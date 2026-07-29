La Patagonia tendrá apenas un día de tregua antes de un temporal que podría dejar hasta 30 centímetros de nieve

Después de varios días marcados por una intensa irrupción de aire antártico que dejó temperaturas de hasta -20ºC en el sur del país, la Patagonia atraviesa este miércoles una pausa en las condiciones meteorológicas. El dominio de un sistema de alta presión favorecerá estabilidad, poco viento y cielos mayormente despejados en gran parte de la región. Sin embargo, la mejora será breve: un profundo sistema de baja presión que avanza desde el océano Pacífico hacia la costa chilena dará paso, entre el jueves y el viernes, a un nuevo episodio de precipitaciones sobre buena parte del territorio patagónico.

La masa de aire polar que ingresó durante los últimos días provocó algunas de las temperaturas más bajas del invierno en la Patagonia. Aunque el frío continuará siendo protagonista, el foco del pronóstico se desplazará ahora hacia el avance del sistema frontal que aportará humedad desde el Pacífico y favorecerá nuevas nevadas sobre la cordillera y lluvias en distintos sectores de la región.

Durante este miércoles, la influencia del sistema de baja presión comenzará a sentirse sobre el norte patagónico. Un frente cálido asociado dará paso a lluvias y lloviznas en el Alto Valle y el centro y norte de Neuquén, además de nevadas en la cordillera neuquina. En esas zonas también persistirán bancos de niebla durante la mañana, con reducción de la visibilidad, lo que podría afectar la circulación vehicular y las operaciones aéreas.

Mientras tanto, el resto de la Patagonia mantendrá tiempo estable, con algunos chaparrones aislados sobre la costa de Santa Cruz. El ambiente continuará muy frío, especialmente en el oeste y el sur de la región, donde persistirán fuertes heladas. En la Línea Sur de Río Negro las temperaturas mínimas podrán volver a descender por debajo de los -10°C, mientras que El Calafate registrará nuevamente valores extremadamente bajos.

Vuelve el frío extremo: prevén mínimas de hasta -20°C en la Patagonia

Las nevadas se intensificarán entre el jueves y el viernes

El jueves, el sistema de baja presión permanecerá frente a la costa chilena mientras su frente cálido avanzará sobre el centro de la Patagonia. Esa configuración favorecerá un nuevo episodio de precipitaciones, con las nevadas más importantes concentradas sobre la cordillera del sur de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Los sectores comprendidos entre Bariloche, El Bolsón y el noroeste de Chubut presentarán la mayor probabilidad de nevadas moderadas e incluso localmente intensas durante la primera parte del día. Según el modelo europeo de pronóstico, algunos sectores de Bariloche podrían acumular alrededor de 30 centímetros de nieve.

Con el correr de la jornada, el ascenso de la temperatura hará que, en las zonas más bajas de Bariloche, la nieve tienda a transformarse en lluvia. En San Martín de los Andes se espera una evolución similar. La Línea Sur de Río Negro también volverá a registrar nevadas, principalmente en los sectores de mayor altura.

Las precipitaciones sólidas alcanzarán además parte de la estepa de Chubut y el norte de Santa Cruz. En paralelo, las lluvias se extenderán sobre la costa atlántica de Río Negro y el este de Chubut, incluyendo localidades como Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia. Más al norte, el Alto Valle continuará con chaparrones dispersos, mientras que Neuquén mantendrá temperaturas sensiblemente más elevadas que el resto de la Patagonia.

El aire más frío persistirá en el extremo sur

El viernes, el centro de baja presión permanecerá prácticamente estacionario sobre el océano Pacífico, al oeste de Coyhaique, enviando de manera continua humedad hacia la cordillera patagónica. Como consecuencia, continuarán las nevadas sobre la cordillera de Santa Cruz, el sudoeste de Chubut y algunos sectores de la estepa chubutense, mientras que en las áreas más bajas de Río Negro y Neuquén predominarán las lluvias o precipitaciones más aisladas.

En Bariloche continuará la probabilidad de lluvias mezcladas con nevadas en cotas medias y altas, mientras que Esquel mantendrá un ambiente muy frío con algunos chaparrones. En el oeste santacruceño, localidades como Perito Moreno y El Calafate podrán registrar nuevos episodios de nieve. Ushuaia, por su parte, continuará con temperaturas bajo cero y probabilidad de chaparrones de nieve.

Dentro de la masa de aire más fría, algunos sectores de Santa Cruz podrán registrar temperaturas mínimas cercanas a los -15°C. En contraste, el norte de la Patagonia comenzará a experimentar un moderado ascenso térmico. El Alto Valle alcanzará máximas cercanas a los 17°C, mientras que Viedma llegará a los 18°C con nubosidad variable y algunos chaparrones aislados.

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reflejan el marcado contraste térmico que persiste entre el norte y el sur del país. A las 9, Formosa encabezaba el ranking nacional con 22,1 °C, seguida por Rivadavia (Salta), con 20,4 °C, y Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), con 20,3 °C. En el otro extremo, Puerto Madryn registraba -4,3 °C y una sensación térmica de -9,2 °C; El Bolsón marcaba -3,5 °C, Trelew -3,4 °C, Comodoro Rivadavia 0,4 °C y Viedma 2,7 °C, en un escenario que mantiene a la Patagonia entre las regiones más frías del país.

El panorama para el cierre de la semana mantendrá una Patagonia dividida en dos escenarios bien definidos: mientras el norte comenzará a recuperar temperatura, el oeste y el sur continuarán bajo la influencia del sistema frontal, con nuevas lluvias, nevadas y un ambiente plenamente invernal.