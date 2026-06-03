Las imágenes de la marcha de Ni Una Menos en distintos puntos del país

Organizaciones feministas se agruparon este miércoles frente al Congreso de la Nación en una nueva marcha del colectivo Ni Una Menos. Esta vez, la masiva movilización se lleva adelante pocos días después del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante una semana en Córdoba hasta que sus restos fueron hallados el pasado sábado en un descampado.

En paralelo, las agrupaciones también marchan por Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que había desaparecido hace dos semanas y cuyo cuerpo fue encontrado en una abandonada construcción a pocos kilómetros de la ciudad de Eldorado, y Noelia Carolina Rivero, que fue apuñalada y asesinada en su propia casa por su pareja, Tomás Adrián Núñez.

Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, se vieron distintas intervenciones con los rostros de las 100 mujeres asesinadas en lo que va de este año en la Argentina. Una mujer fue asesinada cada 31 horas en el país, según los datos de las organizaciones.

Amigos de Agostina Vega, asesinada esta semana, el colectivo Ni Una Menos, sindicatos y cordobeses marchando desde Avenida Colon y Cañada hasta Patio Olmos, en Córdoba Sebastian Salguero

11° Marcha Ni Una Menos . 3J de 2026. En Mar del Plata encabezaron los reclamos la falta de poÍticas públicas contra el flagelo y la legalización del aborto en el pais. Mauro V. Rizzi

Los abuelos y la tía de Agostina Vega marchan en Córdoba a menos de una semana de que encontraran los restos de la adolescente en un descampado Sebastian Salguero

Vista de la masiva protesta en reclamo por la violencia de género al que se sumaron los tres últimos femicidios de Agostina, Dulce y Noelia Martín Cossarini

11° Marcha Ni Una Menos en el Congreso. 3J de 2026. Protesta en reclamo, entre otros, por los tres últimos femicidios de Agostina, Dulce y Noelia Martín Cossarini

Agrupaciones feministas y manifestantes se reunieron en la Plaza del Congreso para pedir justicia Soledad Aznarez

Una manifestante en la 11° marcha federal del colectivo Ni Una Menos en el Congreso Martín Cossarini

Retratos de víctimas de femicidio en la vereda, a las que se suman los de Agostina, Dulce, Noelia Martín Cossarini

Un cartel dice "Somos el grito de las que ya no están" durante la movilización frente al Congreso Soledad Aznarez

La marcha que se llevó adelante en Córdoba, foco de la última semana debido al femicidio de Agostina Vega Sebastian Salguero

La 11° Marcha Ni Una Menos de Plaza 25 de Mayo hacia la Plaza San Martín, en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Agostina, Dulce y Noelia son los tres femicidios mas recientes que vuelven a exponer la persistencia de la violencia de género Soledad Aznarez

Manifestantes tocan bombos frente al Congreso de la Nación Soledad Aznarez

En Mar del Plata encabezaron los reclamos la falta de políticas públicas contra el flagelo y la legalización del aborto en el país Mauro V. Rizzi