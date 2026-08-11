1
Las 10 revelaciones de Facundo Moyano sobre el escándalo con Candela Arizaga en Belgrano
El exdiputado nacional habló por primera vez sobre el episodio ocurrido el 4 de agosto; rechazó las acusaciones en su contra y se refirió a las versiones sobre consumo de drogas
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
El exdiputado peronista Facundo Moyano se refirió públicamente por primera vez este lunes por la noche al escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada corriendo semidesnuda en las calles del barrio porteño de Belgrano el pasado 4 de agosto.
Durante una entrevista concedida a Telefé Noticias, Moyano negó ser la persona que aparece en los videos corriendo a la mujer, sostuvo que Arizaga sufrió un paro cardíaco y aseguró que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). También hizo referencia a las imputaciones por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, cuestionó a los abogados que intervinieron en la causa y rechazó las versiones sobre supuesto consumo de drogas.
Las principales frases de Facundo Moyano
- Sobre la versión de que persiguió a Arizaga: “Nunca soy yo el que está corriendo. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé cinco minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”.
- Sobre el estado de salud de su pareja: Moyano precisó que Arizaga sufrió un paro cardíaco. “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911”.
- Sobre la causa judicial: “Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así”.
- Sobre su situación tras el episodio: “No había elementos para detenerme”.
- Sobre el llamado a las autoridades: “Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la Policía para que vengan”.
- Sobre lo ocurrido en la vivienda: “Dentro del departamento pasó lo que dijo Candela”.
- Sobre los abogados que intervinieron: “Hicieron teorías conspirativas a partir de dos abogados. Uno tiene un nivel de caradurez que se presentó diciendo que mi papá le dio US$250.000 para que sea mi abogado y, si no, mi padre lo mataba”.
- Sobre el tratamiento público de Arizaga: “Pasó de ser víctima a gato porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a gato. Hay que ser más cuidadoso”.
- Sobre las versiones de consumo: “El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes”.
- Sobre las acusaciones en su contra: “Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo”.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 2
¿Solo teorías? Analizan si los medicamentos para bajar de peso también podrían prolongar la esperanza de vida
- 3
El misterio de las Cataratas de Sangre: hallan una antigua comunidad marina atrapada bajo un glaciar antártico
- 4
Dos choferes y un coordinador de una empresa de transportes están varados en Las Leñas a 20 grados bajo cero