El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, libertador y prócer de nuestro país. En ese contexto, es una buena oportunidad para reflexionar sobre su vida y logros a partir de frases del “Padre de la Patria” que reflejan sus valores y pensamientos.

Las frases de José de San Martín que quedaron en la historia

Estas son algunas de las citas célebres del Gral. José de San Martín más destacadas, de acuerdo al Instituto Nacional Sanmartiniano:

“Es cierto que tenemos que sufrir escasez de dinero, paralización del comercio y la agricultura, arrostrar trabajos y ser superiores a todo género de fatigas y privaciones; pero todo es menos que volver a uncir el yugo pesado e ignominioso de la esclavitud”.

“El pueblo jamás se empieza a mover por raciocinio, sino por hechos”.

“Mi existencia la sacrificaría antes que echar una mancha sobre mi vida pública, que se pudiera interpretar por ambición”.

“Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas”.

“El mejor gobierno, no es el más liberal en sus principios sino aquel que hace la felicidad de los que obedecen y la seguridad de los que mandan”.

“En las guerras civiles el sistema de reputar enemigo al que no es de la misma opinión, es la ley suprema”.

“Suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos”.

“Os ruego que aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestro bien, de los que meditan vuestra ruina; y los que sólo aspiran al mando de los que desean la libertad y gloria del país”.

Uno de los logros de José de San Martín fue el Cruce de los Andes, hazaña por la cual pudo lograr la independencia de Chile y Perú Getty Images

“Los soldados de la patria no conocen el lujo, sino la gloria”.

“La seguridad individual del ciudadano y la de su propiedad deben constituir una de las bases de todo buen gobierno”.

“Los males que afligen a los nuevos Estados, aunque muy graves, no son irremediables, y para corregirlos no se les debe dar las mejores leyes, pero sí las mejores que sean apropiadas a su carácter”.

“Todo cálculo en revolución es erróneo. Como las pasiones se ponen en juego y la ley no es respetada sino de aquellos a quienes les favorece, al hombre justo no le queda otro recurso, si no quiere volverse loco, que proponerse ‘obrar bien’ y no pensar en las consecuencias”.

“Protesto a nombre de la independencia de mi patria no admitir jamás mayor graduación que la que tengo, después de su proclamación”.

“Ante la causa de la América está mi honor; yo no tendré patria sin él; ella, como mi espada, no la entregaré sino a mi muerte”.

“No hay respeto humano que deba guardarse cuando se trata de la seguridad y libertad americanas”.

“En todas las empresas de mi vida no me ha acompañado otro objeto que su felicidad, éste es el norte que me ha dirigido y dirigirá hasta el fin de mis días”.

“El amor a la patria me hace echar sobre mí toda responsabilidad si contribuyo a salvarla, aunque después me ahorquen”.

San Martín falleció en el exilio el 17 de agosto de 1850 Candelaria Lagos/Archivo - Telam