Rescataron a dos personas tras más de 24 horas varadas a 22 grados bajo cero

Dos personas fueron rescatadas luego de permanecer más de 24 horas atrapadas en la nieve dentro de una camioneta, en la zona de Cerro Piedra, en Santa Cruz, donde la temperatura descendió hasta los 22 grados bajo cero. Los ocupantes fueron encontrados conscientes y en buen estado general, y posteriormente quedaron a salvo en la localidad de Las Heras.

El operativo comenzó después de que las autoridades recibieran un aviso sobre un vehículo inmovilizado en un sector de difícil acceso. Además, según informó el medio santacruceño La Opinión Austral, la ruta se encontraba cerrada debido a las condiciones meteorológicas cuando las dos personas decidieron emprender el viaje.

La acumulación de nieve sobre el camino, la presencia de hielo y la escasa visibilidad impedían que la camioneta pudiera continuar el recorrido. El descenso de la temperatura también representaba un riesgo para sus ocupantes, quienes no tenían posibilidades de abandonar el lugar por sus propios medios y llevaban más de un día a la espera de asistencia.

El operativo de rescate empezó luego de que las autoridades recibieran un aviso advirtiendo sobre la camioneta varada La Opinión Austral

En ese marco, los equipos de rescate avanzaron por el sector hasta localizar una Toyota Hilux gris. Dentro del vehículo se encontraban José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares, quienes permanecían conscientes pese al tiempo transcurrido y a la exposición prolongada al frío.

Los rescatistas comprobaron que ambos estaban en buen estado general y organizaron su evacuación hacia un sitio seguro. El objetivo inmediato fue evitar que la permanencia bajo temperaturas extremas derivara en cuadros de hipotermia u otras afecciones vinculadas con el frío. El rescate concluyó sin personas lesionadas.

El procedimiento estuvo encabezado por efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional y de Vialidad Provincial.

En el operativo de rescate intervinieron la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, el Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial La Opinión Austral

Luego del episodio, la subsecretaria de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz, Sandra Gordillo, recomendó evitar los desplazamientos cuando se registran temporales de esa magnitud. La advertencia estuvo vinculada con las dificultades de circulación ocasionadas por la nieve, el hielo, la falta de visibilidad y las temperaturas extremas en los caminos de la provincia.

Tras el rescate, Bilbao explicó que, después de la primera nevada, él y su pareja intentaron trasladarse para buscar alimentos. “La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones”, relató. Además aseguró que, debido a la acumulación sobre el camino habitual, probaron una ruta alternativa, pero la camioneta quedó inmovilizada.

Bilbao y Siares viajaban en una camioneta que quedó varada La Opinión Austral

Bilbao contó que, durante la espera, la pareja solo tenía agua y que pudo alertar a las autoridades mediante una antena satelital. Y añadió: “Ahora que pasó todo y estamos en casa es como que al cuerpo le cuesta reponerse”.

Las nevadas también provocaron complicaciones en otros sectores de la Cordillera de los Andes. Como informó LA NACION este jueves, el Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, fue cerrado hasta nuevo aviso ante un temporal de viento y precipitaciones que podía dejar una acumulación superior a los dos metros del lado argentino.

Días después, LA NACION también informó que dos parques de nieve ubicados sobre el corredor internacional de la ruta 7 permanecían cerrados mientras continuaban las tareas de evacuación en la zona.