“La reciprocidad no se cumplió”: otra provincia fronteriza empezará a cobrar la atención médica a extranjeros

CÓRDOBA.– Jujuy comenzará a cobrar la atención médica a extranjeros. La Legislatura provincial aprobó este miércoles la reglamentación del Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. La posibilidad de cobro ya existía desde 2019, pero nunca se había reglamentado porque la Argentina y Bolivia firmaron un acuerdo de asistencia sanitaria recíproca. La decisión de avanzar ahora es porque, del otro lado de la frontera, “no se cumple” con lo acordado, indicaron fuentes provinciales. El modelo es muy similar al que ya aplican Salta y Mendoza.

A nivel nacional, la administración libertaria evalúa impulsar un proyecto de ley para autorizar también el cobro a ciudadanos extranjeros en todo el país. La iniciativa del ministro de Salud, Mario Russo, todavía no fue presentada al presidente Javier Milei.

La ley aprobada hoy en Jujuy por la mayoría oficialista faculta al gobernador Carlos Sadir a determinar “las autorizaciones, modalidades, excepciones, nomencladores y valores retributivos de las prestaciones” de la obra social provincial a los extranjeros. El texto deja en claro que es para quienes “no hicieran aportes vía tributaria para solventar los servicios que brinda el Estado, conforme a las normas vigentes, debiendo garantizar el pleno acceso a los servicios y capacidad instalada del sistema provincial de salud”.

En diálogo con LA NACION, el exdirector de Salud de la provincia y actual legislador Omar Gutiérrez señaló que el cobro es para los extranjeros que estén “en forma transitoria” en Jujuy, “no para quienes trabajan o viven”. El dato que maneja la gobernación es que se reciben por año unas 70.000 consultas de no nacionales; aunque Jujuy tiene límites con Chile y Bolivia, la mayoría de ese total se concentra en La Quiaca.

“En esa ciudad de frontera se reciben consultas, se hacen internaciones, cesáreas e incluso derivaciones de pacientes a Buenos Aires usando el avión sanitario –precisó Gutiérrez–. Nuestro sistema de salud soporta a quienes vienen de afuera a atenderse, pero cuando los argentinos cruzan la frontera no reciben el mismo trato. El acuerdo de reciprocidad no se cumplió y tenemos la necesidad de avanzar con la instrumentación de los cobros”.

En el hospital de Orán, desde que instrumentaron el cobro a extranjeros se desplomó la demanda Javier Corbalán - LA NACIÓN

Los precios que se cobrarán son los que figuran en el nomenclador de la obra social provincial. Por ejemplo, una internación en una cama en habitación con baño por día, $93.481; una por entre dos y cuatro horas, $39.330; una consulta en guardia, $8362; uso de material descartable por día, $8196; una cirugía por apendicitis, $647.209; un legrado, $252.191; un parto, $328.421; una cesárea, $505.995.

Una ecografía ginecológica se paga $10.332; una mamaria, $11.824; una radiografía de hombro, húmero, pelvis, cadera o fémur, $9110; un hemograma, con determinación de urea, creatinina y glucemia, $25.500; y serologías hasta tres (toxo, VIH, VDRL), $35.468.

Sadir, al plantear la necesidad de la ley, advirtió que se han “detectado muchos casos en los que vienen a hacerse tratamientos de altos costos programados, no de emergencia. Y hemos tenido situaciones donde jujeños no han recibido la atención médica que esperábamos por parte de Bolivia en situaciones muy críticas. Por eso, necesitamos poder aplicar una solución jurídica razonable”. Subrayó que la norma no se aplicará en casos de emergencia o urgencia.

Desde que Salta puso el tema en agenda en marzo de este año, el número de consultas de habitantes de países limítrofes cayó cerca del 80%. En los primeros dos meses de instrumentado el cobro, esa provincia afirmó haber ahorrado unos $23 millones.

En el caso de Mendoza, desde el mes pasado se cobra a los extranjeros que son atendidos por efectores públicos. Los visitantes que acuden a la medicina pública provincial no superan el 5% del total, según fuentes oficiales.

