Hallaron el cuerpo de una adolescente de 17 años que había desaparecido hace dos semanas

Una adolescente de 17 años que era buscada desde mediados de mayo fue hallada muerta en la provincia de Misiones. Se trata de Dulce María Beatriz Candia, quien fue vista por última vez el pasado 17 de mayo, y cuyo cuerpo fue identificado anoche, luego que la policía misionera fuese alertada por vecinos de Eldorado sobre el hallazgo de un cadáver en una construcción abandonada.

El lugar se preservó y el Cuerpo Médico Forense trasladó el cuerpo hasta la morgue judicial para llevar a cabo la autopsia. El resultado preliminar indica que estaba en avanzado estado de descomposición, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El Comisario Mayor Daniel Orlando Molina, jefe de la Unidad Regional III de la Policía de Misiones, habló con un medio local y contó: “El cuerpo, según el primer informe médico-policial, lleva más de siete días de fallecida en el lugar, estaba bastante en estado avanzado de descomposición. Entonces, cuando se trabaja en la investigación de este hecho, abrimos los abanicos de todas las hipótesis posibles, se van trabajando y se van descartando con la investigación”.

“Hay algunos indicios que podrían indicar una posible asfixia, como causa de muerte, pero, eso tiene que ser confirmado a través de la autopsia y de otros exámenes periciales que se van a hacer en el cuerpo”, remarcó.

Por último, hizo un pedido a la comunidad: “Si tienen datos, cámaras de seguridad o alguna información que pueda aportar, se acerque a la comisaría más cercana”.