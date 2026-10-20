Las exportaciones de septiembre fueron las más altas registradas; un fallo acerca el fin del juicio por YPF

Milei ya viajó a España . Antes de partir, en Neuquén, destacó el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, y atribuyó el desempeño del sector a las desregulaciones impulsadas por su administración. Además, cuestionó la política energética de las gestiones anteriores y criticó al kirchnerismo: “Durante una década, Vaca Muerta funcionó a media máquina, con precios pisados, cepos y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años, comenzamos a exportar como nunca”, dijo Milei.

Antes de partir, en Neuquén, destacó el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, y atribuyó el desempeño del sector a las desregulaciones impulsadas por su administración. Además, cuestionó la política energética de las gestiones anteriores y criticó al kirchnerismo: “Durante una década, Vaca Muerta funcionó a media máquina, con precios pisados, cepos y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años, comenzamos a exportar como nunca”, dijo Milei. Las exportaciones de septiembre superaron los US$10.000 millones y fueron las más altas de la historia . Según datos oficiales del informe del Intercambio Comercial Argentino, se registró un saldo comercial positivo de US$2976 millones, un incremento de US$2039 millones respecto del mismo mes de 2025. Las importaciones volvieron a caer en cantidades, lo que muestra que a la economía le cuesta recuperarse.

Según datos oficiales del informe del Intercambio Comercial Argentino, se registró un saldo comercial positivo de US$2976 millones, un incremento de US$2039 millones respecto del mismo mes de 2025. Las importaciones volvieron a caer en cantidades, lo que muestra que a la economía le cuesta recuperarse. Un fallo de la jueza Loretta Preska acerca el cierre del juicio por YPF . A través de un nuevo trámite administrativo, quedaría cerrado formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York en favor del Estado argentino en el caso por la expropiación de la petrolera. La magistrada habría acatado el fallo de la Cámara de Apelaciones, que en marzo revocó la condena contra la Argentina por más de US$16.000 millones.

A través de un nuevo trámite administrativo, quedaría cerrado formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York en favor del Estado argentino en el caso por la expropiación de la petrolera. La magistrada habría acatado el fallo de la Cámara de Apelaciones, que en marzo revocó la condena contra la Argentina por más de US$16.000 millones. Meloni lleva al ejército a las calles de Milán para contener las protestas . El gobierno italiano enviará a 500 soldados para defender la ciudad luego de los disturbios del fin de semana, en los que manifestantes se enfrentaron a la Policía y saquearon negocios. Hoy, en una reunión del Consejo de Ministros, determinarán además un paquete de medidas de seguridad ante el temor a un nuevo brote de violencia.

El gobierno italiano enviará a 500 soldados para defender la ciudad luego de los disturbios del fin de semana, en los que manifestantes se enfrentaron a la Policía y saquearon negocios. Hoy, en una reunión del Consejo de Ministros, determinarán además un paquete de medidas de seguridad ante el temor a un nuevo brote de violencia. Terminó la fecha 13 del Clausura. Newell’s le ganó 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sarmiento empató 1 a 1 con Barracas Central y Deportivo Riestra también empató 1 a 1 con Unión de Santa Fe. Faltan tres jornadas para finalizar la fase regular del torneo.

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