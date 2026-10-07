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Leo Messi se despidió de la Selección ante un estadio repleto; para los analistas la economía cayó en recesión
Además, el Gobierno apelará el fallo por la ley de financiamiento universitario; el Nobel de Química fue para Henri Kagan y Kenso Soa; Israel eleva su nivel de alerta en el tercer aniversario del ataque de Hamas. Estas son las noticias de la mañana del 7 de octubre de 2026
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LA NACION
- El Gobierno va a apelar el fallo adverso por la Ley de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada trabajan en la estrategia judicial tras la decisión del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha. La Casa de Gobierno también analiza otros mecanismos legales para evitar afrontar el gasto que implicaría ejecutar la norma.
- Para los analistas la economía cayó en recesión y solo crecería entre 1,2% y 1,5% este año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, estiman que la inflación se mantendría estabilizada debajo del 2% mensual pero sin bajar mucho, lo que la haría cerrar el año al 30%, apenas por debajo de la de 2025.
- El Premio Nobel de Química fue para los científicos Henri Kagan y Kenso Soai. El reconocimiento es por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. El jurado remarcó que sus descubrimientos contribuyeron a resolver uno de los mayores misterios de la química.
- Israel eleva la alerta en el tercer aniversario del 7 de octubre, el ataque terrorista más devastador de su historia. El gobierno ordenó al ejército elevar su nivel de alerta ante la información de inteligencia sobre intenciones de Hamás de realizar ataques terroristas en Gaza. El Consejo de Seguridad Nacional advirtió además que existe un riesgo elevado de ataques terroristas contra israelíes y judíos en el extranjero durante el aniversario de la mayor masacre cometida contra judíos desde el Holocausto.
- Messi se despidió de la Selección. El capitán eterno jugó su último partido con la camiseta celeste y blanca. “No venir más va a ser un dolor muy grande. Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, dijo Leo tras el amistoso que Argentina le ganó a Benín 3 a 0 con un gol de penal y dos asistencias del propio Messi. 85.000 personas acompañaron a Leo en la cancha y millones siguieron el partido por televisión.
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