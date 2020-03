La tragedia de Los Rodeos: qué provocó el peor accidente aéreo de la historia

Es considerada hasta el día de hoy la mayor catástrofe aérea en la historia. Fuente: RTVE

El 27 de marzo de 1977 al norte de la isla española de Tenerife, se produjo el choque entre dos aviones Boeing 747 en el que murieron 583 personas . Se convirtió en el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación.

Todo comenzó en otro lugar. Un atentado terrorista en el aeropuerto de Gran Canaria provocó que muchos vuelos fueran desviados a Los Rodeos . El aeropuerto rápidamente se congestionó con aviones estacionados que bloqueaban la única calle de rodaje y forzaban a los aviones que salían a pasar por la pista. La caótica situación empeoró: bancos de niebla espesa se desplazaban por el aeródromo, de modo que la aeronave y la torre de control no podían verse entre sí.

La colisión entre el avión de KLM y el de Pan Am , se dio cuando el primero comenzó a carretear por la pista y no pudo ver al otro avión que estaba envuelto en la niebla. Al darse cuenta de esto, el avión de KLM intentó elevarse para sobrepasar al avión de Pan Am pero acabó embistiéndolo. El choque resultante mató a todas las personas a bordo del KLM 4805 y a la mayoría de los ocupantes del Pan Am 1736, donde sólo hubo 61 sobrevivientes , que estaban en la parte delantera del avión.

La investigación posterior realizada por las autoridades españolas concluyó que la causa principal del accidente fue la decisión del capitán de KLM de despegar, creyendo, erróneamente, que se había emitido una autorización de despegue del control de tráfico aéreo. Los investigadores holandeses pusieron mayor énfasis en el malentendido mutuo en las comunicaciones de radio entre el equipo de KLM y el ATC, pero en última instancia KLM admitió que su equipo fue responsable del accidente y la aerolínea finalmente acordó compensar económicamente a los familiares de todas las víctimas.