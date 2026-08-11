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Las 10 revelaciones de Facundo Moyano sobre el escándalo con Candela Arizaga en Belgrano

El exdiputado nacional habló por primera vez sobre el episodio ocurrido el 4 de agosto; rechazó las acusaciones en su contra y se refirió a las versiones sobre consumo de drogas

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Facundo Moyano habló por primera vez de manera pública tras el escándalo que protagonizó juntoa su pareja, Candela ArizagaManuel Cortina

El exdiputado peronista Facundo Moyano se refirió públicamente por primera vez este lunes por la noche al escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada corriendo semidesnuda en las calles del barrio porteño de Belgrano el pasado 4 de agosto.

Durante una entrevista concedida a Telefé Noticias, Moyano negó ser la persona que aparece en los videos corriendo a la mujer, sostuvo que Arizaga sufrió un paro cardíaco y aseguró que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). También hizo referencia a las imputaciones por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, cuestionó a los abogados que intervinieron en la causa y rechazó las versiones sobre supuesto consumo de drogas.

Facundo Moyano cuestionó las formas en las que se refirieron a Candela Arizaga tras el escándalo: "Pasó de víctima de maltrato psicológico a gato"
Facundo Moyano cuestionó las formas en las que se refirieron a Candela Arizaga tras el escándalo: "Pasó de víctima de maltrato psicológico a gato"Pilar Camacho

Las principales frases de Facundo Moyano

  • Sobre la versión de que persiguió a Arizaga: “Nunca soy yo el que está corriendo. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé cinco minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”.
  • Sobre el estado de salud de su pareja: Moyano precisó que Arizaga sufrió un paro cardíaco. “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911”.
  • Sobre la causa judicial: “Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así”.
  • Sobre su situación tras el episodio: “No había elementos para detenerme”.
Facundo Moyano ser la personas que aparece en los videos persiguiendo a Candela Arizaga
Facundo Moyano ser la personas que aparece en los videos persiguiendo a Candela ArizagaCaptura LN+
  • Sobre el llamado a las autoridades: “Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la Policía para que vengan”.
  • Sobre lo ocurrido en la vivienda: “Dentro del departamento pasó lo que dijo Candela”.
  • Sobre los abogados que intervinieron: “Hicieron teorías conspirativas a partir de dos abogados. Uno tiene un nivel de caradurez que se presentó diciendo que mi papá le dio US$250.000 para que sea mi abogado y, si no, mi padre lo mataba”.
El exdiputado nacional y sindicalista, Facundo Moyano, sostuvo que no había motivos para detenerlo
El exdiputado nacional y sindicalista, Facundo Moyano, sostuvo que no había motivos para detenerlo
  • Sobre el tratamiento público de Arizaga: “Pasó de ser víctima a gato porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a gato. Hay que ser más cuidadoso”.
  • Sobre las versiones de consumo: “El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes”.
  • Sobre las acusaciones en su contra: “Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo”.
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