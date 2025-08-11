LA NACION

Las frases de José de San Martín que quedaron en la historia

A 175 años de su muerte, estos son algunos de los pensamientos y máximas más destacadas del “Padre de la Patria” para recordarlo en su día

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El retrato más canónico de José de San Martín.
Estas son las frases más destacadas del Gral. José de San MartínInstituto Nacional Sanmartiniano

El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, libertador y prócer de nuestro país. En ese contexto, es una buena oportunidad para reflexionar sobre su vida y logros a partir de frases del “Padre de la Patria” que reflejan sus valores y pensamientos.

Las frases de José de San Martín que quedaron en la historia

Las frases más destacadas del Gral. José de San Martín
Las frases más destacadas del Gral. José de San Martín

Estas son algunas de las citas célebres del Gral. José de San Martín más destacadas, de acuerdo al Instituto Nacional Sanmartiniano:

  • “Es cierto que tenemos que sufrir escasez de dinero, paralización del comercio y la agricultura, arrostrar trabajos y ser superiores a todo género de fatigas y privaciones; pero todo es menos que volver a uncir el yugo pesado e ignominioso de la esclavitud”.
  • “El pueblo jamás se empieza a mover por raciocinio, sino por hechos”.
  • “Mi existencia la sacrificaría antes que echar una mancha sobre mi vida pública, que se pudiera interpretar por ambición”.
  • “Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas”.
  • “El mejor gobierno, no es el más liberal en sus principios sino aquel que hace la felicidad de los que obedecen y la seguridad de los que mandan”.
  • “En las guerras civiles el sistema de reputar enemigo al que no es de la misma opinión, es la ley suprema”.
  • “Suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos”.
  • “Os ruego que aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestro bien, de los que meditan vuestra ruina; y los que sólo aspiran al mando de los que desean la libertad y gloria del país”.
Uno de los logros de José de San Martín fue el Cruce de los Andes, hazaña por la cual pudo lograr la independencia de Chile y Perú
Uno de los logros de José de San Martín fue el Cruce de los Andes, hazaña por la cual pudo lograr la independencia de Chile y PerúGetty Images
  • “Los soldados de la patria no conocen el lujo, sino la gloria”.
  • “La seguridad individual del ciudadano y la de su propiedad deben constituir una de las bases de todo buen gobierno”.
  • “Los males que afligen a los nuevos Estados, aunque muy graves, no son irremediables, y para corregirlos no se les debe dar las mejores leyes, pero sí las mejores que sean apropiadas a su carácter”.
  • “Todo cálculo en revolución es erróneo. Como las pasiones se ponen en juego y la ley no es respetada sino de aquellos a quienes les favorece, al hombre justo no le queda otro recurso, si no quiere volverse loco, que proponerse ‘obrar bien’ y no pensar en las consecuencias”.
  • “Protesto a nombre de la independencia de mi patria no admitir jamás mayor graduación que la que tengo, después de su proclamación”.
  • “Ante la causa de la América está mi honor; yo no tendré patria sin él; ella, como mi espada, no la entregaré sino a mi muerte”.
  • “No hay respeto humano que deba guardarse cuando se trata de la seguridad y libertad americanas”.
  • “En todas las empresas de mi vida no me ha acompañado otro objeto que su felicidad, éste es el norte que me ha dirigido y dirigirá hasta el fin de mis días”.
  • “El amor a la patria me hace echar sobre mí toda responsabilidad si contribuyo a salvarla, aunque después me ahorquen”.
San Martín falleció en el exilio el 17 de agosto de 1850
San Martín falleció en el exilio el 17 de agosto de 1850Candelaria Lagos/Archivo - Telam
  • “Todo buen ciudadano tiene una obligación de sacrificarse por la libertad de su país”.
  • “Querer contener con la bayoneta el torrente de la opinión universal de la América, es como intentar la esclavitud de la naturaleza”.
  • “Divididos seremos esclavos: unidos estoy seguro que los batiremos, y para ello basta decirnos: queremos ser libres, lo seremos”.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
  1. Rige una alerta amarilla por lluvias fuertes y frío extremo en tres provincias
    1

    Hay alerta amarilla por lluvias y frío extremo para este domingo 10 de agosto: las provincias afectadas

  2. Investigan 76 muertes en el país asociadas con el uso del fármaco de HLB Pharma
    2

    Fentanilo contaminado: investigan 76 muertes en el país asociadas con el uso del fármaco de HLB Pharma

  3. El conmovedor mensaje de los científicos del Conicet tras el cierre de la misión al cañón de Mar del Plata
    3

    El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata

  4. Hoy es el Día del Nutricionista en la Argentina
    4

    Día del Nutricionista en la Argentina: claves para una alimentación saludable

Cargando banners ...