"No quiero llegar al extremo de tener que mandar a sacar todos los paquetes de yerba de los negocios. Un mate es para cada uno", dijo el director del hospital de Macachín, La Pampa Fuente: Archivo

5 de agosto de 2020 • 18:37

"Por favor, no compartir el mate. No quiero llegar al extremo de tener que mandar a sacar todos los paquetes de yerba de los negocios. Un mate es para cada uno. Por favor, no compartir el mate. De todos nosotros depende", dijo en un video el médico Maximiliano Bauer, director del hospital de Macachín, un pueblo de La Pampa en donde se vio un aumento en los casos de coronavirus en los últimos días.

En diálogo con el medio Arriba Córdoba, Bauer advirtió que "el mensaje fue enviado en un sentido irónico, porque nos hemos dado cuenta de que la gente no respetaba las medidas de prevención".

"Hace 15 días en La Pampa teníamos un solo caso activo y estábamos controlados. Las reuniones estaban permitidas pero no se respetaban como tal, se reunían más de 10 personas, no usaban tapabocas, no respetaban el distanciamiento. Y además compartían el mate, cuando la clara indicación es que cada uno use su propio mate para disminuir el contagio", se explayó el director del hospital de Macachín sobre el contexto en que fue emitido el mensaje.

"En este contexto de relajación de la sociedad porque no había casos, apareció un caso. Y a partir de ahí, cuando estudiamos cada contacto y cada caso, todos nos referían que no se habían cuidado y que incluso habían compartido el mate", agregó.

"No tengo nada en contra del mate, y lejos de mandar a retirar todos los paquetes de yerba, pero era mandar un mensaje para que la sociedad entendiera", se sinceró.

"Nosotros somos un pueblo chiquito. Debido a las relaciones que tienen todos los pobladores es difícil controlar una pandemia, ¿quién no va y toma mate con otro vecino? A raíz de eso fue que aparecieron 10 casos en la localidad y aún seguimos estudiando, porque no sabemos cuál es el real alcance", concluyó el médico de La Pampa.