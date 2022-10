Las insólitas excusas de los conductores en los controles de alcoholemia de la Ciudad

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires difundió un video que compila una serie de momentos insólitos vividos por los agentes de tránsito en los controles que se llevan a cabo durante los fines de semana. Las situaciones van desde personas que niegan a bajarse de su vehículo tras recibir el resultado positivo del test de alcoholemia, hasta quienes soplan la pipeta incorrectamente con la intención de engañar a los inspectores.

“Vivo a tres cuadras, te puedo manejar con los ojos vendados”, dice un hombre al que el test le arroja un dosaje de 1,14, muy por encima del límite de 0,50 permitido. En un comienzo, se niega a dejar el vehículo y desafía a los inspectores viales, hasta que su esposa lo para en seco. “Ahora jodéte, no empieces a discutir”, le dice la mujer, mientras le pide que actúe un “adulto” y lo convence de volver caminando a su casa.

El hombre intenta justificarse al decir que viene de un festejo de cumpleaños y que “no sabía que la cerveza podía pegar tanto”. “Usted puede matar a alguien”, le achaca uno de los agentes, a lo que el conductor, entre risas, responde: “Eso es para los giles”. “Está tan ebrio que no entiende lo que le decimos. Yo no me reiría, es grave lo que está haciendo”, le retruca el efectivo.

En otra de las escenas que dio a conocer el gobierno porteño, los inspectores detienen el auto de un joven que, tras el test, da 0,54. El conductor se excusa al exhibir una lata de cerveza y dice: “Esto es lo único que tomé”. Comenta que está yendo a bailar y reconoce que se encuentra haciendo una especie de “previa” en el auto.

“Compré dos birras recién y me estaba tomando la primera”, se justifica, para después ensayar una insólita e incoherente explicación: “Capaz que tenerla recién entrada en el organismo es algo que saltó tan positivo”. Así y todo, pese a que le retuvieron el vehículo, decide no cambiar sus planes: se lo puede ver en la imagen irse rumo al boliche con sus latas de cerveza en una bolsa.

Por último, se muestra el caso de un conductor que sopla incorrectamente la pipeta, con claras intenciones de engañar a los inspectores para que lo dejen continuar con su camino. Tras varios intentos fallidos, y en lo que se interpreta como una negativa a hacer el control, los efectivos deciden retenerle el vehículo. “Yo no puedo dejar la camioneta esta que vale 40.000 dólares. Si me la rompen ¿quién se hace cargo?”, se queja el joven. Sin embargo, cuando los agentes le advierten que llamarían a la policía, finalmente estaciona.

Según un informe oficial, en lo que va de 2022 se realizaron más de 225.000 controles de alcoholemia, de los cuales 3.600 dieron positivo. Las nuevas penalidades que entraron en vigencia este año establecen que la licencia de conducir será inhabilitada por varios meses según el dosaje de alcohol en sangre: de 2 a 4 meses cuando el dosaje es entre 0,50 y 0,99 y de 4 meses a dos años con un dosaje desde 1 en adelante.

Las fuertes multas económicas que alcanzan a la persona que conduce el vehículo llegan hasta los $150.000. Además, debe realizar un curso de educación vial y pierde transitoriamente su auto, que es trasladado a una playa de acarreo.