Día del Niño 2025 en la Argentina: tras idas y vueltas, ya hay fecha definitiva

El Día del Niño es una fecha especial en la Argentina, dedicada a celebrar y honrar a los más pequeños. Se solía celebrar el segundo domingo de agosto, pero la fecha de celebración ha cambiado este año por iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). La medida fue oficializada mediante la publicación del decreto 562/2025 en el Boletín Oficial este jueves.

Se cambió la fecha del Día del Niño en 2025

Se trata de una jornada con mucha tradición en nuestro país, donde muchas familias y amigos se reúnen para agasajar a los más pequeños con regalos. La jornada también tiene como objetivo remarcar el rol fundamental de los más pequeños en los grupos familiares y en la sociedad, además de ser un recordatorio para promover su bienestar, educación y desarrollo integral. En los últimos años, se le empezó a aplicar el nombre Día de las Infancias, pero la normativa mencionada indica que oficialmente es el Día del Niño.

Este año, el tercer domingo de agosto coincide con el 17 de agosto, que también es feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín. De todos modos, la jornada coincide con un fin de semana largo, dado que el Gobierno estableció el viernes 15 de agosto como un día no laborable con fines turísticos. Igualmente, no todos podrán disfrutar de este día extra de descanso porque es el empleador quien decide si sus trabajadores se pueden tomar el día o si deben asistir a sus puestos de trabajo.

¿Por qué se celebra el Día del Niño en la Argentina?

El origen del Día del Niño Shutterstock

El origen de esta fecha en la Argentina se remonta a 1960. Ese año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos sus miembros que destinen una jornada para promover los derechos universales de niñas y niños con actividades sociales y culturales.

En ese sentido, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete propuso la fecha exacta en nuestro país como una buena ocasión para incentivar el consumo de estos productos que los más chicos siempre agradecen. Por eso, el Día del Niño está asociado a los regalos, ya que se ofrece como una oportunidad para agasajar a los más jóvenes de la familia. Además, se aprovecha el fin de semana para llevar a cabo un encuentro donde se pueda dar un obsequio o realizar una actividad familiar durante el día domingo.

El nombre de la jornada también tuvo algunas modificaciones con el tiempo. En 2020, la entonces Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia promovió un nuevo nombre para la fiesta, que oficialmente pasó a denominarse “Día de las Infancias”, en un intento por hacer la propuesta más abarcativa. Según una publicación del Ministerio de Desarrollo Social, este cambio “reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país, atravesadas por cuestiones de géneros, discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras; y desde una perspectiva de derechos humanos”.

Cuándo se celebra el Día del Niño en el resto del mundo

Las fechas en que otras partes del mundo celebran el Día del Niño

La Asamblea General de las Naciones Unidas definió que el Día Universal del Niño se celebre todos los 20 de noviembre. La fecha recuerda dos efemérides que involucran a la ONU y los niños y niñas del mundo: en ese día, de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento pionero en la protección de las infancias que, sin embargo, no terminó de ser decisivo por no tener carácter vinculante.

Por eso, el 20 de julio de 1989, la entidad aprobó la Convención de los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento sí fue obligatorio para los países firmantes, entre los que se encuentra la Argentina.

Además de estos motivos históricos, desde la ONU destacaron que el Día Universal del Niño tiene como objetivos “llamar la atención sobre la situación de los menores más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo”.

De todos modos, cada país tiene potestad para establecer el Día del Niño en la fecha que le parece más conveniente. Por ejemplo, Colombia lleva adelante esta festividad el último sábado de abril, mientras que en México es el 30 de abril. Estados Unidos eligió el 8 de junio para esta efeméride. Por su parte, otras naciones de la región también eligieron el mes de agosto para esta celebración: en Chile es el segundo domingo del octavo mes del año y en Paraguay se estableció el 16 de agosto. En tanto, Perú se festeja el 17 de agosto y Uruguay festeja este 10 de agosto.