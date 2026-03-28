Antoine de Saint-Exupéry: “Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección”
La emblemática frase del autor francés trasciende la visión romántica convencional, al proponer una alianza basada en proyectos y valores compartidos que definen su legado literario y humano
- 4 minutos de lectura'
La máxima “Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección”, extraída de la obra Tierra de hombres (1939) de Antoine de Saint-Exupéry, representa una filosofía de vida que prioriza el compromiso mutuo sobre el ensimismamiento afectivo. Esta sentencia subraya que el amor auténtico requiere trascender la atracción inicial para consolidar una relación cimentada en el trabajo en equipo, la complicidad y el respeto por los proyectos de vida comunes. No se trata de una unión estática, sino de un viaje donde las partes, sin perder su individualidad, alinean sus aspiraciones hacia un horizonte compartido.
Esta perspectiva del aviador francés, quien murió el 31 de julio de 1944, refleja la profundidad de un hombre que, según señala la enciclopedia Britannica, observaba la aventura y el peligro con los ojos de un poeta. Nacido el 29 de junio de 1900 en Lyon, Saint-Exupéry creció en una familia aristocrática marcada por la pérdida temprana de su padre, lo que lo llevó a refugiarse en una imaginación desbordante. Desde su infancia en el castillo de Saint-Maurice-de-Rémens, el vuelo fue su obsesión constante, una vocación que lo acompañaría hasta sus últimos días.
Su trayectoria profesional estuvo intrínsecamente ligada a su espíritu aventurero, ya que tras fallar en sus estudios académicos formales, se enroló en la fuerza aérea en 1921. Su experiencia como piloto de la aerolínea Latécoère, con rutas de correo en el Sahara y los Andes, le proporcionó el material humano y geográfico para sus libros. Como relata National Geographic, Saint-Exupéry solía afirmar que para él “volar o escribir son la misma cosa”. Esta dualidad le permitió transformar su experiencia en los cielos en una narrativa de solidaridad humana y sacrificio, visible en obras fundamentales como Vuelo nocturno y Piloto de guerra.
Sin embargo, fue su creación más famosa, El Principito, la que lo inmortalizó. Publicada en Nueva York en 1943 mientras el autor se encontraba en el exilio, esta fábula para adultos sobre un pequeño príncipe de otro planeta se convirtió en un fenómeno global, ya que fue traducida a más de 250 idiomas. Pese a que el autor y su editorial inicial la consideraron una obra menor, el libro demostró que, como bien apunta la obra, “lo esencial es invisible a los ojos”.
El final de su vida estuvo envuelto en la incertidumbre, donde a pesar de sus limitaciones físicas y su edad, Saint-Exupéry se reincorporó al servicio activo durante la Segunda Guerra Mundial. El 31 de julio de 1944 despegó de Córcega para una misión de reconocimiento sobre Francia y nunca regresó. Décadas más tarde, los restos de su aeronave fueron hallados en el Mediterráneo, lo que confirmó que fue abatido por un piloto de la Luftwaffe. Su legado persiste hoy como el de un humanista que, a través de sus letras, invitó a la humanidad a observar el mundo con la sencillez y la sabiduría de un niño, siempre con la mirada fija en el rumbo colectivo.
Frases célebres de Antoine de Saint-Exupéry
Además de la más popular, “Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección”, otras frases forman parte de la colección de Antoine de Saint-Exupéry:
- “Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”.
- “Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía”.
- “Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor”.
- “Si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, si hago balance de las horas que han valido la pena, siempre me encuentro con aquellas que no me procuraron ninguna fortuna”.
- “La perfección se logra al fin, no cuando no hay nada que agregar, sino cuando ya no hay nada que obtener”.
- “Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos”.
Otras noticias de Frases célebres
- 1
Cómo vestirse bien sin renunciar a la comodidad: la nueva tendencia de la indumentaria masculina
- 2
Jack Kevorkian, el médico que ayudó a morir a 130 pacientes y abrió el debate sobre la eutanasia en el mundo
- 3
Inesperado: por qué hay que ponerle vinagre al agua para limpiar los pisos
- 4
Encanto francés: el pasaje más parisino de Buenos Aires, y la única calle en espejo, estrena galería de arte y futuros hoteles