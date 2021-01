El testimonio de Adrián Aquino contra la legalización del aborto se convirtió en uno de los memes de la semana

Paula Soler Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 07:49

El pastor evangélico Adrián Aquino, cuyo testimonio en contra de la legalización del aborto se transformó en un video viral sobre su madre, "la petisa", y los hijos que ella "habría abortado", publicó hoy su propio meme desde su cuenta de TikTok. "Primero la pasé mal, pero ahora preferí tomarlo en broma y no confrontar", dijo el religioso a LA NACION.

Aquino había sido entrevistado por TN el martes pasado, cuando aún el Senado trataba el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que luego finalmente se aprobó esa madrugada. En ese momento, el hombre contó que le había preguntado a su madre si ella "hubiera abortado a algunos" de sus 10 hijos si la ley se lo hubiese permitido. La mujer contestó que sí, que hubiera abortado a tres de ellos, y dijo cuáles: a Natalia, a Diego y a Esteban. "Y entonces me dije 'obvio que tengo que estar acá'", continuó Aquino. "Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, cómo voy a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir", expresó.

En diálogo con LA NACION, Aquino relató hoy lo que sintió ante la gran cantidad de burlas en las redes sociales que su historia generó. "Después de lo que dije y los memes que explotaron en todo el país, no me enojé, me preocupé por mis hijos. Me sacaron de contexto. Opté por dar de baja mis redes sociales y las de mi iglesia, no quería que sacaran fotos o información de mi intimidad". Además, el religioso habló de su fe, de que quiere ser "el pastor de los verdes que se quedaron sin religión", en referencia a quienes apoyan la interrupción voluntaria del embarazo.

La respuesta a los memes

Adrián Aquino tiene 42 años, vive en San Miguel, está casado hace 18 años, es padre de una niña de 12 y de un niño de 6. Es evangélico hace cerca de 20 años, pastor hace 13 y creó su propio centro religioso, Reyes de la Tierra. "Antes no era creyente evangélico cristiano, me sentí atraído por la fe por un testimonio de alguien que salió de una situación que yo estaba atravesando, ataques de fobia, pánico y depresión", contó.

Esta madrugada, Aquino subió a su cuenta de TikTok un video en el que se lo ve llegar a la casa de su mamá, llamada Marisa -pero conocida esta semana como "la petisa"-, y ella le grita: "¡Salí de acá! ¡Me hiciste quedar mal con tus hermanos!". La escena, realizada en tono de comedia, termina con un saludo de "Feliz 2021".

La respuesta del pastor, hijo de la Petisa, a los memes de los que fue protagonista - Fuente: Pastor Adrián Aquino 00:49

Video

"Después de los memes, lo primero que hice fue llamar a la petisa, mi mamá, y a mis hermanos. Estaba preocupado, les pedí disculpas. Soy novato en los medios, nunca pensé que esto iba a pasar", explicó. No obstante, aclaró que su argumentación en contra de la legalización del aborto fue válida: "Mi mamá interpretó lo que quise dar a entender. Como soy pastor siempre doy ejemplos con anécdotas personales, y mis hermanos también lo saben y los nombro siempre bajo su autorización. Yo igual les pedí perdón, pero estaba perdonado de antemano".

"Ayer fui a visitar a mi mamá y cuando me vio llegar, desde la puerta me empezó a gritar '¡Me hiciste quedar mal, andate!', pero en broma, riéndose, porque ella es así. Se ríe. Entonces se me ocurrió contestar de esta manera, con este video, sin confrontar, tomándolo con humor. Muchos de los memes que me hicieron son muy graciosos, la verdad...", contó.

Familia, aborto y Covid-19

Aquino contó que su madre tuvo diez hijos de tres parejas diferentes. Su hermanos tienen entre 23 y 50 años. "Del primer marido se separó al poco tiempo; después tuvo siete hijos con el correntino, que es mi papá, y dos más con mi padrastro que falleció", explicó. "La relación con mi viejo no fue fácil. Andá a saber lo que vivió la petisa. Creo que los abortos están más relacionados con una pareja quebrada que con un hijo", comentó.

Aquino habla por momentos como si estuviera frente a sus fieles, con el mismo entusiasmo con el que se lo ve en el video que lo hizo famoso. "Me dicen que ahora me conocen en todo el país. Hasta algunos actores me hicieron memes", dijo quien ya había tenido participación en diferentes medios para opinar sobre temas como la "necesidad de asistencia espiritual" de los jóvenes rugbiers acusados de haber matado a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero de 2020.

-Usted dice que es novato en los medios de comunicación, pero ya tuvo presencia en algunos.

-Sí, en América 24, cuando surgió el tema de que los rugbiers habían pedido, entre varias cosas, asistencia espiritual. Se decía que era una excusa para recibir refugio, como cuando estás en una tormenta, entrás a un bar y decís que es para tomar algo, pero en realidad es para escapar de la lluvia. Hay pabellones cristianos evangélicos en la mayoría de las cárceles porque los internos quieren protección, compartir normas de conducta para no ser agredidos.

- ¿Cree que su mensaje en contra de la legalización del aborto se desvirtuó por lo que pasó?

-Me sacaron de contexto. Pero con mi video quiero evitar confrontar y que se vea que el evangelio no discrimina y dios no tiene un pañuelo verde o celeste. Lo que me sorprendió son los mensajes de los católicos contra la ley después de aprobada. Creo que esos mensajes alejan de su fe a los cristianos que están a favor del aborto. Muchos católicos van a dejar de ir a la iglesia porque el catolicismo se opuso al proyecto de ley.

Yo creo que ahora mucha de la gente de la ola verde se quedó sin religión, y yo quiero ser el pastor de esas personas

-¿La iglesia evangélica no se oponía a la ley?

-No hubo pronunciamientos desde el evangelismo. Yo creo que ahora mucha de la gente de la ola verde se quedó sin religión, y yo quiero ser el pastor de esas personas.

-¿En algún momento va a querer que esas personas cambien de convicciones y que se transformen en celestes?

-La ley ya se aprobó, mi mensaje no es una ideología, sino un mensaje de fe y fuerza interior que todo ser humano necesita.

-¿Los que tienen convicciones religiosas y apoyaron el proyecto de ley necesitarían tener una fe? El grupo de mujeres Católicas por el Derecho a Decidir apoyaba el proyecto, por ejemplo...

-La fe es la manifestación de lo que uno cree, el ser humano siempre manifiesta fe a algo. Pero yo pienso en que todo ser humano necesita asistencia espiritual. Cómo van a ir esas mujeres a una iglesia donde les dicen que el aborto es un crimen y que está en contra de sus convicciones. No pueden ir a buscar ayuda en un lugar donde los valores están fundamentados en algo que no profesan. La Biblia nos habla de amar al prójimo más allá de sus errores y sus convicciones. Esto [el tema de la legalización del aborto] genera una grieta, pero si alguien es feminista y no cree en la vida desde la gestación, no la vamos a discriminar, la idea es convidar.

-¿Y transformar?

-Sí, también, y recomendar. El cristianismo sobre la palabra de Dios no es ilusión, es experiencia y transformación.

Quién es Adrián Aquino, el protagonista del viral que se refirió a su mamá como "la petisa" 03:44

Video

Conforme a los criterios de Más información