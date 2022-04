La última semana de abril llega con tormentas a la Ciudad y otros puntos del país, donde también nevará

Para el comienzo de esta semana, los porteños deberán tener a mano el paraguas, el piloto y las botas. Es que pese a que no se registrará una baja pronunciada en la temperatura -que rondará cerca de los 20 grados- sí se inicia una escalada de lluvias y tormentas que persistirá al menos hasta el siguiente miércoles 27.

En tanto, otras trece provincias se encuentran hoy bajo alerta por tormentas fuertes, nevadas y vientos intensos, con velocidades entre 60 y 85 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su página, el pronóstico oficial anuncia que la caída de agua podría comenzar esta noche en la Capital, con tormentas aisladas. En tanto, ya para el inicio de la última semana de abril, este lunes se anuncian tormentas fuertes para la madrugada, que bajarán su intensidad a la mañana.

Las lluvias podrían comenzar esta noche Manuel Cortina

Y pese a que a la tarde se podrán ver algunos rayos de sol, y a la noche y la madrugada del martes habrá una cierta calma, ya para la noche de este 26 de abril se registrarán otra vez tormentas aisladas, un fenómeno que se mantendrá hasta la madrugada y la mañana del miércoles, todo según el SMN.

En tanto, el clima mejorará para la tarde del 27 y las lluvias se disiparán para el final de esta semana, por lo que el mes terminará con buen clima en territorio porteño. Sin embargo, el día más frío será el viernes, cuando el termómetro marcará 9 grados de mínima, la más baja de estos días.

Tormentas y nieve en otras provincias

Mientras, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas -que pueden estar acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo- para varias localidades de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

En esas zonas los valores de precipitación acumulada pueden ubicarse entre 40 y 70 milímetros, por lo que el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, y no sacar la basura, para así no interrumpir el escurrimiento del agua.

Por otra parte, en Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut están bajo alerta naranja por nevadas, que ocasionarán acumulación entre 60 y 80 centímetros de nieve, especialmente en la zona cordillerana.

ARCHIVO.- El Cerro Catedral, de Bariloche, nevado Marcelo Martínez - LA NACION

En todos los casos también se emitieron advertencias por vientos fuertes. El sur de Mendoza -especialmente en la zona baja de Malargüe- estará afectado además por el viento Zonda, que soplará con intensidades que oscilarán entre 40 y 65 kilómetros por hora y con ráfagas que pueden llegar al doble de esa velocidad. En La Rioja y San Juan también rige alerta amarilla por viento Zonda.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de baja humedad relativa. Entonces, para estas zonas, el SMN recomendó asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse alejado de los árboles y dejar cerradas las viviendas, de la manera más hermética posible.