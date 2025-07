Gloria Carrá: de un amor que no pudo ser a una relación que parecía perfecta y terminó en escándalo

Gloria Carrá tuvo varias relaciones públicas y también otras que mantuvo en privado. Fan del perfil bajo, muy a su pesar fue protagonista de escándalos y algunas veces se permitió contarlo. Su última relación conocida fue con Nacho Levy, periodista de la revista La garganta poderosa.

Gloria Carrá y Nacho Levy, en 2023 GViercovich

“La pase muy bien sola, fueron unos años en los que aprendí mucho y ahora sí estoy en pareja. Hay amor y con eso basta. Todo tiene su tiempo. Y quiero que el tiempo vaya hablando”, le contó la actriz a LA NACION cuando lo presentó en sociedad, a mediados del 2020. Durante un tiempo todo fue felicidad, él iba a los shows que ella hacía con su banda, Coronados de Gloria, y ella le escribía mensajitos en Instagram hasta que se separaron, en noviembre de 2023. Desde entonces, no se mostró con nadie.

Te amo, te odio

Su relación más duradera y también la que más dio que hablar, fue con el actor Luciano Cáceres. Se conocieron haciendo la obra Bésame mucho pero cada uno estaba en lo suyo y apenas hubo buena onda. Todo fue diferente cuando se reencontraron en 2007, en los ensayos de la obra La felicidad, cuyo elenco compartían. Ella ya era popular y él venía del teatro independiente, aunque había hecho algunas participaciones en televisión. Fue un flechazo tan grande que en menos de un año decidieron casarse en una fiesta íntima, y apenas dos años después nació Amelia. Compartieron trabajo varias veces y se mostraban felices y muy compinches. “Laburamos mucho juntos, hicimos cinco obras de teatro, dos años de Patito feo, dos películas, un especial de Telefe. Lo tenemos muy naturalizado. Y además yo la admiro mucho como actriz y siempre es un placer cruzármela. Creo que su presencia jerarquiza al programa, para mí es una de las mejores actrices del planeta. Y esto lo digo más allá de que es mi mujer, de la vida que compartimos y de cómo es ella como pareja y como madre de mi hija”, decía él hace unos años en LA NACION. Y en la misma nota, ella sostenía: “La verdad es que nosotros trabajamos súper bien juntos. Nos conocemos mucho, nos llevamos muy bien, nos admiramos y nos resulta cómodo... El otro día grabamos la primera escena juntos y fue muy gracioso, porque nuestros personajes casi no tienen interacción… Es divino verlo en este personaje, porque es lo que veo todo el tiempo en casa. La escena en la que las nenas le están poniendo hebillas pasó en casa realmente más de una vez... Amelia nos ha llenado a los dos de hebillas, nos hace la peluquería y después nos dice ‘están hermosos’”.

Gloria Carrá y Luciano Cáceres, en tiempos felices Archivo

Estuvieron siete años juntos y se separaron con un escándalo. “No fue de mutuo acuerdo. Él se fue de un día para el otro de mi casa y no me dio explicaciones. Habíamos tenido una discusión y él se fue, así nomás”, contó la actriz alguna vez.

En 2018, Carrá aseguró que “él no quiere darme nada” y lo demandó por incumplimiento de la cuota alimentaria. A pesar de las diferencias, con el tiempo lograron mantener un vínculo cordial y volvieron a juntarse para celebrar los 15 de Amelia. “En la fiesta ni lo dudamos. No somos enemigos, estamos criando una hija, él es un buen padre. Tenemos otro tema, que es el tema judicial, que todavía no se soluciona, pero después en la crianza de nuestra hija coincidimos”, contó la actriz en Socios del espectáculo, el año pasado.

Coincidencias y desacuerdos

En otra oportunidad, muchos años antes, había dicho: “Nos podemos ver, nos saludamos, hablamos de Amelia… Solo hablamos de Amelia. Y coincidimos en muchas cosas en su crianza… Si bien todos saben sobre mi vida, y es lógico, porque trabajo desde los ocho años en la tele, nunca hice mediáticas ni una relación ni un problema. Empecemos por el principio: yo me casé enamorada. Estuvimos nueve años juntos, de los cuales ocho estuvimos casados. Cuando nos conocimos, él hacía teatro off, y en ese momento, el tema era: ‘¿Con quién se casó Gloria Carrá?’. Fue una vidriera para él. No es peyorativo, no hago un juicio de valor, pero cuando empezamos a estar juntos, yo ya tenía mi carrera. Cuando pude hacerlo, me compré mi casita y mi auto. Yo no tengo más que eso. Y ahora, solo tengo mi casa”, contó Gloria en Agarrate Catalina, el programa radial de Catalina Dlugi, en La Once Diez.

Después de la separación inicial, Cáceres y Carrá recuperaron el vínculo como padres; "le deseo lo mejor porque es el padre de mi hija", remarcó la actriz revista Hola!

“Cuando nos casamos, vendí mi auto y compramos uno en común. Después, compramos otro auto y él me dijo si lo podía poner a su nombre. Y la verdad es que en ese momento, no me puse a pensar que las cosas iban a estar mal hechas. Él le llevaba los papeles a la contadora y estaba bueno porque soy una despistada. Cuando estás en pareja no pensás que lo que estás haciendo hoy te puede perjudicar el día de mañana. Si pienso eso de una persona, no me caso”, concluyó y dejó en claro que lo único que quiere es “repartir lo que tenemos que repartir y que esto termine, porque hasta energéticamente, no me gusta… Y le deseo lo mejor porque es el padre de mi hija”.

Así como le reclama, Gloria también reconoce que Cáceres es un buen padre y que siempre tuvo un lindo vínculo con Amelia. “Y yo también soy buena madre. Nadie pregunta cómo es una como madre, porque dan por sentado que somos buenas madres. Pero con el hombre, pareciera que con eso alcanza”, remarca.

Su primer amor

Su primer amor fue Mariano Torres, músico de profesión y hermano de Diego Torres. Estuvieron juntos pocos años y fueron padres de Ángela. Se separaron sin escándalos, pero también sin paz. “No estaba bien esa relación. Digamos que estaba destinada al fracaso. Económicamente crie sola a mi hija. Siempre muy sola… Pero en ese momento no me animaba a hablar”, dijo en una entrevista en Intrusos, hace muchos años. “Tuve que pedirle plata a un amigo para poder sobrevivir. Con una bebita tan chiquita, me hubiese gustado parar un rato, pero tenía que seguir trabajando”, contó Gloria, que fue mamá de Ángela y al mes volvió a grabar.

Gloria Carrá y la pequeña Ángela, fruto de su relación con Marcelo Torres Instagram: @gloria_carra

Y además aclaró en el El diario de Mariana, por América, cómo es la relación con los padres de sus hijas: “Con el papá de Ángela ya no tengo casi relación, porque ella es grande. Y con Luciano nos ponemos muy de acuerdo en cuanto a la crianza de Amelia y es re buen papá… Tanto con Ángela como con Amelia aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, pero claramente la maternidad me encontró en etapas y situaciones distintas. Con Ángela era bastante inconsciente de muchas cosas, y a ella, gracias a Dios, nunca le pasó nada. Ángela, a los siete meses tuvo una invaginación (un trastorno grave e inusual que se produce cuando una parte del intestino se desliza dentro de otra parte adyacente) y hubo que operarla de urgencia, y eso me asustó mucho; me dio mucho miedo y quedé muy pendiente de ella”, contó Carrá.