Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos para este martes 21 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por fenómenos que incluyen tormentas, nevadas y fuertes vientos en distintas regiones del país. El foco principal está puesto en el centro y norte de la Argentina, aunque también se registran condiciones adversas en sectores de la Patagonia.

Las zonas bajo alerta naranja concentran los eventos de mayor intensidad. En la provincia de Río Negro rige una advertencia por lluvias persistentes que podrían dejar acumulados significativos en cortos períodos. El SMN estima que podrían ascender a 70 milímetros.

Un escenario similar se presenta en la provincia de Buenos Aires, donde la franja central y sur también se encuentra bajo alerta naranja por precipitaciones intensas, con potencial de anegamientos y complicaciones en áreas urbanas y rurales. Los acumulados se posicionan en los 50 milímetros.

Así estará el panorama climático para este martes según el SMN

En el noreste del país, Formosa se destaca con alerta naranja por tormentas fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica. Estas condiciones marcarán una jornada inestable, con mejoras recién previstas hacia el miércoles.

Por otro lado, las áreas bajo alerta amarilla presentan fenómenos de menor intensidad, aunque no exentos de riesgo. En la Patagonia, la zona cordillerana de Lago Argentino, en Santa Cruz, se encuentra bajo alerta por nevadas, especialmente hacia la noche del martes, lo que podría afectar la visibilidad y la circulación.

En el centro del país, el norte y este de la provincia de Buenos Aires están bajo alerta amarilla por lluvias, mientras que La Pampa también presenta condiciones similares, con precipitaciones intermitentes a lo largo de la jornada. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada, indicó el SMN.

En el noreste argentino, las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas y vientos, en un contexto de alta inestabilidad atmosférica que podría generar lluvias intensas en cortos lapsos. En el Litoral las malas condiciones climáticas persistirán a lo largo de toda la jornada.

El tiempo en el AMBA

En la Ciudad, las lluvias arrancaron durante la madrugada y se extenderán hasta la medianoche. El reporte del SMN indica que el cielo se mantendrá nublado durante toda la jornada, con leves ráfagas de viento. También se espera una intensa actividad eléctrica.

El martes será el único día con lluvias en la Ciudad, según el SMN

En territorio porteño la temperatura oscilará entre los 19° y los 23° C. Durante la tarde y la noche se espera un leve descenso térmico, que marcará el preludio de un amanecer fresco para el miércoles. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 13°C en Catamarca; 25°C y 19°C en Chaco; 25°C y 13°C en Chubut; 20°C y 16°C en Córdoba; 25°C y 19°C en Corrientes; 25°C y 18°C en Entre Ríos; 25°C y 20°C en Formosa; 21°C y 14°C en Jujuy; 25°C y 11°C en La Pampa; 24°C y 15°C en La Rioja; y 23°C y 12°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 19°C en Misiones; 25°C y 10°C en Neuquén; 20°C y 12°C en Río Negro; 19°C y 15°C en Salta; 25°C y 13°C en San Juan; 26°C y 13°C en San Luis; 16°C y 8°C en Santa Cruz; 19°C y 18°C en Santa Fe; 26°C y 17°C en Santiago del Estero; 17°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 18°C y 13°C en Tucumán.