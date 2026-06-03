Las imágenes de la marcha de Ni Una Menos en distintos puntos del país
A pocos días del femicidio de Agostina Vega, la masiva movilización ocurre en diferentes provincias, con el epicentro en la Plaza del Congreso de la ciudad de Buenos Aires
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Organizaciones feministas se agruparon este miércoles frente al Congreso de la Nación en una nueva marcha del colectivo Ni Una Menos. Esta vez, la masiva movilización se lleva adelante pocos días después del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante una semana en Córdoba hasta que sus restos fueron hallados el pasado sábado en un descampado.
En paralelo, las agrupaciones también marchan por Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que había desaparecido hace dos semanas y cuyo cuerpo fue encontrado en una abandonada construcción a pocos kilómetros de la ciudad de Eldorado, y Noelia Carolina Rivero, que fue apuñalada y asesinada en su propia casa por su pareja, Tomás Adrián Núñez.
Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, se vieron distintas intervenciones con los rostros de las 100 mujeres asesinadas en lo que va de este año en la Argentina. Una mujer fue asesinada cada 31 horas en el país, según los datos de las organizaciones.
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