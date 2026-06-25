La sexóloga Cecilia Ce denunció que vivió situaciones de maltrato con una expareja

La sexóloga Cecilia Ce reveló que vivió una situación de maltrato con una expareja. Las dos publicaciones que realizó en historias de su cuenta de Instagram sorprendieron a sus seguidores, ya que la licenciada se separó hace poco tiempo del periodista de La Garganta Poderosa Nacho Levy. “Por suerte, pude salir”, escribió.

Aunque no nombró directamente a Levy, un día después de que los posteos explotaran Ce reposteó una historia de la actriz Gloria Carrá, expareja del periodista, donde denunciaba haber “atravesado situaciones de violencia”.

Todo comenzó el pasado martes, cuando compartió en sus historias una publicación de la Fundación Ixxhe que hablaba sobre comportamientos de narcisistas y psicópatas.

La sexóloga denunció situaciones de hostigamiento y manipulación Instagram

“¿Por qué los psicópatas y narcisistas casi no duermen? La verdad oscura detrás de la madrugada...“, decía el posteo. En otra historia, Ce usó la oportunidad para hablar de su experiencia personal y contó situaciones de hostigamiento y manipulación.

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió.

Nacho Levy Instagram

Sostuvo que es un comportamiento “metódico y persistente”. “Por suerte, pude salir”, cerró. Las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad con la licenciada, que es muy conocida por la difusión de contenido informativo y sin tabúes sobre sexo.

Al día siguiente, la especialista mostró que había recibido también mensajes de partes de víctimas de contextos similares. A través de otra historia, publicó una captura. “Gracias por hablar”, le había mandado un usuario. Arriba, escribió: “Así, miles de mensajes. Miles”.

Recientemente se separó de Nacho Levy Instagram

En la tarde del jueves la polémica continuó de forma inesperada cuando la actriz Gloria Carrá subió una historia que apuntaba directamente a lo que Ce había mencionado los días anteriores.

“Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas. Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento”, detalló.

La historia de Gloria Carrá, compartida por Cecilia Cé Instagram

Y siguió: “Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme. También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto”.

Carrá había hecho pública su relación con Levy en 2020. Anunció su separación en noviembre de 2023.