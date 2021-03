Horacio Rodríguez Larreta: “Si no llegan más vacunas, este fin de semana las agotamos”

“El escenario es muy preocupante. Ya aplicamos el 78% de las vacunas que recibimos. El panorama es preocupante si no entran más vacunas”, dijo esta tarde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En una entrevista con el canal Todo Noticias, el mandatario porteño, agregó: “Este fin de semana terminaríamos de vacunar a todo el sistema médico. Estamos en el 95%”.

El funcionario hizo este martes un recorrido por diversos medios de comunicación, entre los que estuvo también en LN+. “Para esta semana tenemos las vacunas. Si no llegan más vacunas, este fin de semana las agotamos. En la Ciudad entran las vacunas y en siete días las aplicamos. La semana que viene estaba estipulado que entraría un nuevo cargamento de Sputnik V”, dijo en diálogo con este canal.

Horacio Rodríguez Larreta: "Si no llegan vacunas nuevas, el lunes nos quedamos sin stock"

Consultado durante el programa de Jonathan Viale sobre la denuncia en torno a la privatización de las vacunas, Larreta explicó: ’'Desde hace 30 años que se vacuna igual, a través de instituciones como el Hospital Italiano, el Hospital Británico, el Hospital Alemán. Se hace para distribuirlo más rápido”.

El jefe de Gobierno aseguró que la Ciudad podría estar vacunando con un ritmo más acelerado. “Podríamos estar vacunando hoy 20 o 30 mil por día, tenemos la capacidad”, sostuvo y evitó comparar la administración de las vacunas con la provincia de Buenos Aires.

Más temprano, Rodríguez Larreta había remarcado: “Si llegan estas vacunas de Sputnik V, podríamos terminar de vacunar al 30% de los adultos mayores de 80 años que faltan”.

Respecto a su diálogo con Alberto Fernández en torno a este tema, dijo: “No hablé con el Presidente. Me lo crucé en la UBA. No hablamos de esto. Esto lo hablan los ministros Carla Vizzotti y Fernán Quirós, que hablan casi a diario. Hoy la relación la manejan los ministros de Salud, no hablo con el Presidente”.

Clausura del Hospital Español. Horacio Rodríguez Larreta: "Nosotros no politizamos la salud"

Rodríguez Larreta sostuvo que desde hace ya bastante no mantiene reuniones con Fernández. “Participé hace un mes de la videoconferencia que se hizo con todos los gobernadores, pero no he tenido reuniones con él”, aclaró el jefe de gobierno porteño.

Larreta señaló que por el momento tampoco surgieron cuestiones por fuera de la pandemia, aunque no descartó la posibilidad. “La verdad que no ha surgido otro tema, pero creo en el diálogo y soy un creyente en la búsqueda de consensos, con lo cual, si hubiera oportunidad y una apertura para discutir otros temas, yo siempre voy a estar”, aclaró.

“Ahora, así como creo en el diálogo y en el consenso también creo muy firmemente, y lo dije la semana pasada, que estoy en desacuerdo con los avances del Gobierno sobre la Justicia y con lo que dijo el Presidente el 1° de marzo de crear una comisión para evaluar a los jueces”, apuntó Rodríguez Larreta.

“También estoy en desacuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta donde tiró muy duro contra la Justicia”, disparó el mandatario porteño. “Pero esto no quiere decir que cuando tenga que sentarme a trabajar en forma coordinada para aquellas cosas en las que creo hay que hacerlas juntos lo voy a seguir haciendo. Creo en el diálogo, estoy totalmente en contra de la grieta”, concluyó al respecto.

LA NACION