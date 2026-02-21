Un choque entre siete autos generó demoras en la General Paz: hubo 12 heridos

Un choque de siete autos en la autopista General Paz terminó este sábado con 12 heridos y un fuerte caos en el tránsito. El siniestro ocurrió en la intersección de la autopista con la calle Zapiola, en el barrio de Saavedra, sentido a Riachuelo. Dos personas debieron ser trasladadas a centros de salud.

Fue cerca de las 14.50 que el Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) recibió el llamado por el accidente que involucraba a los siete vehículos. Ambulancias y también un helicóptero se prepararon para el traslado hacia las inmediaciones.

Doce personas resultaron heridas en el incidente SAME

El impacto ocurrió en uno de los carriles centrales de la autopista y paralizó el tránsito por completo en la zona. Las imágenes difundidas mostraban a varios autos y una camioneta pegados entre sí, en lo que parecía un choque en cadena.

Inicialmente debió cortarse toda la circulación en la autopista para el descenso del helicóptero, que trasladó a una de las heridas al Hospital Santojanni. Se trata de una mujer de 40 años que sufrió traumatismo craneoencefálico sin pérdida. Luego, una de las ambulancias trasladó a otra mujer de 45 años al Hospital Pirovano. Luego de que el helicóptero partiera, el corte de tránsito continuó solo en los dos carriles de la derecha.

De los 12 heridos, diez fueron tratados en el lugar. Entre ellos se encontraba un menor de 15 años.

Imágenes del choque de 7 vehículos en la General Paz

Ocho autos chocaron a la altura de Ingeniero Maschwitz

Ocho vehículos chocaron el pasado martes 17 de febrero a la altura del kilómetro 41,5 de la Panamericana en el ramal Campana y se reportaron tres heridos. El accidente, unos kilómetros al norte de Benavidez y al sur de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, generó grandes demoras en la autopista, ya congestionada por el regreso de aquellos que se fueron de la ciudad por el fin de semana largo.

Durante las últimas horas de la tarde, el carril rápido y el central se encontraron obstruidos, por lo que solo quedaba un carril habilitado. Se informaron demoras considerables para llegar a la Capital Federal. Desde Autopistas del Sol pidieron a los conductores que circulen con precaución.

Más temprano, cerca de las 13.40, se había registrado otro accidente en el ramal Campana en el kilómetro 42. Tres autos habían colisionado y frenado la circulación por el carril rápido. Sin embargo, no se registraron heridos y se procedió a una rápida remoción de los vehículos de la autopista aproximadamente 20 minutos después del accidente.