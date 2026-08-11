Las 10 revelaciones de Facundo Moyano sobre el escándalo con Candela Arizaga en Belgrano

El exdiputado peronista Facundo Moyano se refirió públicamente por primera vez este lunes por la noche al escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada corriendo semidesnuda en las calles del barrio porteño de Belgrano el pasado 4 de agosto.

Durante una entrevista concedida a Telefé Noticias, Moyano negó ser la persona que aparece en los videos corriendo a la mujer, sostuvo que Arizaga sufrió un paro cardíaco y aseguró que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). También hizo referencia a las imputaciones por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, cuestionó a los abogados que intervinieron en la causa y rechazó las versiones sobre supuesto consumo de drogas.

Facundo Moyano cuestionó las formas en las que se refirieron a Candela Arizaga tras el escándalo: "Pasó de víctima de maltrato psicológico a gato" Pilar Camacho

Las principales frases de Facundo Moyano

Sobre la versión de que persiguió a Arizaga: “Nunca soy yo el que está corriendo. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé cinco minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”.

“Nunca soy yo el que está corriendo. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé cinco minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”. Sobre el estado de salud de su pareja: Moyano precisó que Arizaga sufrió un paro cardíaco. “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911”.

Moyano precisó que Arizaga sufrió un paro cardíaco. “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911”. Sobre la causa judicial: “Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así”.

“Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así”. Sobre su situación tras el episodio: “No había elementos para detenerme”.

Facundo Moyano ser la personas que aparece en los videos persiguiendo a Candela Arizaga Captura LN+

Sobre el llamado a las autoridades: “Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la Policía para que vengan”.

“Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la Policía para que vengan”. Sobre lo ocurrido en la vivienda: “Dentro del departamento pasó lo que dijo Candela”.

“Dentro del departamento pasó lo que dijo Candela”. Sobre los abogados que intervinieron: “Hicieron teorías conspirativas a partir de dos abogados. Uno tiene un nivel de caradurez que se presentó diciendo que mi papá le dio US$250.000 para que sea mi abogado y, si no, mi padre lo mataba”.

El exdiputado nacional y sindicalista, Facundo Moyano, sostuvo que no había motivos para detenerlo