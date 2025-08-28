La tormenta de Santa Rosa llega con una nueva ciclogénesis, según el último pronóstico del SMN

De acuerdo con el organismo hay previsión de importantes acumulados de lluvia para el fin de semana en algunas provincias; cómo seguirán las temperaturas
En estos últimos días soleados, el viento norte provocará, además de las marcas templadas, un incremento de la humedad y nubosidad, y preparará el clima para la tormenta de Santa Rosa, pronosticada para este fin de semana.
Este temporal que, según la creencia popular, puede ocurrir hasta quince días alrededor del 23 de agosto (fecha de la santa) cae “puntual” este año y coincidirá con la formación de un sistema de baja presión, conocido como “ciclogénesis”.
El pronóstico del tiempo del sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé lluvias en gran parte del país durante el último fin de semana de agosto con acumulados significativos.
Las precipitaciones arrancarían el viernes 29 de agosto en La Pampa, Río Negro y Neuquén. Durante la mañana del sábado 30 se espera que alcancen a Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos. En el caso de la provincia de Buenos Aires y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), las precipitaciones llegarían durante la tarde-noche.
A pesar de esta inestabilidad climática, las marcas no bajarán drásticamente. Se situarán en torno a los 15 y 19 grados.
Temperaturas agradables
El cielo mayormente despejado y el sol harán que la temperatura siga en aumento y se registre una máxima de 21 grados hasta el viernes, cuando el tiempo volverá a desestabilizarse.
Sin embargo, el viento norte que mantiene las marcas templadas también está causando un progresivo incremento de la humedad y nubosidad. En ese sentido, el mercurio oscilará entre 12°C y 22°C en estos dos últimos parcialmente soleados.
