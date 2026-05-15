Por qué algunos gatos sacan la lengua: cuándo hay que preocuparse

Los gatos suelen tener comportamientos que despiertan curiosidad entre sus dueños y uno de los más llamativos es cuando sacan la lengua por algunos segundos. Aunque para muchas personas este gesto puede parecer gracioso o tierno, expertos en comportamiento felino señalan que también puede tener diferentes explicaciones relacionadas con su estado físico o emocional.

De acuerdo con el portal veterinario Hill’s Pet titulada Everything You Need to Know About Cat Tongues este comportamiento puede aparecer de manera ocasional mientras el animal duerme, se relaja o termina de acicalarse. En estos casos, no suele representar un problema de salud, especialmente si el gato mantiene su apetito, energía y comportamiento habitual.

Es muy importante prestar atención a los momentos en los que cada gato saca su lengua

Señales de alerta que podrían indicar problemas de salud

Sin embargo, los especialistas advierten que existen situaciones en las que este gesto puede ser una señal de alerta. Si el animal mantiene la lengua afuera constantemente, babea en exceso, presenta mal aliento o dificultad para comer, podría estar experimentando molestias que requieren atención médica.

Según el artículo Is Your Cat Sticking Its Tongue Out? Cat Blepping Explained de Purina, algunos problemas dentales como gingivitis, infecciones bucales o lesiones en la mandíbula pueden hacer que el gato no logre cerrar completamente la boca. Esto provoca que saque la lengua con mayor frecuencia de lo habitual.

Si el felino mantiene su boca abierta frecuentemente, es una señal de alerta Foto ilustrativa: PIXABAY

Enfermedades relacionadas con este comportamiento

De acuerdo con el artículo ¿Por qué los gatos sacan la lengua? 11 razones y más publicado por Rover, este comportamiento puede estar relacionado con distintas enfermedades o afecciones que afectan la boca, la respiración o el sistema nervioso del animal.

Problemas dentales y gingivitis : las infecciones en las encías, el sarro o las lesiones bucales pueden generar dolor y dificultad para cerrar la boca correctamente.

: las infecciones en las encías, el sarro o las lesiones bucales pueden generar dolor y dificultad para cerrar la boca correctamente. Náuseas y trastornos digestivos : algunos gatos sacan la lengua o se lamen constantemente cuando sienten malestar estomacal, bolas de pelo o problemas digestivos.

: algunos gatos sacan la lengua o se lamen constantemente cuando sienten malestar estomacal, bolas de pelo o problemas digestivos. Enfermedades respiratorias : afecciones como asma felina, infecciones o dificultades para respirar pueden provocar jadeo y protrusión de la lengua.

: afecciones como asma felina, infecciones o dificultades para respirar pueden provocar jadeo y protrusión de la lengua. Problemas neurológicos : ciertas alteraciones del sistema nervioso afectan el control de la lengua y la mandíbula, causando movimientos anormales.

: ciertas alteraciones del sistema nervioso afectan el control de la lengua y la mandíbula, causando movimientos anormales. Tumores o lesiones orales: masas en la boca, úlceras o traumatismos pueden impedir que el animal mantenga la lengua dentro de la cavidad oral.

¿Cuándo es necesario llevar al gato al veterinario?

Se aconseja acudir a una revisión veterinaria cuando el gato presente pérdida de apetito, cansancio, dificultad para respirar o molestias visibles al comer y beber agua. También es importante observar si el comportamiento se vuelve repetitivo o persistente.

La actitud de los gatos también delata si hay alguna dolencia

En algunos casos, sacar la lengua puede estar relacionado con estrés o ansiedad, especialmente si el felino atravesó cambios en su entorno, viajes recientes o convivencia con otros animales. Los especialistas recomiendan observar si el comportamiento ocurre en situaciones específicas.

Sacar la lengua no siempre representa un riesgo para la salud. En muchos casos, se trata de una reacción natural relacionada con relajación o curiosidad. No obstante, prestar atención a los síntomas y cambios en el comportamiento puede ayudar a detectar enfermedades a tiempo.

Por Katherine Shirley Bravo