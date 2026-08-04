¿La nueva frontera del antienvejecimiento? Las manos

WASHINGTON.– Cuando Sharlene Velazquez compró un auto nuevo, notó enseguida algo raro: sus manos quedaban un poco más arriba de lo habitual en el volante. Todos los días, mientras manejaba al trabajo o hacía trámites, esa nueva perspectiva la incomodaba.

Velázquez empezó a notar una pérdida de volumen en las manos. La piel se estaba afinando y las arrugas aparecían de a poco. Quería hacer algo al respecto.

“Mis manos ya no se veían igual. No estaban en sintonía con mi cara”, contó.

Era una de las tantas mujeres que buscaban tratamientos de rejuvenecimiento para que las manos se vieran más llenas y jóvenes.

Velázquez, enfermera matriculada y dueña de una clínica de estética médica en California, asegura que las manos pueden ser un tema sensible. Suelen revelar la edad rápidamente porque están expuestas al sol, al agua y a todo lo que las personas tocan a lo largo del día. A medida que envejecemos, la piel se vuelve más fina, dejando más visibles la estructura ósea y las arrugas; además pueden aparecer manchas solares o hiperpigmentación alrededor de los nudillos.

Pero sus clientas rara vez llegan pidiendo tratamientos específicos para las manos. Más bien es un efecto en cadena provocado por los nuevos estándares de belleza para las mujeres que envejecen.

Todo suele empezar con Botox y rellenos faciales, tratamientos que hoy están completamente naturalizados. Según un informe de 2024 de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, las inyecciones de neuromoduladores, como el Botox, aumentaron un 4% en un año.

Muchas mujeres empiezan a notar que su rostro ya no coincide con el aspecto del cuello o el escote. Y una vez que corrigen esa diferencia, aparecen otros lugares donde buscan reducir las señales del paso del tiempo. Ahí es donde entran las manos.

“Depende de cada persona y de lo que busca, porque todos son distintos. En general se trata de una combinación de tratamientos. La mayoría de las mujeres consulta por la pérdida de volumen”, explicó Velazquez.

Potenciadores dérmicos, rellenos a base de calcio y microneedling figuran entre las alternativas más solicitadas.

Ewoma Ukeleghe, médica especializada en estética, asegura que los potenciadores dérmicos, como los que contienen ácido hialurónico, ofrecen resultados inmediatos al devolver volumen a la piel.

“Los potenciadores dérmicos son una verdadera puerta de entrada, en sentido figurado, al rejuvenecimiento de las manos. Perforás la piel, algo que puede resultar intenso, pero obtenés una recompensa inmediata: una piel más tersa, suave e hidratada”, señaló Ukeleghe.

Según la especialista, durante el último año aumentó notablemente la conversación sobre las manos. En TikTok, uno de sus videos más populares está dedicado a tratamientos tópicos para personas con manos secas y aspecto envejecido.

Coincide en que el fenómeno tiene que ver con mantener una apariencia de edad uniforme en todo el cuerpo, aunque también forma parte de una tendencia más amplia.

El psiquiatra David Puder sostiene que la obsesión por retrasar el envejecimiento existe desde mucho antes de las redes sociales. Lo novedoso, dice, es la disponibilidad de procedimientos cada vez más sofisticados que pueden dejar a las personas satisfechas con su apariencia externa, aunque no necesariamente con cómo se sienten.

“Podés gastar mucho dinero en esto, y nuestras tecnologías van a ser cada vez más sorprendentes. Pero, ¿eso conduce a una felicidad duradera, a un sentido de propósito o de significado? Ahí está la gran pregunta”, planteó Puder.

El aspecto más problemático de estas tendencias, agrega, es la forma en que modifican los estándares de belleza. Algunos mensajes en redes sociales llevan a pensar que la cirugía estética otorga valor como persona, lo que convierte a estos tratamientos en algo más parecido a una presión social que a una simple decisión individual.

Kristin Leite, esteticista profesional, asegura que su audiencia en TikTok muestra interés por el cuidado de las manos en los comentarios y que el tema aparece con más frecuencia cada vez que publica contenido al respecto.

“Las mujeres más grandes me preguntan sobre las manos todo el tiempo. Pero cuando hago un video sobre eso, la gente empieza a pensarlo y dice: ‘Pará, capaz tendría que hacer algo con mis manos’”, contó.

Su regla principal es tratar las manos igual que el rostro. Esto incluye los productos de uso diario y tratamientos intensivos una vez por semana, como peelings químicos o microneedling, que según dice le dieron muy buenos resultados.

Para Leite, el objetivo no es promover tratamientos específicamente antiedad, sino ampliar la conciencia sobre el cuidado de la piel en zonas como brazos y piernas.

“Todo el mundo quiere verse lo mejor posible, especialmente para la edad que tiene. Algunas personas quieren verse mucho más jóvenes de lo que son, pero se trata de verse bien porque eso también te hace sentir mejor.”

Puder cree que un algoritmo de redes sociales dedicado al antienvejecimiento puede resultar totalmente normal.

“Algunos chicos pasan horas viendo contenidos sobre fisicoculturismo, sentadillas o levantamiento de pesas. Otras personas pueden pasar horas aprendiendo sobre estética”, explicó.

Sin embargo, advierte que algunas personas pueden desarrollar un nivel de obsesión que termine afectando su imagen corporal.

Gemma Sharp, profesora de ciencias psicológicas, considera que el antienvejecimiento se mueve en un péndulo entre dos extremos. Algunas personas recurren a estos tratamientos como forma de autocuidado, mientras que otras desarrollan una preocupación excesiva por la apariencia.

“Esto puede generar angustia o afectar la calidad de vida, especialmente cuando está impulsado por expectativas poco realistas o por problemas de imagen corporal más profundos”, señaló Sharp.

La especialista agrega que, a medida que los estándares de belleza cambian constantemente, la industria cosmética encuentra nuevas características para transformar en fuentes de preocupación.

“Más que interpretar esto como un aumento de la vanidad, es más preciso verlo como una muestra de cómo las ideas sobre la apariencia siguen ampliándose y cambiando”, explicó.

Entonces, ¿qué viene después? Leite y Velazquez creen que el próximo foco estará en las rodillas.

“Con las fluctuaciones de peso, especialmente desde la aparición de los medicamentos GLP-1, estamos perdiendo volumen y masa muscular. Entonces mucha gente termina con rodillas arrugadas, y en realidad no existen cirugías específicas para esa zona”, explicó Velazquez.

Quizás las rodillas sean la próxima frontera de los tratamientos antiedad. O tal vez, al menos según el Instagram de la estrella mediática Kim Kardashian, les llegue el turno a los pies.

Kardashian publicó recientemente una historia de Instagram en homenaje a su abuela fallecida que generó numerosos comentarios. “Cualquiera que haya conocido a mi abuela sabe que tenía los pies más jóvenes y hermosos del mundo, y ella habría querido que todos lo supieran, jajaja”, escribió junto a una foto de los pies perfectamente cuidados de su abuela junto a los de sus famosas hermanas.