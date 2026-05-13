La UBA pidió a la Corte Suprema que se expida a la mayor brevedad posible sobre la ley de financiamiento

Autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitaron, mediante resolución del Consejo Superior, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida lo antes posible acerca de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario para “garantizar la plena vigencia de la ley Nº 27.795 y la protección efectiva del sistema universitario público argentino”.

Asimismo, mediante un comunicado, agradeció “a toda la sociedad argentina que acompañó la cuarta marcha federal universitaria” realizada este martes 12 y reafirmó “el compromiso de esta Universidad con la defensa del sistema universitario público argentino, sus valores históricos y la plena vigencia del derecho a la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de excelencia académica”.

Una multitud acompañó este martes la movilización convocada por la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Milei, cumplí la ley”, decían los carteles con los que la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario habían copado la Avenida de Mayo.

La marca en la ciudad de Tucumán Diego Aráoz/La Gaceta

Mientras en la Capital participaron unas 120.000 personas, según cálculos de LA NACION, hubo manifestaciones también en, al menos, siete ciudades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

En la resolución, el Consejo Superior de la UBA exige también al Poder Ejecutivo Nacional la implementación inmediata y el efectivo cumplimiento de la ley, “a fin de garantizar el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud que llevan adelante las Universidades Nacionales” y piden al juez de primera instancia que, en el marco de la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, se expida sobre la cuestión de fondo, para garantizar la plena vigencia de la norma.

La ley de financiamiento, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las instituciones nacionales y actualiza los sueldos al ritmo de la inflación. El Gobierno consideró la marcha de este martes “completamente política” y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijeron que la única ley que van a cumplir es la de presupuesto.

La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez Ministerio de Capital Humano

En ese sentido, el Gobierno presentó un recurso federal extraordinario para no cumplir con la ley, el cual fue aceptado por la Justicia. La medida cautelar, que fue ratificada dos veces y obligaba a la actualización de salarios y becas tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, quedó suspendida hasta que se expida la Corte Suprema. De ahí, el pedido del Consejo Superior de la UBA al máximo tribunal.

En los considerandos de la resolución, las autoridades destacan “la masiva participación registrada a lo largo y a lo ancho del país”, lo que “evidenció nuevamente el amplio consenso social existente en torno a la defensa de la universidad pública y a los valores que representa nuestra educación superior estatal”.

Además, reafirman “que la educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que reconoce a las universidades nacionales como instituciones fundamentales para el desarrollo científico, cultural, social y productivo del país, destacando especialmente su compromiso con la enseñanza, la investigación, la extensión universitaria y las tareas asistenciales vinculadas a la salud”.