La provincia atacó a Horacio Rodríguez Larreta tras las declaraciones sobre la escasez de vacunas

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, afirmó hoy que la ciudad de Buenos Aires “es el distrito que más vacunas contra el coronavirus recibió” en relación con su cantidad de habitantes y analizó que si en ese distrito se terminan las dosis es porque el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta “semiprivatizó” el operativo.

“Larreta semiprivatizó la vacuna al hacer siete convenios con las prepagas y obras sociales para que estas administren las dosis”, dijo hoy García en declaraciones a Télam. Ayer, el titular del Ejecutivo porteño manifestó al canal TN que “el escenario es muy preocupante” debido a que su administración ya aplicó el 78% de las vacunas que recibió hasta ahora y adelantó que si no llegan nuevas dosis, “este fin de semana se agotarán”.

La funcionaria bonaerense aclaró no tener “nada contra la salud privada”, pero estimó que ese sector “naturalmente va a atender primero a sus afiliados, asociados o clientes y los que no tienen obra social ni prepaga quedan en la cola”. García consideró que “esa decisión” fue la que generó el faltante de vacunas en la ciudad y también criticó el operativo porteño al afirmar que “hubo una página web que se caía y un lamentable episodio en el Luna Park donde no se contuvo a la gente”.

García planteó que “la Provincia tiene una performance muy buena en materia de vacunación: 540 puntos en todo el territorio, con un ritmo muy acelerado de aplicaciones estos últimos diez días”. Asimismo, celebró que haya más de 4 millones de inscriptos para recibir la inmunización contra el coronavirus y destacó que “el ritmo de vacunación se acelera en la medida que llegan más vacunas”.

”La principal preocupación de Axel Kicillof es la vacunación, por eso le pedimos a la gente que siga confiando en el proceso, que se siga anotando y que no le afecte ninguna de las opiniones negativas y agoreras de la oposición a la que no le importa la salud”, dijo García.

LA NACION