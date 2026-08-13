Las barreras del tren Mitre en Vicente López no funcionan: la explicación del municipio y de la empresa

El municipio de Vicente López informó este miércoles por la tarde que las barreras del tren Mitre (del ramal Retiro-Mitre) no funcionarán hasta —por lo menos— este jueves e indicó que la empresa encargada del transporte presenta problemas técnicos.

Según explicaron fuentes de Trenes Argentinos a LA NACION, la falla se originó cuando se cortó un cable de media tensión. “Durante la mañana de ayer, una obra lindera a la traza ferroviaria, mientras movía tierra del suelo, afectó el tendido de energía, lo que provocó la interrupción de la red de alimentación de las señales del ramal Retiro-Tigre”, detallaron.

Desde Trenes Argentinos explicaron que la falla se debe a una obra en construcción lindera a la traza ferroviaria Nicolás Suárez

Autoridades locales, en tanto, informaron: “Tampoco habrá banderilleros en los cruces. Esta cuestión excede la capacidad del municipio para solucionarlo. Nuestros agentes de tránsito tratarán de asistir en la medida de lo posible”.

Sobre el funcionamiento del tren, la compañía aclaró que opera de manera normal: “lo que está afectado son los transeúntes y los vehículos de calle que tienen que trasponer nuestras barreras porque las barreras están permanentemente bajas”.

Además, aclararon que personal del municipio colabora para que los vehículos puedan atravesar las barreras y ordenaron a todos los conductores disminuir la velocidad y tener máxima precaución al pasar por las zonas afectadas, para evitar posibles accidentes.

El funcionamiento del tren no se vio afectado por lo ocurrido Fabián Marelli

Respecto a la restitución del servicio, informaron: “Estamos tratando de encontrar el lugar donde rompieron el cable para poder hacer un empalme y restituir el normal funcionamiento de las barreras. Una vez que logren normalizar las barreras va a volver a funcionar de manera normal”.

Próximas interrupciones por obras

Por otro lado, Trenes Argentinos anunció que el ramal Tigre de la misma línea no prestará servicio entre el 15 y el 17 de agosto, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán con un recorrido limitado entre la estación Belgrano R y las cabeceras bonaerenses.

La medida responde a una serie de obras de renovación de infraestructura ferroviaria encuadradas dentro de la “declaración de Emergencia Ferroviaria”, según precisaron desde el medio local Zona Norte Hoy.

El servicio se verá afectado durante el fin de semana largo Soledad Aznarez

Los trabajos programados durante esos tres días abarcan intervenciones simultáneas en distintos tramos de la traza. Cerca de la estación Vicente López se harán tareas de acondicionamiento en puentes y alcantarillas.

En el trayecto que comprende desde la avenida Dorrego hasta la parada de Lisandro de la Torre, los operarios reemplazarán el viejo tercer riel por uno nuevo. A esas tareas se suma la sustitución de un “aparato de vía” cerca del área operativa de San Fernando.

El cronograma oficial estableció el operativo de renovación integral durante los días del fin de semana largo para evitar posibles complicaciones operativas en las prestaciones del servicio.