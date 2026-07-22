La pareja que quedó varada en la nieve de Santa Cruz contó cómo sobrevivió casi dos días a 22 grados bajo cero

Una pareja quedó varada con su camioneta en la nieve en Santa Cruz y sobrevivió durante 44 horas en medio de temperaturas de hasta 22 grados bajo cero. El episodio ocurrió el fin de semana en las inmediaciones de Cerro Piedra, donde José Bilbao y Noelia Siares permanecieron dos noches aislados hasta que fueron rescatados por un operativo conjunto de distintos organismos.

Durante una entrevista, Bilbao reconstruyó cómo comenzó la odisea: “Nosotros tenemos un establecimiento ganadero por la zona. Quisimos salir por el camino principal, y estaba tapado por la nieve. Buscamos una ruta alternativa, que va en dirección a un yacimiento petrolero. Sabíamos que por ahí era más viable. Salimos a las 9 de la mañana. Hicimos siete kilómetros en dos horas. Hasta que llegó un punto en que no podíamos avanzar más”.

Luego explicó cuál fue la primera decisión que tomaron tras quedar varados y cómo intentaron conseguir ayuda: “Lo primero que hicimos fue comunicarnos con familiares, anoticiando lo que había sucedido. Si bien estamos acostumbrados a este tipo de problemas, y siempre lo hemos podido resolver nosotros, en esta situación necesitaba ayuda de terceros. Hice una ronda de llamados, pasaban las horas y no conseguíamos auxilios”.

Alrededor de las cinco de la mañana del lunes, efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y de Vialidad Provincial lograron llegar hasta el lugar y rescatar a la pareja La Opinión Austral

Por último, en diálogo con TN, recordó cómo atravesaron las casi dos jornadas de espera dentro del vehículo. “No teníamos alimentos. Solo teníamos agua y un equipo de mate. La primera noche mantuvimos la calma, estábamos seguros de que la ayuda iba a llegar. Administramos el combustible para mantenernos calefaccionados. Fueron avanzando las horas, y estábamos en constantes comunicación con nuestros familiares. La llevamos muy bien y nos terminaron rescatando”.

La pareja, que vive en un establecimiento rural de la zona, había salido el sábado con destino a un pueblo cercano para abastecerse de alimentos. Debido a la intensa nevada, que acumuló cerca de 40 centímetros en algunos sectores de la provincia, Bilbao decidió tomar un antiguo camino alternativo. Sin embargo, pocos kilómetros después, la camioneta quedó completamente encajada.

“Quedó encajada, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Además, con toda la nieve ya no había referencias del camino”, relató Jorge Bilbao, hermano de José, a La Opinión Austral. A partir de ese momento comenzaron los pedidos de ayuda.

La pareja, que vive en un establecimiento rural de la zona, había salido el sábado con destino a un pueblo cercano para abastecerse de alimentos La Opinión Austral

En un primer intento, José se comunicó con una empresa que trabajaba en la zona para solicitar asistencia, pero le informaron que no podían enviar maquinaria por las condiciones climáticas. Fue entonces cuando Jorge tomó conocimiento de la situación y comenzó a gestionar el rescate junto con las autoridades.

“Ya eran las cinco o seis de la tarde y se venía la segunda preocupación: pasar la noche con temperaturas extremas”, recordó.

Jorge realizó nuevas gestiones y se contactó, entre otros, con el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos. Incluso se evaluó la posibilidad de enviar un helicóptero, aunque la alternativa fue descartada por las condiciones meteorológicas.

José Bilbao y Noelia Siares permanecieron dos noches aislados hasta que fueron rescatados por un operativo conjunto de distintos organismos La Opinión Austral

“Empecé a tocar todas las puertas que tenía disponibles. Lo importante era sacarlos de ahí”, señaló. También explicó que “desde Vialidad Nacional comenzaron a coordinar el ingreso del Regimiento de Río Mayo”. “Ya estaban organizando todo para entrar cuando la Provincia consiguió trasladar una máquina hasta el lugar”, precisó.

El operativo involucró a Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Distrito 23 de Vialidad Nacional, el Ministerio de Seguridad y otras áreas que coordinaron las tareas. Finalmente, alrededor de las cinco de la mañana del lunes, efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y de Vialidad Provincial lograron llegar hasta el lugar y rescatar a la pareja.