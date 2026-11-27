La asociación civil Luchemos por la Vida otorgó reconocimientos a medios de comunicación, a organizaciones públicas y de la sociedad civil y a personas que, desde sus diferentes ámbitos de tareas, han contribuido a la seguridad vial para el cuidado de la vida en el tránsito.

Uno de los premios Luchemos por la Vida 2026 fue otorgado a la sección Editoriales de LA NACION por “la permanente difusión de la problemática de la seguridad vial en la Argentina, promoviendo la concientización de sus lectores y el compromiso de las autoridades para promover políticas públicas tendientes a lograr un sistema de tránsito más seguro para todos”.

El acto, realizado en el auditorio de la Universidad del CEMA, fue abierto por la presidenta de Luchemos por la Vida, María Cristina Isoba, quien recordó al locutor Carlos Clérici, que fue durante 34 años la voz de las campañas de esta asociación, y a Mario Funes, docente principal de la organización, ambos fallecidos este año. También recordó al doctor Alberto José Silveira, su fundador.

La distinción fue recibida en nombre de LA NACION por su jefe de Editoriales, Fernando Laborda, y por la integrante de la sección Florencia Canale.

Durante el encuentro, fueron distinguidos también C5N, Infobae, el portal digital de TN, La Gaceta de Tucumán, FM87.5 Soldados, Canal 2 de Villa Gesell y Canal 4 de Lobos. En el ámbito educativo, fueron reconocidos el Colegio Héroes de Malvinas de Trenel, La Pampa; el Instituto Pablo VI de San Francisco, Córdoba, y TC2000 va a la Escuela. También se premió a las empresas Aluar y VXV Motos; al Municipio de Venado Tuerto, Santa Fe, y a la asociación Estrellas de Neuquén. Finalmente, se distinguió a Alejandro Ferreyra por su contribución a la educación de los usuarios de la vía pública, a partir de su reconstrucción personal desde el dolor, tras sufrir un accidente en el que perdió a su hijo.