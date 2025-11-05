¿Le pedís consejos de salud a ChatGPT? Estas son cinco formas de hacerlo con seguridad

NUEVA YORK.– Para bien o para mal, mucha gente pide información y consejos sobre salud a los chatbots de inteligencia artificial. Según una encuesta de junio de 2024 del grupo de investigación sanitaria KFF, aproximadamente uno de cada seis adultos lo hace con regularidad y los expertos dicen que ese porcentaje aumentó desde entonces.

Estudios recientes demostraron que ChatGPT puede aprobar exámenes de licencias médicas y resolver casos clínicos con más precisión que los humanos. Pero los chatbots de IA también tienen fama de inventarse cosas, y sus consejos médicos erróneos parecen haber causado daños reales.

Estos riesgos no significan que debas dejar de usar chatbots, dijo Ainsley MacLean, exdirectora de IA del Mid-Atlantic Permanente Medical Group, pero subraya la necesidad de precaución y pensamiento crítico.

Los chatbots son excelentes para crear una lista de preguntas para hacer a tu médico, simplificar la jerga de los historiales médicos y guiarte a través de tu diagnóstico o plan de tratamiento, dijo MacLean. Pero ningún chatbot está preparado para sustituir al profesional de la salud, así que hay que actuar con más cautela al pedir a la IA posibles diagnósticos o consejos médicos.

Preguntamos a expertos cómo utilizar mejor los chatbots para preguntas sobre atención en temas sanitarios.

Practicar cuando no haya mucho en juego

En general, la gente está acostumbrada a buscar consejos médicos en Google y entiende que la décima página de resultados no es tan buena como la primera, dijo Raina Merchant, directora ejecutiva del Centro para la Transformación e Innovación de la Asistencia Médica de Penn Medicine.

Pero la mayoría de la gente no tiene tanta experiencia en el uso de chatbots de IA. Hay una curva de aprendizaje, explican los expertos, y es necesario practicar la formulación de preguntas y el escrutinio de las respuestas para obtener los mejores resultados.

Así que no esperes a tener un problema de salud importante para empezar a experimentar con la IA, recomendó Robert Pearl, autor de ChatGPT, MD: how AI-Empowered Patients & Doctors Can Take Back Control of American Medicine (Dr. ChatGPT: Cómo pacientes y médicos empoderados por la IA pueden recuperar el control de la medicina estadounidense).

Piensa en tu última visita médica, sugirió Pearl, y en algunas preguntas que tu médico haya respondido bien. Después, plantealas al chatbot y prueba distintas indicaciones, comparando sus respuestas con las de tu médico. Este ejercicio puede darte una idea de los puntos fuertes y las limitaciones del chatbot, sostuvo.

Además, hay que tener cuidado con la tendencia de los chatbots a ser aduladores y a darte la razón constantemente. Una pregunta capciosa, como “¿No crees que debería hacerme una resonancia magnética?, podría inducir a un chatbot a estar de acuerdo contigo, en lugar de proporcionar respuestas precisas. Pero se puede evitar haciendo preguntas equilibradas y abiertas.

Pearl aconsejó incluso que no te incluyeras en la pregunta “¿Qué le dirías a alguien que tiene mucha tos?“ para eludir mejor la tendencia de los chatbots a estar de acuerdo contigo. Incluso podrías plantearte preguntar directamente: “¿Qué le dirías que quizá no quiera oír?”.

Comparte el contexto, dentro de lo razonable

Los chatbots no saben nada de ti, salvo lo que tú les dices, subrayó Michael Turken, médico de medicina interna de la Universidad de California San Francisco Health. Así que, cuando hagas preguntas médicas, proporciona a los chatbots todo el contexto que te sientas cómodo compartiendo para aumentar las posibilidades de obtener una respuesta más personalizada, añadió.

Supongamos preguntarle a un chatbot sobre un dolor reciente de cadera. Hay, por supuesto, decenas de causas potenciales. “Pero en cuanto le des al chatbot tu edad, tus antecedentes médicos, las enfermedades asociadas, los medicamentos, tu trabajo, puede empezar a darte un diagnóstico muy específico y personalizado”, dijo Pearl, un diagnóstico sobre el que puedes preguntar a tu médico.

Sin embargo, existen graves problemas de privacidad en lo que respecta a la IA, recordó Ravi Parikh, director del Laboratorio de Colaboración Algoritmo-Humano de la Universidad de Emory. Por ejemplo, en los Estados Undos los chatbots más populares no están sujetos a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (Hipaa, por su sigla en inglés), y no está claro quién puede tener acceso a tu historial de conversaciones, agregó. Por tanto, conviene evitar compartir datos identificativos o subir tu historial médico completo. Estos pueden contener tu dirección y otros datos sensibles.

Si te preocupa la privacidad, muchos chatbots tienen un modo anónimo o de incógnito, en el que las conversaciones no se utilizan para entrenar al modelo y se borran tras un breve período. También hay varios chatbots médicos en línea que cumplen la Hipaa, dijo Turken, como My Doctor Friend, Counsel Health y Doctronic.

Más atención durante las conversaciones largas

Los chatbots de IA a veces pueden olvidar o confundir detalles críticos, sobre todo con las versiones gratuitas o durante una conversación larga, apuntó Parikh. Así que lo ideal es utilizar los modelos pagos, más avanzados, para preguntas médicas, ya que suelen tener más memoria, un mejor proceso de “razonamiento” y datos más actualizados, sumó.

También puede ser útil iniciar periódicamente nuevos chats, pero a muchos pacientes les resulta frustrante volver a introducir su información médica y hacer que el modelo se ponga al día de nuevo. En ese caso, Merchant recomendó pedir al chatbot que “resuma lo que sabe sobre mi historial médico” a intervalos regulares. Estas comprobaciones pueden ayudar a corregir malentendidos y asegurarse de que el chatbot se mantiene en buen camino.

Indicarle que haga más preguntas

En general, los chatbots de IA son mucho mejores ofreciendo respuestas que haciendo preguntas, por lo que tienden a saltarse las preguntas de seguimiento importantes que haría un médico, dijo Turken, como si tenés alguna enfermedad subyacente o si tomás algún medicamento. Esto es especialmente problemático cuando preguntás sobre posibles diagnósticos o consejos médicos.

Para compensar, Turken recomendó indicar al chatbot una línea como: “Haceme cualquier pregunta adicional que necesites para razonar con seguridad”.

Espera una ráfaga de preguntas, pero intenta abordar cada una de ellas con cuidado. Si omites o te saltas una pregunta, probablemente no volverá a preguntar, aclaró Turken.

Si se les dan detalles específicos y tus respuestas de seguimiento, los chatbots son bastante buenos dando a los pacientes un “diagnóstico diferencial”, o una lista clasificada de posibles afecciones que pueden explicar tus síntomas, indicó Turken. Pero hay que recordar que, si bien pueden descubrir un diagnóstico que tu médico había pasado por alto, estos chatbots también pueden darte algunas opciones alarmantes, en el peor de los casos.

“ChatGPT no tiene la experiencia real de haber visto a cientos de pacientes y conocer la probabilidad de cada afección”, dijo MacLean.

Enfrenta a tu chatbot con él mismo

Todos los consejos de salud en internet o de un amigo tienen una cierta perspectiva, y los chatbots de IA no son diferentes, expresó Pearl. El problema es que, incluso cuando la IA comete errores elementales, sigue irradiando confianza y aparenta saberlo todo.

Por tanto, sé escéptico y pide fuentes a los chatbots, y luego confirma que esas fuentes existen realmente, sugirió MacLean. También deberías hacer preguntas de seguimiento difíciles y hacer que los chatbots expliquen su razonamiento. “Nadie se preocupa más por tu salud que vos”, sentenció.

Para empujar aún más a los chatbots, conviene pedirles que adopten distintos puntos de vista. Al principio, señaló MacLean, podrías decirle al chatbot: “Eres un médico de atención primaria cuidadoso y experimentado”. Pero más adelante, pedirle que adopte la perspectiva de un especialista, lo que tiende a dirigir el modelo hacia un conocimiento más profundo y específico del dominio.

También puedes empujar a los chatbots a pensar más detenidamente al solicitarles que critiquen su primera respuesta y luego que reconcilien ambas respuestas, detalló Turken. Pero no te fíes solo de la palabra de los chatbots de IA: comprueba siempre su información con recursos de salud acreditados y, por supuesto, con tu médico.

Los expertos dicen que no hay límites estrictos sobre lo que puedes preguntar con seguridad a un chatbot; lo más importante es lo que hagas con esa información que te provea. La clave es tratar a la IA como un recurso educativo y no como una herramienta de toma de decisiones.