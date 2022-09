Por primera vez, la mamá de Sofía Herrera pidió una prueba de ADN para una adolescente de San Juan que se parece a su hija

María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, la nena de tres años desaparecida en 2008 en Tierra Del Fuego, pidió por primera vez que se le realice una prueba de ADN a una adolescente de 17 años de San Juan porque “es muy parecida” a su hija y “podría tratarse de ella”. La madre de la pequeña se reunió, junto con otras mamás de niños desaparecidos, con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a quien le solicitó que se haga el análisis. “Jamás dejaré de buscar a mi hija, siempre tengo la esperanza de que volverá a casa”, sostuvo.

Sofía Herrera tenía tres años cuando desapareció sin dejar rastros en la provincia de Tierra del Fuego hace 14 años, en 2008. María Elena y su marido Fabián Herrera habían decidido acampar en el camping John Goodall cercano a la localidad de Río Grande, cuando por un descuido, su hija se alejó unos minutos y nunca más la pudieron encontrar.

Desde ese momento, María Elena mantuvo siempre la esperanza de hallarla sana y salva. Ahora le pidió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández y a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, que se le realice una prueba de ADN a una adolescente sanjuanina que se parece mucho a su hija.

Sofía Herrera, desaparecida en Tierra del Fuego Archivo

En diálogo con el diario Clarín, la mamá contó que hace unos meses una mujer se contactó con ella mediante Facebook con el dato de que había una joven muy parecida a Sofía Herrera, de 17 años y que había sido adoptada. Le comentó que le fue imposible avisar antes “porque el marido le dijo que no se metiera en problemas”. “Después me mandó fotos por WhatsApp y ahí comenzaron mis dudas”, señaló la mujer.

“Cumple uno o dos meses después -que mi hija-, pero es muy parecida”, señaló María Elena. “Es una nena adoptada que tiene muchas características similares a Sofi” que habría cumplido 17 años el 12 de diciembre de 2021.

“Es una chica de San Juan que tiene 17 años, la misma edad que tendría ahora Sofía. Y de todo lo que he visto y vivido durante todos estos años, pienso que, incluso por los antecedentes, podría ser mi hija. Yo nunca pierdo las esperanzas”, agregó María Elena.

Luego de aquel encuentro junto a otras madres de chicos desaparecidos fue que Delgado pidió la prueba de ADN. “La veo muy parecida a mi hija, por eso lo estoy pidiendo, porque no me quedé conforme”, afirmó la mamá de Sofía. “Aníbal Fernández ante mi insistencia para practicarle a la niña el estudio de ADN en San Juan dijo que no había ningún problema, que se iba a pedir”, señaló.

Sin embargo, la Justicia de Tierra del Fuego desestimó la posibilidad de hacer el análisis, tras cotejar con la Justicia de la provincia de San Juan solamente los datos filiatorios de la menor. “Jamás dejaré de buscar a mi hija, siempre tengo la esperanza de que volverá a casa”, concluyó.

Alerta Sofía, el sistema difundir la desaparición de niños

Años después de la desaparición de la pequeña se creó “Alerta Sofía”. Un sistema que consiste en la difusión inmediata de la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales como Facebook.

Ante la evidencia de que las primeras horas son cruciales para el dar con una persona desparecida, la viralización de esta información abre más posibilidades para su hallazgo. Además, es fundamental el llamado al 911.

La implementación del Alerta Sofía cuenta con el apoyo internacional de Facebook y del Centro Internacional sobre Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC). Posee una línea telefónica específica, la 134, en el que se pueden realizar denuncias de manera anónima ante la sospecha del paradero de un menor desparecido.

Se trata de la versión local del llamado Alerta Amber, un mecanismo de asistencia en investigaciones por la desaparición de menores que es utilizado en unos 40 países. Así fue bautizado en 1996, durante la búsqueda en los Estados Unidos de la niña Amber Hagerman.