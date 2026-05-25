El pronóstico del tiempo para este lunes 25 de mayo en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para el lunes 25 de mayo en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones en los próximos días. Además, informó que no hay alertas por fenómenos adversos en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte del organismo, el tiempo en la ciudad de Buenos Aires se mantendrá en línea con los últimos días. Durante la jornada el cielo estará mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia el mediodía y la tarde, y algo nublado por la noche. La temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 17 °C, con vientos del noroeste que oscilarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para el lunes 25 de mayo SMN

Para el martes se espera una jornada con condiciones similares, con cielo algo nublado por la mañana, presencia de neblina al mediodía y cielo parcialmente nublado el resto del día. La temperatura irá de 10 °C a 17 °C, con una leve baja de la mínima y estabilidad en la máxima.

En los días siguientes se prevé que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios, con una leve suba hacia el jueves. El miércoles podría registrarse nuevamente neblina y luego persistirá la nubosidad, con vientos que continuarán entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En tanto, en el resto de las provincias, las temperaturas previstas para este lunes son las siguientes: Córdoba 17 °C y 6 °C; Tucumán 18 °C y 6 °C; Santa Fe 17 °C y 8 °C; Entre Ríos 17 °C y 9 °C; Jujuy 15 °C y 6 °C; Salta 15 °C y 5 °C; Misiones 21 °C y 15 °C.

Por su parte, La Rioja registrará 18 °C y 5 °C; Santiago del Estero 19 °C y 10 °C; San Luis 18 °C y 5 °C; San Juan 17 °C y 2 °C; Mendoza 17 °C y 3 °C; Río Negro 16 °C y 5 °C; Chubut 16 °C y 4 °C; y Santa Cruz 7 °C y 3 °C.

Lluvias y progresivo aumento de temperaturas

Según anticipó Meteored, la última semana de mayo se pronostica que se registrarán condiciones de relativa estabilidad en gran parte del país, especialmente en el centro y norte. A la vez se esperan precipitaciones escasas y una recuperación gradual de las temperaturas.

El sitio especializado también indicó que las lluvias se mantendrían por debajo de los valores normales en amplias áreas de la región Pampeana, el Litoral, el noreste y sectores del noroeste argentino, consolidando un escenario más seco de lo habitual para esta época del año.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una tendencia hacia valores más cercanos a los promedios históricos de fines de mayo, sin anomalías significativas. Esto implica un progresivo aumento térmico respecto a la semana previa, con registros que volverán a parámetros habituales tras varios días con marcas inferiores al promedio.