La paradoja de CABA: tiene uno de los mejores desempeños de la región en PISA 2025, pero sus notas marcan una fuerte caída

Los resultados de la edición PISA 2025 vuelven a mostrar un mapa desigual de la Argentina. Pese a que el país sufrió caídas en todas las asignaturas evaluadas, los resultados de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) siguen liderando en el ranking de jurisdicciones; una provincia es la única que mejoró en Ciencia, mientras el resto del país se hundió, y el promedio nacional quedó por debajo del de las jurisdicciones que eligieron participar de manera individualizada. Son apenas tres las que ampliaron su muestra para contar con resultados propios: CABA, Córdoba y Mendoza.

En las tres materias evaluadas —Lectura, Matemática y Ciencia— la Ciudad de Buenos Aires lidera cómodamente y Córdoba se ubica segunda. El promedio nacional queda último, excepto en Lectura, donde es Mendoza la que cierra la fila.

La Argentina participa en PISA, el programa internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que mide cada tres años la capacidad de jóvenes de 15 años para aplicar sus conocimientos en las áreas mencionadas en situaciones concretas de la vida real, desde el año 2000. Fue parte del grupo original de 32 países que se sumó a la prueba en su primera edición. No logró completarla en 2003, tras la crisis de 2001-2002, y en 2015 quedó directamente afuera porque la muestra recolectada fue demasiado chica como para garantizar su validez estadística, un bache que aún queda reflejado en las series históricas de cada indicador.

CABA participa como jurisdicción individualizada desde 2012; Córdoba se sumó recién en 2018, y Mendoza se sumó con una muestra propia ampliada por primera vez en la edición de 2022.

En Matemática, la asignatura más crítica para el país, Capital Federal lidera cómodamente toda la región con 418 puntos, superando los promedios de Uruguay, Chile y México. Le siguen Córdoba (393) y Mendoza (372).

En tanto, el promedio nacional fue 367, lo que ubicó a la Argentina en el puesto 75 entre los 91 países participantes y en el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos incluidos en la evaluación. Frente a los 378 puntos obtenidos en 2022, el resultado representa una caída del 2,9%.

Retrocesos en lectura

En Lectura, CABA obtuvo 432 puntos, un valor que lo colocó por encima de los promedios de Uruguay (423) y Costa Rica (416), dos de los mejores de la región. Disminuyó, sin embargo, 17 puntos, casi un año completo de aprendizaje respecto a la medición de 2022, una diferencia mayor que el propio promedio nacional argentino (-12) y más que el promedio de la OCDE (-14). En la escala de PISA, una diferencia de 20 puntos representa el ritmo anual promedio de adquisición de conocimientos de los jóvenes de 15 años de los países participantes. Es decir, la jurisdicción con mejor desempeño absoluto del país fue, al mismo tiempo, una de las que más terreno perdió en lectura en apenas tres años. Y también disminuyó en las otras dos asignaturas.

Córdoba sacó 417; el promedio argentino fue 389 —empatado con el promedio de América Latina y el Caribe (389)—, y Mendoza, que también retrocedió 17 puntos desde 2022, quedó por debajo, con 385.

En Ciencia se repite ese mismo orden: CABA promedia 449 puntos —superando a Uruguay y Chile—; Córdoba, 434; Mendoza, 403, y la Argentina, 393, otra vez última, por debajo del promedio de la región (399).

Mientras el puntaje nacional de la Argentina en Ciencia cayó 13 puntos entre 2022 y 2025 y fue una de las bajas más pronunciadas de la región, Córdoba fue la única jurisdicción argentina que mejoró: subió 12 puntos y fue la segunda mejora más grande de la región junto con la de El Salvador. En lectura y matemática, Córdoba también fue la que menos retrocedió de las tres: apenas 2 puntos en la primera y 1 en Matemática, contra los 12 y 11 puntos que cayó el promedio nacional en esas mismas materias. Voceros de la provincia no contestaron a la consulta de LA NACION al cierre de esta nota.

“Los resultados jurisdiccionales ilustran la diversidad de circunstancias educativas del país. CABA se desempeña al nivel de los países con mejores resultados de la región, como Chile y Uruguay, pero desde 2022 perdió el equivalente a 0,8 años de aprendizaje en Lectura. Desde 2015, acumula pérdidas de 2.2 años en Lectura, 1.9 en Matemática y 1.3 en Ciencia. Córdoba se ubica inmediatamente detrás de estos países y sus resultados se mantuvieron estables desde 2022″, analizó, en diálogo con este medio, Alejandro Ganimian, profesor de la Universidad de Nueva York, quien analizó estos datos en la presentación de América Latina de la OCDE.

La paradoja de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires, pese a ser la mejor posicionada de la Argentina en el ranking 2025, muestra una de las trayectorias más negativas de toda América Latina en la última década, con caídas más pronunciadas que las bajas promedio de la OCDE.

“En la Ciudad manejamos resultados propios y nos hacemos cargo de que aún queda mucho por trabajar, sobre todo en Lengua. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer: poner el foco en el aprendizaje, en la alfabetización y en Matemática. En PISA 2025, la Ciudad cayó en Lengua, pero los chicos que se midieron el año pasado (15 años) todavía no han sido impactados por la profundidad de nuestras políticas de mejora”, indicaron desde el Ministerio de Educación, a cargo de Mercedes Miguel ante la consulta de LA NACION.

Según detallaron, la evaluación internacional también arrojó otros datos positivos: “los resultados de Matemática y Ciencia se mantuvieron y la equidad mejoró en ambas áreas, porque el sector socioeconómico más bajo subió su desempeño en las dos disciplinas”, sostuvieron, y sumaron: “La brecha de género en Ciencias —históricamente a favor de los varones— se redujo de 10 a 2 puntos, por la suba en el rendimiento de las mujeres”.

La situación de Mendoza

Mendoza, en tanto, se ubica cerca del promedio latinoamericano en las tres materias. “Pero perdió el equivalente a 0,8 años de aprendizaje en Lectura. La brecha socioeconómica en esa materia se redujo en 1,5 años, principalmente porque desmejoraron los estudiantes más aventajados, aunque aumentó 5,4 puntos porcentuales la proporción de estudiantes vulnerables con alto desempeño”, describió Ganimian.

Al medir el porcentaje de estudiantes del cuartil socioeconómico más bajo que logran colarse entre los de mejor desempeño de su propia jurisdicción —los llamados “estudiantes resilientes” por PISA—, Mendoza lidera tanto en Lectura (14,9%) como en Matemática (13,6%).

“Estos indicadores posicionan a Mendoza en un lugar de recuperación pedagógica”, indicaron desde el Ministerio de Educación provincial. Sin embargo, aclararon que el foco de la gestión está puesto en “el proceso de mejora continua más que en la foto fija de un resultado”.

Por eso, consideran la evaluación como herramienta de transformación. “Haber obtenido mejores resultados relativos que el promedio del país demuestra que el esfuerzo de nuestras escuelas y docentes da frutos, pero nos marca sobre todo por dónde tenemos que seguir”, señaló el ministro Tadeo García Zalazar.

“Medir de forma sistemática y transparente es la única manera seria de saber dónde estamos parados para corregir lo que haga falta”, agregó.

El enfoque del gobierno escolar mendocino entiende que las mejoras en el sistema educativo son procesos de largo aliento que exigen constancia. Así como el Plan Provincial de Alfabetización abordó la comprensión lectora desde los primeros años, la provincia viene impulsando un abordaje renovado en Matemática y Ciencias para fortalecer el razonamiento lógico en el secundario.

Deslizaron también que los censos propios de la provincia cuentan con mejores resultados y recordaron que los alumnos evaluados comenzaron primer grado en 2016 cuando, “por una resolución impulsada por el kirchnerismo”, los alumnos de primer grado no podían repetir.

Junto con la Argentina, en América Latina otros tres países tienen un doble sistema de evaluación: el nacional y el que piden especialmente algunas provincias o ciudades. El más voluminoso en ese esquema es Brasil, ya que 27 estados tienen sus propias pruebas (entre los más conocidos se destacan Río de Janiero, San Pablo, Distrito Federal, Bahía, Amazonas, Santa Catarina y Minas Gerais).

En el caso de Ecuador, dos distritos tienen relevamientos propios: Costa Galápagos y Sierra Amazonía. Mientras que en Colombia, a la evaluación nacional se suma la prueba individualizada en Bogotá.

Con la colaboración de Pablo Mannino