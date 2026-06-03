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Las imágenes de la marcha de Ni Una Menos en distintos puntos del país

A pocos días del femicidio de Agostina Vega, la masiva movilización ocurre en diferentes provincias, con el epicentro en la Plaza del Congreso de la ciudad de Buenos Aires

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Una joven se para frente al Congreso durante la marcha de Ni Una Menos
Una joven se para frente al Congreso durante la marcha de Ni Una MenosSoledad Aznarez

Organizaciones feministas se agruparon este miércoles frente al Congreso de la Nación en una nueva marcha del colectivo Ni Una Menos. Esta vez, la masiva movilización se lleva adelante pocos días después del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante una semana en Córdoba hasta que sus restos fueron hallados el pasado sábado en un descampado.

En paralelo, las agrupaciones también marchan por Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que había desaparecido hace dos semanas y cuyo cuerpo fue encontrado en una abandonada construcción a pocos kilómetros de la ciudad de Eldorado, y Noelia Carolina Rivero, que fue apuñalada y asesinada en su propia casa por su pareja, Tomás Adrián Núñez.

Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, se vieron distintas intervenciones con los rostros de las 100 mujeres asesinadas en lo que va de este año en la Argentina. Una mujer fue asesinada cada 31 horas en el país, según los datos de las organizaciones.

Amigos de Agostina Vega, asesinada esta semana, el colectivo Ni Una Menos, sindicatos y cordobeses marchando desde Avenida Colon y Cañada hasta Patio Olmos, en Córdoba
Amigos de Agostina Vega, asesinada esta semana, el colectivo Ni Una Menos, sindicatos y cordobeses marchando desde Avenida Colon y Cañada hasta Patio Olmos, en CórdobaSebastian Salguero
11° Marcha Ni Una Menos . 3J de 2026. En Mar del Plata encabezaron los reclamos la falta de poÍticas públicas contra el flagelo y la legalización del aborto en el pais.
11° Marcha Ni Una Menos . 3J de 2026. En Mar del Plata encabezaron los reclamos la falta de poÍticas públicas contra el flagelo y la legalización del aborto en el pais.Mauro V. Rizzi
Los abuelos y la tía de Agostina Vega marchan en Córdoba a menos de una semana de que encontraran los restos de la adolescente en un descampado
Los abuelos y la tía de Agostina Vega marchan en Córdoba a menos de una semana de que encontraran los restos de la adolescente en un descampadoSebastian Salguero
Vista de la masiva protesta en reclamo por la violencia de género al que se sumaron los tres últimos femicidios de Agostina, Dulce y Noelia
Vista de la masiva protesta en reclamo por la violencia de género al que se sumaron los tres últimos femicidios de Agostina, Dulce y NoeliaMartín Cossarini
11° Marcha Ni Una Menos en el Congreso. 3J de 2026. Protesta en reclamo, entre otros, por los tres últimos femicidios de Agostina, Dulce y Noelia
11° Marcha Ni Una Menos en el Congreso. 3J de 2026. Protesta en reclamo, entre otros, por los tres últimos femicidios de Agostina, Dulce y NoeliaMartín Cossarini
Agrupaciones feministas y manifestantes se reunieron en la Plaza del Congreso para pedir justicia
Agrupaciones feministas y manifestantes se reunieron en la Plaza del Congreso para pedir justiciaSoledad Aznarez
Una manifestante en la 11° marcha federal del colectivo Ni Una Menos en el Congreso
Una manifestante en la 11° marcha federal del colectivo Ni Una Menos en el CongresoMartín Cossarini
Retratos de víctimas de femicidio en la vereda, a las que se suman los de Agostina, Dulce, Noelia
Retratos de víctimas de femicidio en la vereda, a las que se suman los de Agostina, Dulce, NoeliaMartín Cossarini
Un cartel dice "Somos el grito de las que ya no están" durante la movilización frente al Congreso
Un cartel dice "Somos el grito de las que ya no están" durante la movilización frente al CongresoSoledad Aznarez
La marcha que se llevó adelante en Córdoba, foco de la última semana debido al femicidio de Agostina Vega
La marcha que se llevó adelante en Córdoba, foco de la última semana debido al femicidio de Agostina VegaSebastian Salguero
La 11° Marcha Ni Una Menos de Plaza 25 de Mayo hacia la Plaza San Martín, en Rosario
La 11° Marcha Ni Una Menos de Plaza 25 de Mayo hacia la Plaza San Martín, en RosarioMarcelo Manera - LA NACION
Agostina, Dulce y Noelia son los tres femicidios mas recientes que vuelven a exponer la persistencia de la violencia de género
Agostina, Dulce y Noelia son los tres femicidios mas recientes que vuelven a exponer la persistencia de la violencia de géneroSoledad Aznarez
Manifestantes tocan bombos frente al Congreso de la Nación
Manifestantes tocan bombos frente al Congreso de la NaciónSoledad Aznarez
En Mar del Plata encabezaron los reclamos la falta de políticas públicas contra el flagelo y la legalización del aborto en el país
En Mar del Plata encabezaron los reclamos la falta de políticas públicas contra el flagelo y la legalización del aborto en el paísMauro V. Rizzi
Cientos de personas se congregaron en Mar del Plata
Cientos de personas se congregaron en Mar del Plata Mauro V. Rizzi
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