La idea nació durante una conversación en Buenos Aires. En 2023, fray Marcelo Ariel Cichinelli, un franciscano argentino que acababa de volver junto a un grupo de peregrinos de Tierra Santa, le contó al empresario Roberto Domínguez su proyecto: quería construir una capilla en Belén.

Cuando el empresario supo que el templo estaría dedicado al Buen Pastor, descubrió que la iniciativa coincidía con un deseo que le había expresado personalmente el papa Francisco unos años antes: le había dicho que, si alguna vez construía una capilla, la pusiera bajo esa advocación.

La ceremonia se realizó el martes pasado, y fue presidida por monseñor Carlos Malfa, obispo emérito de Chascomús

Fue entonces que Domínguez decidió financiar la obra. Dos años después, aquella conversación comenzó a transformarse en realidad con la colocación de la piedra fundamental de la nueva capilla argentina del Buen Pastor, que se levantará en memoria de Francisco en el santuario del Anuncio del Ángel a los Pastores, en Beit Sahour, en la Gobernación de Belén.

“Francisco, desde el cielo, nos hizo encontrarnos, y ahora nos bendice y nos acompaña”, afirmó el empresario durante la ceremonia de colocación de la piedra fundamental de la capilla.

La construcción será una donación a la Custodia de Tierra Santa y se convertirá en un espacio de homenaje al primer Papa argentino y latinoamericano. Según la tradición cristiana, fue precisamente en ese lugar donde los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús.

El proyecto de un franciscano y una artista argentinos

La iniciativa fue concebida e impulsada por fray Cichinelli, quien convocó a la artista plástica argentina Daniela Almeida y a jóvenes compatriotas que habían peregrinado a Tierra Santa para darle forma al proyecto.

Almeida estará a cargo de la decoración del templo. El elemento central será un retablo inspirado en la cruz pectoral que utilizaba Francisco, en cuyo interior se colocará una imagen del Pontífice. En el diseño y la dirección de la obra también participan equipos de arquitectos de distintos países y la Oficina Técnica de la Custodia de Tierra Santa.

La iniciativa fue concebida e impulsada por fray Cichinelli, quien convocó a la artista plástica argentina Daniela Almeida

La ceremonia de colocación de la piedra fundamental se realizó el martes pasado, durante la festividad de Santa Isabel de Hungría, y fue presidida por monseñor Carlos Malfa, obispo emérito de Chascomús y enviado oficial de la Conferencia Episcopal Argentina.

Al término de la misa celebrada en la Gruta del Campo de los Pastores, Malfa entregó a fray Cichinelli la bandera que Francisco le había regalado durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. La insignia será incorporada al templo.

También se depositó una cápsula del tiempo con objetos que representan el vínculo entre la Argentina y Tierra Santa: piedras del santuario de Nuestra Señora de Luján y de la Cordillera de los Andes, monedas y medallas argentinas, y una medalla conmemorativa de la visita de Francisco a Tierra Santa.

Un homenaje argentino en el lugar del anuncio del nacimiento de Jesús

La capilla será la quinta y última de las grandes construcciones que, junto con la cueva principal, evocan las cuevas de los pastores. Su advocación al Buen Pastor remite también a David, el pastor de cuya descendencia nació Jesucristo.

Durante el acto, el vicario de la Custodia de Tierra Santa, padre Ulises Zarza, OFM, recordó que el proceso de renovación del Campo de los Pastores comenzó en 2015. Explicó que el objetivo es preservar el patrimonio arqueológico y convertir el santuario en “un espacio vivo”, capaz de recibir a los peregrinos y ofrecer “un signo concreto de presencia y esperanza” a los cristianos de la región.

El proyecto contempla, además, la apertura nocturna del santuario para la oración de los peregrinos.

El religioso recordó, además, que en junio de 2023 el propio Francisco había firmado el proyecto del mural de los nuevos pastores, que también integrará el santuario.

“La Providencia ha querido que su memoria quede especialmente vinculada a este santuario”, expresó Zarza. La capilla será así un homenaje al primer Papa latinoamericano y un lugar de encuentro para los peregrinos argentinos que lleguen a Tierra Santa.

Al concluir la ceremonia, el vicario expresó su deseo de que la piedra fundamental represente “una piedra de comunión, que una a Argentina con Tierra Santa; una piedra de memoria, que mantenga vivo el recuerdo del papa Francisco; y una piedra de esperanza”.