IA?”, son solo algunas de las ideas a investigar que surgieron de varios focus groups.

Contra lo que suponen algunos prejuicios, los especialistas senior también serán importantes para Feed. Es que allí las que cambian son las preguntas; no las respuestas. Por eso varias de las caras y firmas ya conocidas por los lectores de LA NACION también serán visitas recurrentes a los programas y shorts del nuevo vertical.

Un ejemplo de ello es que Gustavo Carabajal, uno de los periodistas más respetados de policiales de la Argentina, con casi 40 años de trayectoria, tendrá su propio on demand: ADN del crimen. Allí se revelarán las historias de asesinatos y villanos de la vida real que él vivió a través de todas sus coberturas. No se las contaron. Les pondrá su impronta y la propia comunidad de Feed podrá pedirle los casos a revelar. “Caraba”, como se lo conoce habitualmente, ha caminado por los rincones más peligrosos del país y le dará forma a un eje informativo que apasiona a la generación de entre 20 y 30 años.

En tanto, Camila Dolabjian le dará forma a Ubicación compartida. Encenderá su celular desde donde está y revelará algo desconocido. Su primera cobertura no tiene desperdicio: visitó Nepal y muestra con sus propios ojos una tragedia a la que humaniza. Descubre historias y se mete de lleno en un lugar desconocido para la mayoría de los argentinos. Pero también lo hace en el Riachuelo, donde la contaminación y las promesas incumplidas están a la orden del día.

La música tocará sus primeros temas con Manu Buscalia, quien conducirá Rec by Rolling Stone. La alianza es triple en este caso: Feed, los músicos y bandas de la nueva generación y la revista líder a nivel mundial que LA NACION edita en la Argentina.

En el medio de una fábrica y a cielo abierto las entrevistas exclusivas a las bandas que ya hacen historia son una realidad. Buscalia se dedica a la música y ama lo que hace. Eso traspasa cualquier pantalla o celular. Cada propuesta tiene su propio tono, temática y formato. Y parten de una misma idea: explicar mejor lo que pasa, con contexto, lenguaje claro y preguntas que conecten con una generación.

Streaming FEED . Información Clara. Foto: Tomás Cuesta TOMAS CUESTA

También llega Update, un noticiero que no aburre, y que tendrá su streaming en vivo dos veces por semana: los lunes y los viernes por la mañana durante 90 minutos. Iñaki Artola, Ramiro Fornataro, Camila Dolabjian, Melisa Reinhold y Lucía Sol Miguel, son algunos de los jóvenes talentos que le pondrán cara a contenidos que sumarán invitados e informes especiales como el que prepara María Nollman, periodista de Sociedad.

Los móviles de Santiago Tarigo y de Brenda Escudero descubrirán la sensación térmica de la calle bajo la mirada atenta de Virginia Santeusanio y el diseño de Catalina Álvarez. Habrá clases magistrales, cápsulas del tiempo, tercer tiempo, una semana cualquiera e investigaciones inéditas. Todas secciones que se irán descubriendo en los próximos días. El vivo es el origen, los clips la distribución y el archivo es el activo.

Por otra parte, Update será también la puerta de entrada a las noticias de la semana, a la profundidad y a lo que viene siempre desde los ojos de un medio que nace: hecho por jóvenes y para jóvenes. Las redes sociales también irán de menos a más con ping pong en vivo y lo que hay que saber a la mañana y a la tarde, con viajes por todo el país con las imágenes más lindas de las que se tengan registros, con oficios y profesiones pero sobre todo con la pasión, las ganas y el espíritu de una generación que quiere información rigurosa y profunda. El sello de calidad de LA NACION y todo su talento joven se irán desplegando a lo largo de los días. Es que la nueva generación quiere ser parte y sin dudas lo será. Sean ustedes bienvenidos a Feed, información clara.